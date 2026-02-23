Ft
Nagyon nagy bajban van Ukrajna: telibe talált Putyin ballisztikus rakétája

2026. február 23. 09:42

Iszonyú támadás vette kezdetét.

2026. február 23. 09:42
null

Az orosz hadsereg ballisztikus rakétával és 126 drónnal támadta ukrajnai ipari, energetikai és civil infrastrukturális létesítményeit hétfőre virradóra, a csapásoknak halálos áldozatai és sebesültjei is vannak a lakosság körében – közölték az ukrán légvédelem és az illetékes helyi hatóságok. Az előzetes adatok szerint a légvédelem 105 drónt hatástalanított,

azonban 11 helyszínen 20 drón és az oroszországi Rosztov megyéből elindított Iszkander-M típusú ballisztikus rakéta célba talált,

egy esetben pedig a lezuhanó roncsok okoztak károkat – tette közzé a légierő parancsnoksága a hivatalos Telegram-csatornáján. A hivatalos közlemény kiadáskor még tartott a légitámadás, néhány drón az Ukrajna által ellenőrzött légtérben tartózkodott.

Drónokkal támadták az orosz erők Odesszát és környékét, csapást mérve az ipari, energetikai és polgári infrastruktúrára, a légitámadásban két ember meghalt, hárman megsebesültek

– jelentette Oleh Kiper katonai kormányzó Telegram-bejegyzésében, amelyet az Unian hírügynökség idézett. A támadásban termelési és raktárlétesítmények, közigazgatási épületek, egy autókereskedés és járművek rongálódtak meg. Az egyik drón egy többemeletes épület egyik lakásába csapódott, de nem robbant fel – fűzte hozzá a megyevezető.

Rakétatámadás érte hétfő éjszaka Harkivot, Ukrajna második legnagyobb városát, három kerületben regisztráltak becsapódásokat

– írta Ihor Terehov polgármester a Telegramon közzétett bejegyzésében, amelyet az Interfax-Ukrajina hírügynökség is ismertetett. Oleh Szinyehubov katonai kormányzó két sebesültről számolt be a Telegramon.

Az orosz csapatok drónokkal támadták a délkelet-ukrajnai Zaporizzsját is, egy ember meghalt, egy pedig megsebesült, egy ipari létesítmény megrongálódott – számolt be a régiót ért újabb légicsapásokról Ivan Fedorov katonai kormányzó a Telegramon.

Nyitókép: Mikhail METZEL / POOL / AFP

(MTI)

 

