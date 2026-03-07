Történelmi üzenetet küldött Orosz Csaba, a nemrég hadifogságból hazatért magyar katona (VIDEÓ)

Tehát elmondhatjuk, hogy közvetlen, életveszélyben volt. A Patrióta azt kérdezte, hogy mit üzenne azoknak, akik még mindig azt gondolják, hogy a háború csak egy riogatás, hogy a háború nem létezik? A volt ukrán katona azt üzente: „kitartás legyen minden emberben és remény.”

Majd azzal folytatta, hogy hallotta, hogy Zelenszkij szerint neki és a másik kiszabadított fogolynak a fronton kellett volna meghalniuk. Ezért az ukrán elnöknek csak annyit üzen, hogy

HALÁL.

Miután Román Alberttel együtt átestek az orvosi vizsgálatokon – mesélte Orosz Csaba – az első dolog, amit Magyarországra való hazatérésekor, szabad emberként megtett, a családjával való találkozás volt: „Édesanyám megérkezett Budapestre, nem láttam őt 9 hónapja. A találkozás nagyon jó élmény volt nekem.”

A legfontosabb, hogy itthon van, biztonságban van és találkozhatott a családjával. Szerintem egy egész ország örül annak hogy ez így van – zárta a beszélgetést a Patrióta riportere.