Gabányi János, aki megakadályozta, hogy a románok elhordják a magyar katonai múlt összes emlékét

Uzsok oroszlánja: Szurmay Sándor, a katonabáró élete
Hogyan élt az első világháború egyik leghíresebb tábornoka, aki megmentette Magyarországot a hadszíntérré válástól?
Míg Bandholtz tábornok lovaglóostorral kergette el a Nemzeti Múzeumtól a betolakodókat, addig a magyar tiszt furfanggal igyekezett menteni a Hadtörténelmi Levéltár és Múzeum kincseit.
A modern értelemben vett hazai katonai történettudomány létrejöttében és a magyar katonai hagyományok, tárgyi emlékek megőrzésében kiemelkedő szerepe volt olysói és héthársi Gabányi János magyar királyi ezredes, címzetes tábornoknak. A neves hadtörténésznek nemcsak a mai HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum, illetve a Hadtörténeti Levéltár és Irattár, de a magyar történettudomány és a katonai szakirodalom is sokat köszönhet.
Gabányi János 1871. július 27-én Szatmárnémetiben látta meg a napvilágot. Édesapja – szintén János – az 1848–49-es forradalom és szabadságharc huszár századosa, illetve ügyvéd és a város főbírája, édesanyja Koós Krisztina volt.
Miután elvégezte a középiskolát, az ifjabb Gabányi 1893-ban egyéves önkéntesként vonult be a magyar királyi szatmári 12. honvéd gyalogezred kötelékébe. Ez alatt az idő alatt annyira megszerette a hadsereg légkörét, hogy miután sikeresen letette a tartalékos tiszti vizsgát, 1896-ban tényleges állományba vetette magát, és tartalékos hadnagyként hivatásos katonai pályára lépett. Ekkor került a magyar királyi kolozsvári 21. honvéd gyalogezred kötelékébe.
1897–98-ban elvégezte a honvéd felsőbb tiszti, illetve a gyalogtiszti lovaglótanfolyamot, ami után főhadnaggyá léptették elő és segédtisztként osztották be a 75. honvéd gyalogdandár törzséhez.
1900 és 1902 között elvégezte a bécsi Császári és Királyi Hadiiskolát, ezt követően pedig vezérkari beosztást kapott a Monarchia közös hadseregében. Egy ideig a császári és királyi XII. hadtest parancsnokságánál, majd a magyar királyi 76. honvéd gyalogdandár vezérkari tisztjeként teljesített szolgálatot. 1906-ban századossá lépett elő, és a magyar királyi nagyszebeni 23. honvéd gyalogezred I. zászlóaljához vezényelték csapatszolgálatra, ahol századparancsnoki teendőket látott el. Ebben az évben vette feleségül Eisenmayer Juliannát. 1907-ben elvégezte a hadsereg-lőiskolát. Év végétől a magyar királyi kassai 9. honvéd gyalogezrednél telesített szolgálatot, itt született róla a legbeszédesebb jellemzés a felettesei tollából:
Kiválóan becsületes, tiszta és megállapodott jellem. Katonai ismeretei és általános műveltsége kiválóak,ezeket a szolgálat érdekében a legjobb eredménnyel értékesíteni tudja. Igen körültekintő, erélyes s emellett emberséges gondolkodású, a legnemesebb kötelezettségérzettől áthatott, önálló vezetésre kiválóan alkalmas vezérkari tiszt.”
Ezt követően négy évig tanított hadtörténelmet, hadseregszervezést és katonai térképészetet a kassai III. honvéd kerületi tiszti iskolán. 1910-től a hadsereg-lőiskola tanulmányi vezetője lett.
1911-ben ismét a vezérkarhoz került, illetve a Honvédelmi Minisztérium 11. osztályán szolgált.
Az első világháború kitörésekor Gabányi sem bújt az íróasztal fedezéke mögé: 1914. július 26-án a magyar királyi 102. népfelkelő dandár vezérkari tisztjeként vonult a keleti hadszíntérre. A harcok hevében rövid ideig a dandár parancsnoki teendőit is át kellett vennie, és végigharcolta a Kárpátok ellen intézett orosz offenzíva legkeményebb ütközeteit, az Uzsoki-hágótól a Sambor környéki csatákig.
