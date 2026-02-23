Ez már nyílt hadüzenet: egy őrült kikotyogta Ukrajnában, hogy forradalmat akarnak kiprovokálni Magyarországon

Talán a modern kori történelmük egyetlen világítótornya az 1956-os felkelés volt. Ideje lenne megismételni. Saját tapasztalataim Magyarországgal és a magyarokkal – közvetlenül, illetve az ukrán–magyar együttélésen keresztül – aggasztóak és nagyon kiábrándítóak voltak. Magyarország egy kicsi, tengerrel nem rendelkező ország, jelentős népességgel és nemzeti határokkal, de idegengyűlölettel és birodalmi törekvésekkel. Orbán politikai pártja, a Fidesz nem különbözik az Egyesült Államok MAGA-irányzatától, amely erősen bevándorlásellenes és bizalmatlan a sajtószabadsággal szemben.

Egyszerűen fogalmazva: azok túlnyomó többsége, akikkel kormányzati szinten találkoztam, csalódást okozott – gyakran szőrnyű csalódást. Az ukrán közösség Magyarországon nagyon széttagolt; vagy félénknek, vagy kapzsinak tűnik. Én sokszor javasoltam a vezetésnek, hogy vonuljanak az utcára, és fejezzék ki tiltakozásukat a Magyarország vezetői – különösen a miniszterelnök, illetve a külügyminiszter – részéről Ukrajna és az ukrán nép ellen irányuló durva támadásokkal ellen.

Nemrégiben ezt a cselekvési tervet felvetettem egy a magyarországi ukránok közösséget képviselő személynek a 2026 áprilisi választások előkészítése során, ám azt a választ kaptam, hogy a választási időszakban mindenféle politikai tevékenység tilos. Az én leegyszerűsített demokratikus gondolkodásommal

ebből csak arra tudtam következtetni, hogy ezek a választások nem lesznek szabadok és tisztességesek, ahogyan a korábbiak sem, amelyeken Orbán Viktor és pártja győzött.

Az átláthatóság kedvéért meg kell jegyeznem, hogy az olyan etnikai közösségek, mint az ukrán, bizonyos mértékig profitálnak a magyar politikai bőkezűségből, a kultúra finanszírozásából és a névleges képviseletből a magyar országgyűlésben. Ezek az előnyök nyilvánvalóan elegendőek ahhoz, hogy igazolják a talpnyalást és a hallgatást.