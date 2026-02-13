Elhunyt Gabor S. Boritt, a híres, magyar származású történész

Február 2-án, a pennsylvaniai Chambersburgban, nem messze a Gettysburg College-tól, ahol évtizedekig tanított, 86 éves korában meghalt Gabor S. Boritt történész – számolt be róla a Telex.

A Budapesten született történész – aki a második világháború alatt született – túlélte a holokausztot, tizenévesen részt vett az 1956-os forradalom megmozdulásaiban, majd 1957-ben, menekültként New Yorkba került.