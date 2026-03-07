Gabányi János, aki megakadályozta, hogy a románok elhordják a magyar katonai múlt összes emlékét

A sokat látott parancsnoknak logisztikai szempontból sem volt könnyű dolga: az intézmény elhelyezését nem sikerült egységesíteni, így a gyűjtemény és a munkatársak egy része az Üllői úti Mária Terézia laktanyában, a másik része az Országos Levéltár új, Bécsi kapu téri épületének harmadik és negyedik emeletén – télen fűtetlen termekben – kapott ideiglenes szállást. A másik, leküzdhetetlen akadály a frontokról többnyire rendezetlenül hazaözönlő alakulatok iratainak és relikviáinak végleges elkallódása, megsemmisülése, és – nem utolsó sorban – az ország területének idegen megszállás alá kerülése volt.

A Magyar Országos Levéltár épülete 1934-ben

Forrás: Friss Ildikó / Fortepan

1919-ben ezt csak fokozta a proletárdiktatúra kikiáltását követő helyzet: ekkor az intézmény már meglévő anyagát előbb a kommunisták, majd a megszálló román csapatok dézsmálták meg. Az, hogy ebből bármi is megmaradhatott, kizárólag Gabányi erélyén és tapintatán múlt. Erről így vallott 1928-ban:

„A kommunizmus alatt a politikai megbízott, egy bámulatos szellemi felkészültségű fiatal könyvkötősegéd, aki magát teljes nyíltsággal anarchistának vallotta, kivétel nélkül minden délelőtt megjelent az intézetben és mindent a legnagyobb részletességgel megtekintett. Nekem sikerült a tojástánc. A hivatalos órák alatt szívesen fogadtam a politikai megbízottat, sőt bizalmát is megnyertem, délután és éjjel pedig, mint egyik katonai vezetője, az ellenforradalmi gyűlésekre jártam.” (Honvédelem, 1928. december 6., Budapest, 2. o.)

Emellett állandó volt az intézmény forráshiánya, de elmaradt a legfelsőbb katonai vezetés erkölcsi és szakmai támogatása is, ami legalább annyira fontos volt, mint az anyagiak.

A Hadilevéltár raktára, az 1930-as években

Forrás: honvedelem.hu

Gabányit a zűrzavaros időkben a nemzeti felkelést tervező tisztek többször is felkérték, hogy álljon a szervezkedő ellenforradalom élére — emellett tagja lett a Károlyi-rezsim és a kommunisták ellen szervezkedő Magyar Országos Véderő Egyesületnek (MOVE) is —, ám a népköztársasági, majd a vörös detektívek olyan szoros megfigyelés alatt tartották, hogy kénytelen volt tétlenül szemlélni az eseményeket. Horváth Győző, a kommunizmussal szembeni nemzeti ellenállás egyik vezetője ennek tényét így erősítette meg a Magyarország című lapnak 1920-ban:

„– Mikor a szervezési munkálatokat nagyjából elvégeztem, és tettre készen álltam a 62 ellenforradalmi csoporttal, Kovács Tivadar zászlós Dormándy Géza alezredest, én pedig Gabányi János alezredest kértem fel, hogy vállalják el az ellenforradalmi hadműveletek irányítását. Vállalkoztak is erre mind a ketten , Dormándyt azonban tudvalevőleg nagypénteken letartóztatták, és Gabányi alezredessel is megszakadt az összeköttetés, mert állandó megfigyelés alatt állt.” (Magyarország, 1920. február 6., Budapest, 3. o.)

Kivégzést imitáló vöröskatonák egy laktanya udvarán

Gabányi maga pedig így emlékezett vissza az 1919. június 24-ei sikertelen bolsevistaellenes megmozdulásra és az utána következő vegzálásra:

„Elkövetkeztek azok az izzó napok, amikor az ellenforradalom fehér zászlóját – az én határozott ellenzésemre, mert még korainak tartottam – kibontották derék, idealista, ifjú barátaim. Ha jól emlékszem, a következő reggel 12 vérbeli kommunista érkezett az intézetbe. Egy bizonyos Kovács nevű, nagyon értelmes, tanult és éles eszű ember volt a vezetőjük, aki különben doktori címet is nyert az egyetemen. A kommunisták – altisztek, közlegények... stb. – minden írógéphez, minden asztalhoz, minden raktári állványhoz odamentek, és az ott dolgozó munkatársaink tevékenységét ellenőrizték. Azután valamennyien összegyűltek a parancsnok szobájában. Kovács az én helyemet foglalta el, én tőle jobbra ültem. A többiek félkörben előttünk figyeltek.

