Nagyon nagy bajban van Ukrajna: telibe talált Putyin ballisztikus rakétája

Szorul a hurok Zelenszkij nyaka körül: volt embere szembesítette az elnököt, hamarosan kénytelen lesz békét kötni Putyinnal
Már most áldatlan állapotok uralkodnak Ukrajnában.
Iszonyú támadás vette kezdetét.
Az orosz hadsereg ballisztikus rakétával és 126 drónnal támadta ukrajnai ipari, energetikai és civil infrastrukturális létesítményeit hétfőre virradóra, a csapásoknak halálos áldozatai és sebesültjei is vannak a lakosság körében – közölték az ukrán légvédelem és az illetékes helyi hatóságok. Az előzetes adatok szerint a légvédelem 105 drónt hatástalanított,
azonban 11 helyszínen 20 drón és az oroszországi Rosztov megyéből elindított Iszkander-M típusú ballisztikus rakéta célba talált,
egy esetben pedig a lezuhanó roncsok okoztak károkat – tette közzé a légierő parancsnoksága a hivatalos Telegram-csatornáján. A hivatalos közlemény kiadáskor még tartott a légitámadás, néhány drón az Ukrajna által ellenőrzött légtérben tartózkodott.
Drónokkal támadták az orosz erők Odesszát és környékét, csapást mérve az ipari, energetikai és polgári infrastruktúrára, a légitámadásban két ember meghalt, hárman megsebesültek
– jelentette Oleh Kiper katonai kormányzó Telegram-bejegyzésében, amelyet az Unian hírügynökség idézett. A támadásban termelési és raktárlétesítmények, közigazgatási épületek, egy autókereskedés és járművek rongálódtak meg. Az egyik drón egy többemeletes épület egyik lakásába csapódott, de nem robbant fel – fűzte hozzá a megyevezető.
Rakétatámadás érte hétfő éjszaka Harkivot, Ukrajna második legnagyobb városát, három kerületben regisztráltak becsapódásokat
– írta Ihor Terehov polgármester a Telegramon közzétett bejegyzésében, amelyet az Interfax-Ukrajina hírügynökség is ismertetett. Oleh Szinyehubov katonai kormányzó két sebesültről számolt be a Telegramon.
Az orosz csapatok drónokkal támadták a délkelet-ukrajnai Zaporizzsját is, egy ember meghalt, egy pedig megsebesült, egy ipari létesítmény megrongálódott – számolt be a régiót ért újabb légicsapásokról Ivan Fedorov katonai kormányzó a Telegramon.
Ezt is ajánljuk a témában
Már most áldatlan állapotok uralkodnak Ukrajnában.
Nyitókép: Mikhail METZEL / POOL / AFP
(MTI)
Kapcsolódó cikkek a Háború Ukrajnában aktában.
Egyenesen azt állítják, hogy Orbán Viktor választási csalással lett miniszterelnök.
Egy csettintésre tűnnek el a milliók.
Nincsenek véletlenek: Ukrajna feltett szándéka a törvényes magyar kormány ellehetetlenítése és hazánk energiabiztonságának a kikezdése politikai okokból.