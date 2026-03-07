Ft
Ft
15°C
2°C
Ft
Ft
15°C
2°C
03. 07.
szombat
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
03. 07.
szombat
Hírek
Vélemények
Hetilap
patrióta szijjártó péter orosz csaba magyar hadifogoly

Történelmi üzenetet küldött Orosz Csaba, a nemrég hadifogságból hazatért magyar katona (VIDEÓ)

2026. március 07. 14:16

A volt hadifogoly a debreceni háborúellenes gyűlést is megtisztelte jelenlétével, miután a héten Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter segítségével biztonságban hazatért Oroszországból.

2026. március 07. 14:16
null

Orosz Csabát a debreceni háborúellenes gyűlésen kérdezte meg a Patrióta.

Arra a kérdésre, hogy hogyan érzi magat, a kiszabadított hadifogoly azt felelte:

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Eltaktikázta magát Zelenszkij: még Von der Leyen is elfordulhat az ukrán elnöktől

Eltaktikázta magát Zelenszkij: még Von der Leyen is elfordulhat az ukrán elnöktől
Tovább a cikkhezchevron

Nagyon jól. Körülmények képes, nagyon jól.”

A Patrióta riportere azzal folytatta, hogy az ország egy videóüzenetből tudhatta meg, hogy segítséget kértek Magyarországtól és a magyar miniszterelnöktől:  „Önök mikor tudták meg azt, hogy ez az üzenet célba ért és hogy minden jóra fordul?”

Hazatérésem előtt egy nappal” – mondta Orosz Csaba.

Patrióta riporterének arra a kérdésére, hogy leginkább tartotta benne a lelket a fronton és akár a hadifogságban? Orosz Csaba azt válaszolta, hogy

a családom, mert még tudtam beszélgetni velük mert megvolt a mobiltelefonom, és beszélgettem velük, tartotta a lelket bennem.”

Arra a kérédésre, hogy mi történt az ukrán fronton, majd azt követően a hadifogságban, a kárpátaljai katona azt felelte, hogy 

Az ukrán fronton sok volt a tűzharc, és akkor kaptam a serülést, gránátokat vetettek rám. A kiképzésem az nagyon jó volt,  jó kiképző tisztem volt. 70 napot voltam kiképzésen, ott megtanítottak mindent. De voltak olyan hogy két hétig volt kiképzése, de azok szerintem nem élnek.

Tehát elmondhatjuk, hogy közvetlen, életveszélyben volt. A Patrióta azt kérdezte, hogy  mit üzenne azoknak, akik még mindig azt gondolják, hogy a háború csak egy riogatás, hogy a háború nem létezik? A volt ukrán katona azt üzente: „kitartás legyen minden emberben és remény.”

Majd azzal folytatta, hogy hallotta, hogy Zelenszkij szerint neki és a másik kiszabadított fogolynak a fronton kellett volna meghalniuk. Ezért az ukrán elnöknek csak annyit üzen, hogy

HALÁL.

Miután Román Alberttel együtt átestek az orvosi vizsgálatokon – mesélte Orosz Csaba –  az első dolog, amit Magyarországra való hazatérésekor, szabad emberként megtett, a családjával való találkozás volt: „Édesanyám megérkezett Budapestre, nem láttam őt 9 hónapja. A találkozás nagyon jó élmény volt nekem.”

A legfontosabb, hogy itthon van, biztonságban van és találkozhatott a családjával. Szerintem egy egész ország örül annak hogy ez így van – zárta a beszélgetést a Patrióta riportere.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép:

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Kritikus a helyzet a magyar-ukrán kapcsolatokban: Zelenszkij bizonyítani akart Orbán megfenyegetésével

Kritikus a helyzet a magyar-ukrán kapcsolatokban: Zelenszkij bizonyítani akart Orbán megfenyegetésével
Tovább a cikkhezchevron

Összesen 8 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
monuskaroly
2026. március 07. 20:29
Ha európaiságról beszélünk, az oroszok fényévekkel előzik ezt a náci Ukrajnát mindenben!!!
Válasz erre
0
0
pugacsov-0
2026. március 07. 19:16
„Inkább mennék Ukrajnába a háborúba, mint hogy Mészáros Lőrincé legyen a pénzem” – jelentette ki egy környékbeli vállalkozó, miután aláírt Forsthoffer Ágnesnek, a Tisza Párt balatonfüredi jelöltjének Tagyon településen. " Ezt írja a Telex. Üzenném a környékbeli vállalkozónak egy percet sem maradjon menjen haljon meg Zelenszkijért !
Válasz erre
5
0
jetilovag
2026. március 07. 18:32
mit üzen zselenszkinek?...................................halál......
Válasz erre
6
0
csulak
2026. március 07. 15:54
szerencsejuk volt, na
Válasz erre
7
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!