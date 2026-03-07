Komoly veszélyben az egészségünk, ha nem változtatunk – de tálcán kínál az élet egy tökéletes megoldást

A stressz hatása a szervezetre ma már jól dokumentált. Okai között kiemelt helyen szerepel a városi életmód, amely folyamatos alkalmazkodásra kényszeríti az idegrendszert, ugyanakkor a mentális egészség romlása szorosan összefügg a krónikus stressz tünetei megjelenésével, mint a

kimerültség,

ingerlékenység,

alvászavarok és

koncentrációs problémák.

A stressz testi tünetei közé tartoznak a gyulladásos folyamatok, a szív- és érrendszeri problémák, valamint a hormonrendszer felborulása. Kutatások szerint a tartós stressz következményei között szerepel a termékenység csökkenése és a spermiumszám globális visszaesése is.