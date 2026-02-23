Nagyon nagy bajban van Ukrajna: telibe talált Putyin ballisztikus rakétája

Az orosz hadsereg ballisztikus rakétával és 126 drónnal támadta ukrajnai ipari, energetikai és civil infrastrukturális létesítményeit hétfőre virradóra, a csapásoknak halálos áldozatai és sebesültjei is vannak a lakosság körében – közölték az ukrán légvédelem és az illetékes helyi hatóságok. Az előzetes adatok szerint a légvédelem 105 drónt hatástalanított,

azonban 11 helyszínen 20 drón és az oroszországi Rosztov megyéből elindított Iszkander-M típusú ballisztikus rakéta célba talált,

egy esetben pedig a lezuhanó roncsok okoztak károkat – tette közzé a légierő parancsnoksága a hivatalos Telegram-csatornáján. A hivatalos közlemény kiadáskor még tartott a légitámadás, néhány drón az Ukrajna által ellenőrzött légtérben tartózkodott.