Novemberben visszarendelték a fővárosba, majd a szegedi honvéd kerület vezérkari főnökévé nevezték ki. 1915-ben őrnagyi rendfokozatot kapott, és a pozsonyi honvéd kerület élére helyezték, ám nem maradt sokáig a hátországban.
1917-ben visszakerült a szatmári 12-esekhez, és előbb zászlóalj-, majd parancsnoka távollétében időnként helyettes ezredparancsnokként vett részt a csaknem egy hónapig dühöngő tizedik isonzói csatában.
Érdemei elismeréséül alezredessé léptették elő, majd a VII. hadtest kiképző csoportjának parancsnokává nevezték ki. Ezt követően az 1. Isonzó-hadseregbeli menetalakulatok szemlélőjének helyettese és vezérkari főnöke lett.
Ezt is ajánljuk a témában
Hogyan élt az első világháború egyik leghíresebb tábornoka, aki megmentette Magyarországot a hadszíntérré válástól?
Ekkori minősítésében így jellemezték a feljebbvalói:
Szilárd jellem, igen jó szellemi képességgel, katonailag igen képzett, szorgalmas, ügybuzgó, a tisztikar vezetésére alkalmas, magatartása kifogástalan, igen illedelmes, előzékeny, jó bajtárs.”
Hősiességét mi sem bizonyítja jobban, mint a világháború alatt szerzett számos kitüntetése, többek között
1918 elején már vezérkari főnöki beosztásban térhetett vissza a pozsonyi kerületi parancsnoksághoz, ahonnan hamarosan ismét a Honvédelmi Minisztériumba, az 1/a. osztályra vezényelték. Itt a háborús katonairodalom, illetve a hadtörténelmi alcsoport ügyeit intézte. Itteni munkája során Aggházy Kamil ezredessel közösen határozta el, hogy a különféle hadtörténeti munkát végző alosztályok és csoportok egyesítéséből, illetve munkájának összehangolásával létrehozzák az Osztrák–Magyar Monarchián belüli
önálló magyar nemzeti identitás szempontjából nélkülözhetetlen, és különböző formában már 50 éve tervezgetett hadtörténeti múzeumot és hadi levéltárat.
Erre így emlékezett vissza tíz évvel később:
„Azokban a rettentő napokban, amikor csapataink Linder Béla parancsára a fegyvert letenni kényszerültek, és amikor minden összeomolni látszott, akkori elöljárómtól azt a parancsot kaptam, hogy »mentsem, ami menthető!« Ez a parancs adott nekem buzdítást arra, hogy a Honvédelmi Minisztérium akkori 1/a. osztályának szétszórt alcsoportjait szerves egészbe igyekezzem összefoglalni, és mint új magyar intézményt megszilárdítani.“
(Honvédelem, 1928. december 6., Budapest, 2. o.)
Az 1918 novemberére beérő szervezésre árnyékot vetett a Károlyi Mihály-féle őszirózsás puccs, a világháborús vereség és az országvesztés ódiuma. A nehézségek ellenére az intézmény – akkor még Magyar Királyi Hadtörténelmi Levéltár és Múzeum néven – megkezdhette a működését, Gabányi János parancsnokságával (a múzeum 1922-ig a levéltár alárendeltségében működött, Aggházy vezetésével). Saját szavaival így jellemezte azt a vészterhes időszakot, amelyet az ideggyenge, részeges hadügyminiszter „nem akarok katonát látni” mottója lengett körül:
„1919. január elejétől kezdve felsőbb helyen is tudomást vettek a Magyar Királyi Hadtörténelmi Levéltár és Múzeum nevű intézet létezéséről. Igaz ugyan, hogy senki se igyekezett minket támogatni, mert – hogy egyebet ne említsek – az akkori hatalmasok a leghatározottabban megtiltották a történelmi adatok feldolgozását.”
(Honvédelem, 1928. december 6., Budapest, 2. o.)