Az elnök megnyitotta a tanácskozást, melynek tárgyát még nem is sejtettem. Alig ejtett ki néhány szót, szólásra jelentkezett egy volt magas rangú miniszteri tisztviselő, aki egészen magáévá tette a kommunisztikus elveket, és hosszú beszédet mondott. Ennek rövid kivonata a következő:

— Minthogy a Hadtörténelmi Levéltár és Múzeum az imperializmus és a nacionalizmus melegágya, ennélfogva javaslom, hogy az iratokat azonnal ki kell válogatni. Azokat, amelyek a nemzetközi eszmékkel nem egyeztethetők össze, meg kell semmisíteni, a többit át kell szállítani az Országos Levéltárba. Így kell eljárni az intézet múzeumi csoportjával is, azzal a különbséggel, hogy a muzeális tárgyakat a Nemzeti Múzeumnak kell adni, és azután az Országos Levéltárat s a Nemzeti Múzeumot internacionalizálni kell. A Hadtörténelmi Levéltárat és Múzeumot el kell törölni...

Amint a beszéd elhangzott, azonnal éreztem, hogy életem egyik sorsdöntő perce elérkezett. Éreztem, hogy ha most azonnal és teljes eréllyel nem intézkedem, akkor nemcsak addigi fáradozásaink gyümölcse semmisíttetik meg, hanem a jövőben esetleg megalakítandó levéltárunk és múzeumunk alapja is, talán sohasem pótolható módon megrendülnek. Egy pillanatig se haboztam – bár tudtam, hogy szabadságommal, sőt az életemmel játszom –, felugrottam, teljes erővel az asztalra csaptam, és ezt mondtam:

– Amíg én élek és kötelességem ehhez az asztalhoz köt, innen senki egy darab papirost, egyetlen egy érmet el nem visz, csak a holttestemen át!

Ez a fellépés hatott. Senki se szólt egy szót sem, olyan megütközéssel fogadták komoly kijelentésemet. Lehetséges, hogy a volt katonákban a régi fegyelem egy pillanatra győzedelmeskedett. De győztem én is. Az elnök – akinek, amint nekem kijelentette, megnyertem »magas tetszését« – rövid felszólalásom után nyomban felállt, és ezt mondta:

– Elvtársak! Nem azért jöttünk ide, hogy az intézet létjogosultsága felől döntsünk, hanem, hogy meggyőződjünk arról, vajon dolgoznak-e itt? Láttuk, hogy az intézet falai között szorgalmas munka folyik. Ezért a főnöknek köszönetemet és elismerésemet fejezem ki. Az ülést bezárom, menjünk!

A kommunisták csendben eltávoztak. Az illető volt magas rangú miniszteri tisztviselő dühös pillantásokat vetett rám.Az intézet megmenekült a megsemmisüléstől, engem azonban – amint utólag értesültem – felvettek a »feketelistára«.” (Honvédelem, 1928. december 6., Budapest, 2–3. o.)

Román őrjárat Budapesten, 1919 augusztusában

A proletárdiktatúra augusztus 3-ai bukása után megjelentek a már említett román csapatok, akik szintén nem hagytak túl kellemes nyomot maguk után Gabányi emlékeiben, illetve a levéltár és múzeum történetében:

„Augusztus 17-én, vasárnap korán délután, egy küldönc jelent meg a lakásomon azzal a jelentéssel, hogy a románok a levéltárat, melynek épületében átmenetileg a későbbi Térképező Intézet is elhelyezést talált, megszállták, és most mindent elszállítanak. Sietve odarohantam. Az ajtóban egy román baka, hatalmas szál legény, állta utamat. Egyszerűen félretaszítottam, és egyenesen odamentem Rădulescu Demeter román alezredeshez, aki nyugodtan, szivarozva ült az egyik bezárt vasajtó előtt. Katonái már egy-két társzekeret megraktak a harácsolt anyaggal. Szerencsére tudtam valamit franciául és románul is, tehát megérthette beszédemet.

– Tisztelt alezredes úr – szóltam hozzá –, kinek parancsára harácsolnak ebben az épületben?

Rădulescu felállt, elmosolyodott. Félvállról felel:

– Mărdărescu tábornok úr rendeletére. Nekünk szükségünk van az itteni anyagra. A németek sokkal többet vittek el tőlünk.

