megszorítások mandiner hetilap románia magyarország eurostat lakosság

Vége a balos „bezzegromániázásnak” – zuhanórepülésben a román életszínvonal

2026. január 24. 14:44

Románia megelőzte Magyarországot – így szólt az utóbbi évek egyik gyakran hangoztatott panelje. A bukaresti eurokrata kormány augusztusi, majd januári megszorításai azonban megmutatták, mi is a helyzet.

2026. január 24. 14:44
null

Nagy Kristóf és Veczán Zoltán írása a Mandiner hetilapban

Az ellenzéki politikai szereplők és sajtó rendszeresen azt sugalmazza egy-egy kiragadott gazdasági mutató alapján, hogy Románia életszínvonalban és fejlettségben utolérte, egyes területeken pedig le is hagyta Magyarországot. A Tisza Pártot vezető Magyar Péter gyakran hangoztatja, hogy Magyarország az EU legkorruptabb és legszegényebb országa, a pártjához köthető közgazdász, Bod Péter Ákos pedig 2024 májusában kijelentette: Romániát sem tudjuk visszaelőzni, igaz, ő augusztusban, a romániai megszorítások idején korrigált. Egyes ellenzéki szereplők az Eurostat bizonyos adatait lobogtatták: bezzeg Romániában magasabb a minimálbér, az átlagbér, a fogyasztás.

Bucharest,,Romania,,November15,2025:,Shoppers,Waiting,In,Line,At,La
Fotó: Shutterstock

Aki azonban rendszeresen átlépi a keleti határt, tisztában van vele, hogy hazánk még mindig fejlettebb. Emellett számos új adat is cáfolja a bezzegromániázás érveit.

Zuhanórepülésben az életszínvonal

Tény, hogy a román gazdaság is erőteljesen növekedett a 2010-es évek közepétől, de az alacsony bázis és az országot sújtó elvándorlás, valamint a minden területen kihívást jelentő feketegazdaság miatt érdemes fenntartással fogadni a számokat és megnézni a mögöttes struktúrákat is. Jó példa erre a minimálbér összege: valóban volt olyan év, amikor a romániai magasabb volt, mint a magyarországi, ám az elemzések nem vették figyelembe, hogy az Európai Szakszervezeti Szövetség adatbázisa szerint

Romániában az alkalmazottak több mint negyede dolgozik ilyen összegért, Magyarországon pedig mindössze a huszada.

Chekke-Faint
2026. január 24. 17:31
Bezzegromániából nekünk csak Erdély kellene. A többit basszák meg a lipcsik...DDD
haxima
2026. január 24. 17:14
Azért ezek a mindenszarista férgek tényleg nem tudom mit érdemelnének. Hazudoznak arról, hogy milyen jó Romániában. Amikor rámutat valaki, és adatokkal alátámasztja, hogy ez kamu, akkor jön a duma, hogy mennyire ciki, hogy arra veri magát valaki, hogy Romániánál jobbak vagyunk. Beszarás.
hazafi-974
2026. január 24. 17:03
Hm.... Mi ezt má meg szoktuk. Köszi Viktor
Robert-N
2026. január 24. 16:55
akitiosz 2026. január 24. 16:20 Hoppá és ez az újság bezzegromániázik itt már évek óta. Az akarja hatalmas kormányzati eredménynek bemesélni a magyaroknak, hogy Magyarországon még nem rosszabb a helyzet, mint Romániában. Rendkívül szánalmas. :-( --- Te hülye szánalmas kis puhapöcs. Ide másoljam pár évvel ezelőtti hazudozásodat a román minimálbérről?