A sokat látott parancsnoknak logisztikai szempontból sem volt könnyű dolga: az intézmény elhelyezését nem sikerült egységesíteni, így a gyűjtemény és a munkatársak egy része az Üllői úti Mária Terézia laktanyában, a másik része az Országos Levéltár új, Bécsi kapu téri épületének harmadik és negyedik emeletén – télen fűtetlen termekben – kapott ideiglenes szállást. A másik, leküzdhetetlen akadály a frontokról többnyire rendezetlenül hazaözönlő alakulatok iratainak és relikviáinak végleges elkallódása, megsemmisülése, és – nem utolsó sorban – az ország területének idegen megszállás alá kerülése volt.
1919-ben ezt csak fokozta a proletárdiktatúra kikiáltását követő helyzet: ekkor az intézmény már meglévő anyagát előbb a kommunisták, majd a megszálló román csapatok dézsmálták meg. Az, hogy ebből bármi is megmaradhatott, kizárólag Gabányi erélyén és tapintatán múlt. Erről így vallott 1928-ban:
„A kommunizmus alatt a politikai megbízott, egy bámulatos szellemi felkészültségű fiatal könyvkötősegéd, aki magát teljes nyíltsággal anarchistának vallotta, kivétel nélkül minden délelőtt megjelent az intézetben és mindent a legnagyobb részletességgel megtekintett. Nekem sikerült a tojástánc. A hivatalos órák alatt szívesen fogadtam a politikai megbízottat, sőt bizalmát is megnyertem, délután és éjjel pedig, mint egyik katonai vezetője, az ellenforradalmi gyűlésekre jártam.”
(Honvédelem, 1928. december 6., Budapest, 2. o.)
Emellett állandó volt az intézmény forráshiánya, de elmaradt a legfelsőbb katonai vezetés erkölcsi és szakmai támogatása is, ami legalább annyira fontos volt, mint az anyagiak.
Gabányit a zűrzavaros időkben a nemzeti felkelést tervező tisztek többször is felkérték, hogy álljon a szervezkedő ellenforradalom élére — emellett tagja lett a Károlyi-rezsim és a kommunisták ellen szervezkedő Magyar Országos Véderő Egyesületnek (MOVE) is —, ám a népköztársasági, majd a vörös detektívek olyan szoros megfigyelés alatt tartották, hogy kénytelen volt tétlenül szemlélni az eseményeket. Horváth Győző, a kommunizmussal szembeni nemzeti ellenállás egyik vezetője ennek tényét így erősítette meg a Magyarország című lapnak 1920-ban:
„– Mikor a szervezési munkálatokat nagyjából elvégeztem, és tettre készen álltam a 62 ellenforradalmi csoporttal, Kovács Tivadar zászlós Dormándy Géza alezredest, én pedig Gabányi János alezredest kértem fel, hogy vállalják el az ellenforradalmi hadműveletek irányítását. Vállalkoztak is erre mind a ketten , Dormándyt azonban tudvalevőleg nagypénteken letartóztatták, és Gabányi alezredessel is megszakadt az összeköttetés, mert állandó megfigyelés alatt állt.”
(Magyarország, 1920. február 6., Budapest, 3. o.)
Gabányi maga pedig így emlékezett vissza az 1919. június 24-ei sikertelen bolsevistaellenes megmozdulásra és az utána következő vegzálásra:
„Elkövetkeztek azok az izzó napok, amikor az ellenforradalom fehér zászlóját – az én határozott ellenzésemre, mert még korainak tartottam – kibontották derék, idealista, ifjú barátaim. Ha jól emlékszem, a következő reggel 12 vérbeli kommunista érkezett az intézetbe. Egy bizonyos Kovács nevű, nagyon értelmes, tanult és éles eszű ember volt a vezetőjük, aki különben doktori címet is nyert az egyetemen. A kommunisták – altisztek, közlegények... stb. – minden írógéphez, minden asztalhoz, minden raktári állványhoz odamentek, és az ott dolgozó munkatársaink tevékenységét ellenőrizték. Azután valamennyien összegyűltek a parancsnok szobájában. Kovács az én helyemet foglalta el, én tőle jobbra ültem. A többiek félkörben előttünk figyeltek.