– Azok a németek voltak, nem mi! Kérem, hagyja békében ezt a szegény intézetet. Nincsen itt semmi gyanús, vagy értékes anyag.

– Dehogy nincs! Vannak fényképezőgépek, fényképező berendezések, vannak írógépek, sőt fegyvereket is találtunk! Itt, a zárt ajtó mögött meg térképek vannak. Ha egy óra múlva nem nyitják ki, feltöretem.

Erre nem bírtam már magam türtőztetni. Ridegen feleltem:

– Ez ellen tiltakozom a magyar királyi honvédelmi miniszter nevében. És be fogom jelenteni a szövetségközi bizottságnak is!

Rădulescu Demeter gúnyosan rám tekintett, nyugodtan leverte a szivarját, leült, és rám se nézve, így szólt:

– Hát, csak tiltakozzék, ha akar! Hát, csak tegyen jelentést, ha akar, akinek tetszik. Én a parancsot teljesítem. Ismétlem, ha ez a vasajtó egy óra alatt ki nem nyílik, feltöretem.

Megjegyezni kívánom, hogy a vasajtó mögött a térképező csoport óriási anyagraktára volt.

Láttam, hogy így nem megyek semmire, annál kevésbé, mert a század erejű katonaság szorgalmasan rakosgatta a cikkeket a társzekerekre. Néhány pillanatig hallgattam, azután barátságosan megöleltem Rădulescu alezredest, aki – úgy tudom – későbben Románia hadügyminisztere is volt egy ideig.

– Testvérem! Nézze, mi szegények vagyunk. Mi nagyon sokat veszítettünk a háborúban. Ne legyen olyan kegyetlen, adja vissza, amit eddig el vettek tőlünk, adja vissza fényképező anyagunkat, írógépeinket...

Ez hatott. Rădulescu ismét felkelt ülő helyzetéből, szíves előzékenységgel kijött velem a társzekerekhez, és a már felrakott anyag nagy részét visszaadta. Csak a fényképező műteremben ideiglenesen elhelyezett néhány fegyvert nem volt hajlandó visszaadni.

De a románok még így is sok anyagot elvittek. Különösen a térképészeti csoportot károsították meg. A következő napokban egymás után érkeztek intézetünk elé a társzekerek, és a térképek legnagyobb részét elszállították.

Hiába tiltakoztam Mărdărescu tábornoknál, hiába ígérték meg Mărdărescu, Painetescu és Pirici az erőszakosan elharácsolt cikkek visszaadását, semmit sem kaptunk vissza, holott a szövetségközi bizottság közbenjárását is kértük. Sőt írásbeli kérésünkre a román megszálló parancsnokság – hónapok múlva – ezt a jellemző választ adta:

»A tettesek a legszorgosabb kutatás után sem voltak feltalálhatók.«

Már pedig a románok körülbelül egy héten át több mint 10 társzekéren hordták el a térképező csoport milliókat érő térképeit és a legkülönbözőbb egyéb cikkeinket a Nyugati pályaudvarra és onnan Románia felé.” (Honvédelem, 1928. december 6., Budapest, 3. o.)

Gheorghe Mărdărescu tábornok, a Magyarországot megszálló román fegyveres erők főparancsnoka

Gabányi János közbelépése bár nem járt teljes sikerrel, összességében neki köszönhető, hogy az intézmény „mindössze” húszezer koronás kárral megúszta a románjárást. A megszállók kivonulását követően viszont az alezredes azonnal nekilátott a különböző tárgyi emlékek és iratforrások rendezésének és összegyűjtésének.

Dolgos esztendők

Az 1919 végi, átmeneti időszak a Hadtörténelmi Levéltár és Múzeumot sem hagyta érintetlenül: a kommün és a román megszállás után helyreálló rend sorozatos átszervezéseket hozott az intézmény életében. Gabányi 1919 decemberében így nyilatkozott az akkori állapotokról a Virradat című lapnak:

„– Nincs a világon egy nemzet sem, amelynek hadtörténelmileg olyan dicső múltja volna, mint a magyarnak. Kelet és a Nyugat közé ékelten, mint tökéletes földrajzi egység, állandóan szenvedett a két irányból reá zúduló hullámoktól, és életét csak úgy menthette meg, hogy fiai véres háborúkat vívtak.

