Vége a balos „bezzegromániázásnak” – zuhanórepülésben a román életszínvonal

Feltették a legfontosabb kérdéseket Kapitány Istvánról – és rögtön mellétették a válaszokat is
Még az is kiderült, hatással lenne-e Kapitány előrelépése a Tiszában a Fidesz stratégiájára.
Románia megelőzte Magyarországot – így szólt az utóbbi évek egyik gyakran hangoztatott panelje. A bukaresti eurokrata kormány augusztusi, majd januári megszorításai azonban megmutatták, mi is a helyzet.
Nagy Kristóf és Veczán Zoltán írása a Mandiner hetilapban
Az ellenzéki politikai szereplők és sajtó rendszeresen azt sugalmazza egy-egy kiragadott gazdasági mutató alapján, hogy Románia életszínvonalban és fejlettségben utolérte, egyes területeken pedig le is hagyta Magyarországot. A Tisza Pártot vezető Magyar Péter gyakran hangoztatja, hogy Magyarország az EU legkorruptabb és legszegényebb országa, a pártjához köthető közgazdász, Bod Péter Ákos pedig 2024 májusában kijelentette: Romániát sem tudjuk visszaelőzni, igaz, ő augusztusban, a romániai megszorítások idején korrigált. Egyes ellenzéki szereplők az Eurostat bizonyos adatait lobogtatták: bezzeg Romániában magasabb a minimálbér, az átlagbér, a fogyasztás.
Aki azonban rendszeresen átlépi a keleti határt, tisztában van vele, hogy hazánk még mindig fejlettebb. Emellett számos új adat is cáfolja a bezzegromániázás érveit.
Tény, hogy a román gazdaság is erőteljesen növekedett a 2010-es évek közepétől, de az alacsony bázis és az országot sújtó elvándorlás, valamint a minden területen kihívást jelentő feketegazdaság miatt érdemes fenntartással fogadni a számokat és megnézni a mögöttes struktúrákat is. Jó példa erre a minimálbér összege: valóban volt olyan év, amikor a romániai magasabb volt, mint a magyarországi, ám az elemzések nem vették figyelembe, hogy az Európai Szakszervezeti Szövetség adatbázisa szerint
Romániában az alkalmazottak több mint negyede dolgozik ilyen összegért, Magyarországon pedig mindössze a huszada.