Az elnök megnyitotta a tanácskozást, melynek tárgyát még nem is sejtettem. Alig ejtett ki néhány szót, szólásra jelentkezett egy volt magas rangú miniszteri tisztviselő, aki egészen magáévá tette a kommunisztikus elveket, és hosszú beszédet mondott. Ennek rövid kivonata a következő:
— Minthogy a Hadtörténelmi Levéltár és Múzeum az imperializmus és a nacionalizmus melegágya, ennélfogva javaslom, hogy az iratokat azonnal ki kell válogatni. Azokat, amelyek a nemzetközi eszmékkel nem egyeztethetők össze, meg kell semmisíteni, a többit át kell szállítani az Országos Levéltárba. Így kell eljárni az intézet múzeumi csoportjával is, azzal a különbséggel, hogy a muzeális tárgyakat a Nemzeti Múzeumnak kell adni, és azután az Országos Levéltárat s a Nemzeti Múzeumot internacionalizálni kell. A Hadtörténelmi Levéltárat és Múzeumot el kell törölni...
Amint a beszéd elhangzott, azonnal éreztem, hogy életem egyik sorsdöntő perce elérkezett. Éreztem, hogy ha most azonnal és teljes eréllyel nem intézkedem, akkor nemcsak addigi fáradozásaink gyümölcse semmisíttetik meg, hanem a jövőben esetleg megalakítandó levéltárunk és múzeumunk alapja is, talán sohasem pótolható módon megrendülnek. Egy pillanatig se haboztam – bár tudtam, hogy szabadságommal, sőt az életemmel játszom –, felugrottam, teljes erővel az asztalra csaptam, és ezt mondtam:
– Amíg én élek és kötelességem ehhez az asztalhoz köt, innen senki egy darab papirost, egyetlen egy érmet el nem visz, csak a holttestemen át!
Ez a fellépés hatott. Senki se szólt egy szót sem, olyan megütközéssel fogadták komoly kijelentésemet. Lehetséges, hogy a volt katonákban a régi fegyelem egy pillanatra győzedelmeskedett. De győztem én is. Az elnök – akinek, amint nekem kijelentette, megnyertem »magas tetszését« – rövid felszólalásom után nyomban felállt, és ezt mondta:
– Elvtársak! Nem azért jöttünk ide, hogy az intézet létjogosultsága felől döntsünk, hanem, hogy meggyőződjünk arról, vajon dolgoznak-e itt? Láttuk, hogy az intézet falai között szorgalmas munka folyik. Ezért a főnöknek köszönetemet és elismerésemet fejezem ki. Az ülést bezárom, menjünk!
A kommunisták csendben eltávoztak. Az illető volt magas rangú miniszteri tisztviselő dühös pillantásokat vetett rám.Az intézet megmenekült a megsemmisüléstől, engem azonban – amint utólag értesültem – felvettek a »feketelistára«.”
(Honvédelem, 1928. december 6., Budapest, 2–3. o.)
A proletárdiktatúra augusztus 3-ai bukása után megjelentek a már említett román csapatok, akik szintén nem hagytak túl kellemes nyomot maguk után Gabányi emlékeiben, illetve a levéltár és múzeum történetében:
„Augusztus 17-én, vasárnap korán délután, egy küldönc jelent meg a lakásomon azzal a jelentéssel, hogy a románok a levéltárat, melynek épületében átmenetileg a későbbi Térképező Intézet is elhelyezést talált, megszállták, és most mindent elszállítanak. Sietve odarohantam. Az ajtóban egy román baka, hatalmas szál legény, állta utamat. Egyszerűen félretaszítottam, és egyenesen odamentem Rădulescu Demeter román alezredeshez, aki nyugodtan, szivarozva ült az egyik bezárt vasajtó előtt. Katonái már egy-két társzekeret megraktak a harácsolt anyaggal. Szerencsére tudtam valamit franciául és románul is, tehát megérthette beszédemet.
– Tisztelt alezredes úr – szóltam hozzá –, kinek parancsára harácsolnak ebben az épületben?
