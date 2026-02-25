Ft
Belemártották a kést a magyarok szívébe Szlovákiában: ilyen történelemhamisítást még mi sem láttunk

2026. február 25. 21:46

„Magyarország nem volt sem Európa, sem a kereszténység védőbástyája” – írták.

2026. február 25. 21:46
A Hlavné Správy cikke szerint a magyar történészek rendszeresen megszépítik Magyarország múltját, és ezt a szlovák történészek is átveszik. A szerző hangsúlyozza, hogy Szent István király sem boldogult volna szlovák segítség nélkül, valamint vitatja a magyarok hősiességét az oszmánok elleni harcban. Egyenesen úgy fogalmazott, hogy „Magyarország nem volt sem Európa, sem a kereszténység védőbástyája”.

A cikk szerint a legnagyobb szenvedést az erőszakos magyarosítás miatt a szlovákok és ruszinok élték át, nem más nemzetiségek.

Ugyancsak bírálja azt a narratívát, miszerint Trianon okozta volna Magyarország vesztét;

ehelyett felelőtlen magyar nacionalista politikusokat tesz ezért felelőssé.

A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

Nyitókép: VLADIMIR SIMICEK / AFP

 

