Belemártották a kést a magyarok szívébe Szlovákiában: ilyen történelemhamisítást még mi sem láttunk

Ez már nyílt hadüzenet: egy őrült kikotyogta Ukrajnában, hogy forradalmat akarnak kiprovokálni Magyarországon
Egyenesen azt állítják, hogy Orbán Viktor választási csalással lett miniszterelnök.
„Magyarország nem volt sem Európa, sem a kereszténység védőbástyája” – írták.
A Hlavné Správy cikke szerint a magyar történészek rendszeresen megszépítik Magyarország múltját, és ezt a szlovák történészek is átveszik. A szerző hangsúlyozza, hogy Szent István király sem boldogult volna szlovák segítség nélkül, valamint vitatja a magyarok hősiességét az oszmánok elleni harcban. Egyenesen úgy fogalmazott, hogy „Magyarország nem volt sem Európa, sem a kereszténység védőbástyája”.
A cikk szerint a legnagyobb szenvedést az erőszakos magyarosítás miatt a szlovákok és ruszinok élték át, nem más nemzetiségek.
Ugyancsak bírálja azt a narratívát, miszerint Trianon okozta volna Magyarország vesztét;
ehelyett felelőtlen magyar nacionalista politikusokat tesz ezért felelőssé.
A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.
Nyitókép: VLADIMIR SIMICEK / AFP