Rădulescu felállt, elmosolyodott. Félvállról felel:
– Mărdărescu tábornok úr rendeletére. Nekünk szükségünk van az itteni anyagra. A németek sokkal többet vittek el tőlünk.
– Azok a németek voltak, nem mi! Kérem, hagyja békében ezt a szegény intézetet. Nincsen itt semmi gyanús, vagy értékes anyag.
– Dehogy nincs! Vannak fényképezőgépek, fényképező berendezések, vannak írógépek, sőt fegyvereket is találtunk! Itt, a zárt ajtó mögött meg térképek vannak. Ha egy óra múlva nem nyitják ki, feltöretem.
Erre nem bírtam már magam türtőztetni. Ridegen feleltem:
– Ez ellen tiltakozom a magyar királyi honvédelmi miniszter nevében. És be fogom jelenteni a szövetségközi bizottságnak is!
Rădulescu Demeter gúnyosan rám tekintett, nyugodtan leverte a szivarját, leült, és rám se nézve, így szólt:
– Hát, csak tiltakozzék, ha akar! Hát, csak tegyen jelentést, ha akar, akinek tetszik. Én a parancsot teljesítem. Ismétlem, ha ez a vasajtó egy óra alatt ki nem nyílik, feltöretem.
Megjegyezni kívánom, hogy a vasajtó mögött a térképező csoport óriási anyagraktára volt.
Láttam, hogy így nem megyek semmire, annál kevésbé, mert a század erejű katonaság szorgalmasan rakosgatta a cikkeket a társzekerekre. Néhány pillanatig hallgattam, azután barátságosan megöleltem Rădulescu alezredest, aki – úgy tudom – későbben Románia hadügyminisztere is volt egy ideig.
– Testvérem! Nézze, mi szegények vagyunk. Mi nagyon sokat veszítettünk a háborúban. Ne legyen olyan kegyetlen, adja vissza, amit eddig el vettek tőlünk, adja vissza fényképező anyagunkat, írógépeinket...
Ez hatott. Rădulescu ismét felkelt ülő helyzetéből, szíves előzékenységgel kijött velem a társzekerekhez, és a már felrakott anyag nagy részét visszaadta. Csak a fényképező műteremben ideiglenesen elhelyezett néhány fegyvert nem volt hajlandó visszaadni.
De a románok még így is sok anyagot elvittek. Különösen a térképészeti csoportot károsították meg. A következő napokban egymás után érkeztek intézetünk elé a társzekerek, és a térképek legnagyobb részét elszállították.
Hiába tiltakoztam Mărdărescu tábornoknál, hiába ígérték meg Mărdărescu, Painetescu és Pirici az erőszakosan elharácsolt cikkek visszaadását, semmit sem kaptunk vissza, holott a szövetségközi bizottság közbenjárását is kértük. Sőt írásbeli kérésünkre a román megszálló parancsnokság – hónapok múlva – ezt a jellemző választ adta:
»A tettesek a legszorgosabb kutatás után sem voltak feltalálhatók.«
Már pedig a románok körülbelül egy héten át több mint 10 társzekéren hordták el a térképező csoport milliókat érő térképeit és a legkülönbözőbb egyéb cikkeinket a Nyugati pályaudvarra és onnan Románia felé.”
(Honvédelem, 1928. december 6., Budapest, 3. o.)
Gabányi János közbelépése bár nem járt teljes sikerrel, összességében neki köszönhető, hogy az intézmény „mindössze” húszezer koronás kárral megúszta a románjárást. A megszállók kivonulását követően viszont az alezredes azonnal nekilátott a különböző tárgyi emlékek és iratforrások rendezésének és összegyűjtésének.
Az 1919 végi, átmeneti időszak a Hadtörténelmi Levéltár és Múzeumot sem hagyta érintetlenül: a kommün és a román megszállás után helyreálló rend sorozatos átszervezéseket hozott az intézmény életében. Gabányi 1919 decemberében így nyilatkozott az akkori állapotokról a Virradat című lapnak:
„– Nincs a világon egy nemzet sem, amelynek hadtörténelmileg olyan dicső múltja volna, mint a magyarnak. Kelet és a Nyugat közé ékelten, mint tökéletes földrajzi egység, állandóan szenvedett a két irányból reá zúduló hullámoktól, és életét csak úgy menthette meg, hogy fiai véres háborúkat vívtak.