– A világháború összes okmányát meg kell mentenünk, és össze kell gyűjtenünk minden tárgyat, ami a magyar katonaság múltjára vonatkozik. Számítunk reá, hogy közös kincsek likvidálása után hatalmas anyagot fogunk kapni, amely a már eddig egybegyűlt iratokkal és emléktárgyakkal együtt egyszerre megteremtheti az immár szépen fejlődő magyar Hadtörténelmi Levéltárat és Múzeumot.

– Fegyvereket a napóleoni időkig visszamenően gyűjtünk. A levéltár kebelébe már most is egy olyan könyvtár tartozik, melynek 3500 kötete között, főképpen a világháborúval foglalkozó, csaknem 900 kötetnyi hadtörténelmi mű van. Ehhez kapjuk még a különböző minisztériumokban elszórt mintegy 1200 kötetnyi hadtörténelmi munkát is.” (Virradat, 1919. december 14., Budapest, 2. o.)

A múzeum kiállítása, még a Mária Terézia laktanyában, az 1920-as évek elején

Forrás: honvedelem.hu

Ebben az interjúban egy érdekes részlet is elhangzott a múzeum tervezett, ám anyagi okokból meghiúsult elhelyezésére vonatkozóan:

„– Felmerült egy gyönyörű, hatalmas épület terve, mely a Citadella helyén méltó hirdetője lett volna a magyar dicsőségnek. De a több milliós költséget igénylő terv a mai viszonyok mellett nem valósítható meg.” (Virradat, 1919. december 14., Budapest, 2. o.)

A Magyar Királyi Hadtörténelmi Levéltárt és Múzeum épülete, a korábbi Nádor laktanya, 1940 körül

Forrás: FSZEK Budapest Gyűjtemény

Gabányi 1920. szeptember 30-ig vezethetett. Előtte májusban ezredessé léptették elő, minősítésében pedig a következőképpen jellemezték a feljebbvalói:

A vezetői szerepre nemcsak különösen hivatott, hanem ilyen beosztásban való alkalmazása kívánatos is. (...) Tiszta, megállapodott, kissé zárkózott, komoly jellem. Igen körültekintő (...). Nyugodt vérmérsékletű, puritán.”

Gabányi beszédet mond Buda visszafoglalásának évfordulóján, 1926-ban (a háttérben egy 1848-as honvéd és hozzátartozói)

Viszont feljebbvalói úgy ítélték meg, hogy beosztottjaival szemben

túl jó és elnéző, az ellenőrzésben nagyobb erély volna részéről kívánatos”.

Valószínűleg ennek köszönhette, hogy le kellett köszönnie igazgatói tisztségéből.

A múzeum kiállításának részlete 1937-ből

Forrás: honvedelem.hu

Ezt követően az irodalmi csoport vezetője lett. Ebben a feladatban nemcsak történészi felkészültsége és szakmai tudása, hanem a 19 éves kora óta – ekkor jelent meg első tárcája egy vidéki lapban – csiszolgatott szépírói érzéke is a segítségére volt. 1921-ben a trianoni békediktátum szankciói miatt őt is nyugállományba helyezték, ekkortól lett a Magyar Katonai Közlöny szerkesztőbizottságának elnöke, majd 1923. október 1-jén át vette a lap felelős szerkesztői és kiadói teendőit is.

A betűk frontján

Gabányi nagy munkabírással és komoly szakmai színvonalon szerkesztette a kiadványt, amelyben maga is számos írást jegyzett, többek között a katonai Mária Terézia-rend első világháborús magyar kitüntetettjeit bemutató, nagy ívű tanulmánysorozatot.

Olysói és héthársi Gabányi János

Mint említettük, Gabányi számára nem volt ismeretlen az írás mestersége: 1890-től rendszeresen jelentkezett szépirodalmi, majd 1902-től hadtörténeti szakmunkákkal. Ebben az évben jelent meg a Ludovika Akadémia Közlönyében a Görgey hadtestének művelete 1849. január 6-tól február 5-ig című tanulmánya.

1909-ben Az orosz–japán háború 1904–1905 címmel publikálta első könyvét, amelyet 1911-ben egy komoly hadászati munka, A hadseregszervezet kézikönyve; illetve az Osztrák–Magyar Monarchiát, Németországot és Olaszországot tömörítő geopolitikai blokkról készült tanulmánykötete, A hármas szövetség államainak történeti fejlődése című műve követett. Ekkor választották a Magyar Tudományos Akadémia Hadtörténeti Bizottságának segédtagjává.