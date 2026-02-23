Ez már nyílt hadüzenet: egy őrült kikotyogta Ukrajnában, hogy forradalmat akarnak kiprovokálni Magyarországon

Nagyon nagy bajban van Ukrajna: telibe talált Putyin ballisztikus rakétája
Iszonyú támadás vette kezdetét.
Egyenesen azt állítják, hogy Orbán Viktor választási csalással lett miniszterelnök.
Orbán Viktor miniszterelnök Európában és Magyarországon egyaránt a legrosszabbat testesíti meg. Mivel az Európai Unió és a NATO tagja, Európa és a világ joggal várt volna Magyarországtól ennél sokkal jobbat – ezekkel a szavakkal nyitotta a véleményét Aszkold Lozinszkij az ukrpohliad felületén.
A továbbiakban a meglehetősen felháborító véleményt teljes terjedelmében ismertetjük:
„Magyarországnak hírhedt a múltja: a 20. század mindkét világháborújában a történelem rossz oldalán állt.
A magyarok ugyanolyan kegyetlenek voltak, mint a nácik, akikkel együttműködtek a második világháborúban.
Talán a modern kori történelmük egyetlen világítótornya az 1956-os felkelés volt. Ideje lenne megismételni. Saját tapasztalataim Magyarországgal és a magyarokkal – közvetlenül, illetve az ukrán–magyar együttélésen keresztül – aggasztóak és nagyon kiábrándítóak voltak. Magyarország egy kicsi, tengerrel nem rendelkező ország, jelentős népességgel és nemzeti határokkal, de idegengyűlölettel és birodalmi törekvésekkel. Orbán politikai pártja, a Fidesz nem különbözik az Egyesült Államok MAGA-irányzatától, amely erősen bevándorlásellenes és bizalmatlan a sajtószabadsággal szemben.
Egyszerűen fogalmazva: azok túlnyomó többsége, akikkel kormányzati szinten találkoztam, csalódást okozott – gyakran szőrnyű csalódást. Az ukrán közösség Magyarországon nagyon széttagolt; vagy félénknek, vagy kapzsinak tűnik. Én sokszor javasoltam a vezetésnek, hogy vonuljanak az utcára, és fejezzék ki tiltakozásukat a Magyarország vezetői – különösen a miniszterelnök, illetve a külügyminiszter – részéről Ukrajna és az ukrán nép ellen irányuló durva támadásokkal ellen.
Nemrégiben ezt a cselekvési tervet felvetettem egy a magyarországi ukránok közösséget képviselő személynek a 2026 áprilisi választások előkészítése során, ám azt a választ kaptam, hogy a választási időszakban mindenféle politikai tevékenység tilos. Az én leegyszerűsített demokratikus gondolkodásommal
ebből csak arra tudtam következtetni, hogy ezek a választások nem lesznek szabadok és tisztességesek, ahogyan a korábbiak sem, amelyeken Orbán Viktor és pártja győzött.
Az átláthatóság kedvéért meg kell jegyeznem, hogy az olyan etnikai közösségek, mint az ukrán, bizonyos mértékig profitálnak a magyar politikai bőkezűségből, a kultúra finanszírozásából és a névleges képviseletből a magyar országgyűlésben. Ezek az előnyök nyilvánvalóan elegendőek ahhoz, hogy igazolják a talpnyalást és a hallgatást.
Másfelől a magyar közösség Ukrajnában – akár önállóan, akár szóvivőin keresztül – jóval követelőzőbb, különösen azóta, hogy Orbán Viktor elfoglalta a miniszterelnöki posztot. Sajnos ez már túl régóta tart: Orbán több mint tizenkét éve van hatalmon. Ukrajna belügyeibe való beavatkozását illetően Orbán következetesen ragaszkodott ahhoz, hogy a magyaroknak Ukrajnában engedjék meg, hogy felsőoktatási vizsgáikat magyar nyelven tehessék le. Nem lebecsülve ennek a nyelvnek a jelentőségét, el kell ismerni, hogy nem hasonlít a világ egyetlen más jelentős nyelvére sem, és nincs velük közös gyökere.
Orbán Ukrajna Európai Uniós csatlakozásával szembeni ellenállása közismert. Ez azonban nem nagy probléma, mivel Magyarország az EU huszonhét tagállamának egyike, és jelenleg jelentős uniós szankciók alatt áll jogsértő magatartása miatt. Feltehetően újabb szankciókat is fognak alkalmazni, amiatt, hogy az ország megtagadta az orosz olaj és gáz vásárlásának beszüntetését.
Ezzel kapcsolatban meg kell jegyezni, hogy a Barátság kőolajvezeték Oroszországból indul Ukrajnán keresztül, majd több európai országot is elér, többek között Magyarországot is. Az orosz rakéták és drónok súlyosan megrongálták a vezeték Ukrajnán áthaladó szakaszát.
Nehezen érthető módon Orbán Viktor ragaszkodik ahhoz, hogy Ukrajna javítsa meg a vezetéket.
Hogy nyomást gyakoroljon Ukrajnára, leállította a dízelüzemanyag értékesítését az országnak. Orbán Viktor és Donald Trump amerikai elnök barátok és szövetségesek. Példátlan lépés egy állítólag demokratikus és civilizált világvezetőtől az, hogy Trump nyíltan támogatja Orbánt az áprilisi választásokon. A közös jellemvonásokon túl őket összeköti a kölcsönös barátság a modern világ egyik legnagyobb bűnözőjével, Oroszország erős vezetőjével, Vlagyimir Putyinnal. Sem Orbán, sem Trump nem nevezte Oroszországot és Putyint agresszornak a mostani Ukrajnái háborúban.
Orbán Viktor, Albánia miniszterelnöke és Koszovó elnöke az egyetlen európai vezetők Trump hágai »Béketanácsában«. A The Guardian a testületet autoriter, erős emberekből és diktátorokból álló társaságnak nevezte. Magyarország hozzájárulását még meg kell határozni, de Trump biztosan emlékezni fog arra, hogy ki volt jelen, és ki nem, az első washingtoni találkozón. Orbán Viktor soha nem kerül fel Trump ellenségeinek listájára. És a demokrácia barátainak listáján sem fog szerepelni soha” – írta a szerző.
A nyitókép illusztráció. Fotó: Gints Ivuskans / AFP