– A világháború összes okmányát meg kell mentenünk, és össze kell gyűjtenünk minden tárgyat, ami a magyar katonaság múltjára vonatkozik. Számítunk reá, hogy közös kincsek likvidálása után hatalmas anyagot fogunk kapni, amely a már eddig egybegyűlt iratokkal és emléktárgyakkal együtt egyszerre megteremtheti az immár szépen fejlődő magyar Hadtörténelmi Levéltárat és Múzeumot.
– Fegyvereket a napóleoni időkig visszamenően gyűjtünk. A levéltár kebelébe már most is egy olyan könyvtár tartozik, melynek 3500 kötete között, főképpen a világháborúval foglalkozó, csaknem 900 kötetnyi hadtörténelmi mű van. Ehhez kapjuk még a különböző minisztériumokban elszórt mintegy 1200 kötetnyi hadtörténelmi munkát is.”
(Virradat, 1919. december 14., Budapest, 2. o.)
Ebben az interjúban egy érdekes részlet is elhangzott a múzeum tervezett, ám anyagi okokból meghiúsult elhelyezésére vonatkozóan:
„– Felmerült egy gyönyörű, hatalmas épület terve, mely a Citadella helyén méltó hirdetője lett volna a magyar dicsőségnek. De a több milliós költséget igénylő terv a mai viszonyok mellett nem valósítható meg.”
(Virradat, 1919. december 14., Budapest, 2. o.)
Gabányi 1920. szeptember 30-ig vezethetett. Előtte májusban ezredessé léptették elő, minősítésében pedig a következőképpen jellemezték a feljebbvalói:
A vezetői szerepre nemcsak különösen hivatott, hanem ilyen beosztásban való alkalmazása kívánatos is. (...) Tiszta, megállapodott, kissé zárkózott, komoly jellem. Igen körültekintő (...). Nyugodt vérmérsékletű, puritán.”
Viszont feljebbvalói úgy ítélték meg, hogy beosztottjaival szemben
túl jó és elnéző, az ellenőrzésben nagyobb erély volna részéről kívánatos”.
Valószínűleg ennek köszönhette, hogy le kellett köszönnie igazgatói tisztségéből.
Ezt követően az irodalmi csoport vezetője lett. Ebben a feladatban nemcsak történészi felkészültsége és szakmai tudása, hanem a 19 éves kora óta – ekkor jelent meg első tárcája egy vidéki lapban – csiszolgatott szépírói érzéke is a segítségére volt. 1921-ben a trianoni békediktátum szankciói miatt őt is nyugállományba helyezték, ekkortól lett a Magyar Katonai Közlöny szerkesztőbizottságának elnöke, majd 1923. október 1-jén át vette a lap felelős szerkesztői és kiadói teendőit is.
Gabányi nagy munkabírással és komoly szakmai színvonalon szerkesztette a kiadványt, amelyben maga is számos írást jegyzett, többek között a katonai Mária Terézia-rend első világháborús magyar kitüntetettjeit bemutató, nagy ívű tanulmánysorozatot.
Mint említettük, Gabányi számára nem volt ismeretlen az írás mestersége: 1890-től rendszeresen jelentkezett szépirodalmi, majd 1902-től hadtörténeti szakmunkákkal. Ebben az évben jelent meg a Ludovika Akadémia Közlönyében a Görgey hadtestének művelete 1849. január 6-tól február 5-ig című tanulmánya.
1909-ben Az orosz–japán háború 1904–1905 címmel publikálta első könyvét, amelyet 1911-ben egy komoly hadászati munka, A hadseregszervezet kézikönyve; illetve az Osztrák–Magyar Monarchiát, Németországot és Olaszországot tömörítő geopolitikai blokkról készült tanulmánykötete, A hármas szövetség államainak történeti fejlődése című műve követett. Ekkor választották a Magyar Tudományos Akadémia Hadtörténeti Bizottságának segédtagjává.
Ezt is ajánljuk a témában
A magyar történelem egyik legmegosztóbb és talán egyik legérdekesebb alakjának életútja a mai napig tele van fehér foltokkal. Ízelítő Prónay Pál első világháborús szerepléséből.
Tolla a nagy világégés során sem pihent: jelentős szerepe volt az első világháború osztrák–magyar hadi teljesítményeit kidomborító, illetve részletező, 1915-től megjelenő, hétkötetes A nagy háború írásban és képben sorozat létrejöttében. Az ő munkáját dicsérik a közvetlenül a háború kitörése előtti állapotokat, a mozgósítást, az orosz haderő viszonyait és a galíciai hadjáratot részletező írások. De elemezte az 1914–15-ös kárpáti harcokat, illetve Przemyśl erődvárosának ostromait és elestét is.
1922-ben adta közre Mártírjaink címmel a Károlyi-rezsim és a Tanácsköztársaság alatt kivégzettek, illetve rabságba vetettek életútját és szenvedéstörténeteit bemutató munkáját.
1923-ban – a Hadtörténelmi Levéltár főelőadójaként – egy több szempontból is mérföldkőnek számító kiadvánnyal jelentkezett: A katonai magyar nyelv című munkájában részletesen és sikerrel járta körbe a hazai bakanyelv szerteágazó és számtalan grammatikai problémát felvető tárgykörét. Ebben az évben nyert pályadíjat A harc és általában a háborús tevékenységek psyhológiája című dolgozatával. 1924-ben léptették elő – immár címzetes tábornokként – a Levéltár főigazgató-helyettesévé, és ekkortól jelentette meg A magyar nemzet története, illetve a Magyar várak legendái című könyvsorozatait.
Levéltári állásából 1925. december 31-én vonult nyugdíjba, 1926-ban pedig a Magyar Katonai Közlöny szerkesztői pozíciójáról is leköszönt, és a Vérmező út 10–12. szám alatt lévő lakásában folytatta tovább az írást.
Gabányi Jánost a katona, a történész, az író és a sportember harmonikus egysége jellemezte. Kiváló úszó, vívó, tornász, korcsolyázó és sífutó volt. Tehetsége még a festészet és a rajzolás terén is megmutatkozott; élete során pedig beutazta Európát.
Olyan kulturális egyesületek vezetője, tisztviselője és tagja volt, mint a Magyar Külügyi Társaság, a Magyar Katonai Írók Köre, a Gyóni Géza Irodalmi Társaság, a Magyar Történelmi Társulat, a Szent Gellért Egyesület, az Országos Test nevelési Tanács vagy a Ludovika Akadémia Levelezőköre.
Nyugállományban is aktív életet élt, írásai továbbra is rendszeresen jelentek meg az olyan országos lapokban, mint a Kelet Népe, a Honvédelem, a Magyar Pedagógia vagy a Külföldi Magyarság; és továbbra is írt a Magyar Katonai Közlönybe. Ekkortól láttak napvilágot líraibb hangvételű könyvei: 1927-ben a trianoni tragédiát feldolgozó A megbilincselt ember; 1929-ben a Töviskoszorú című verseskötet.
1931-ben írta meg József főherceg tábornagy című művét. Munkásságát ebben az évben a II. osztályú Magyar Érdemkereszt kitüntetéssel ismerte el az ország vezetése. 1934-ben látott napvilágot utolsó, nagyszabású történelmi műve, A világháború története az összeomlástól a békekötésig címmel.
Élete és pályája végére általános elismertség és tisztelet övezte személyét, a szakmai körök éppúgy nagyra tartották, mint az olvasóközönség. 1934. december 13-án, hosszú betegeskedést követően hunyt el. Sírja a Farkasréti temetőben található, egykori otthonának falán márványtábla őrzi az emlékét, mellszobra a Honvédelmi Minisztérium épületének díszudvarán, a Nádor laktanyában áll.
Ezt is ajánljuk a témában
A Nagy Háború Blog szerzőgárdája ismét a Karszt-fennsíkra kalauzolja az olvasókat, ezúttal 1917-ben járunk.
***