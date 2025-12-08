Ft
háború stressz front rehabilitáció katona felvétel

Ezt teszi az emberrel a háború és a poszttraumás stressz: az orosz katona folyamatosan a fronton képzeli magát (VIDEÓ)

2025. december 08. 06:14

A felvételen látható katona feltehetőleg hosszú rehabilitáció előtt áll.

2025. december 08. 06:14
Megdöbbentő videót tett közzé a NAFO Hungary a közösségi oldalán, amelyen egy orosz katona látható, aki feltehetőleg a háború okozta posztraumás stressztől szenved.

Ki tudja merre jár? Első olvasatra talán egy száloptikás drón kábelét tekeri fel, miközben arra se reagál, amit a szobatársa kérdez.

– írták a NAFO Hungary oldalá, majd hozzátettél: „Ott maradt a fronton. Az orosz rehabilitációt ismerve, még jódarabig ott is lesz”.

Nyitókép forrása: A NAFO Hungary Facebook-oldala

Összesen 5 komment

Dixtroy
2025. december 08. 08:26
És egy óvatlan pillanatban azt vesszük észre, hogy kirobbant a béke, és tele a világ velük, nemcsak orosz, de ukránokkal is!
pipa89
•••
2025. december 08. 07:58 Szerkesztve
Ezért (is) felháborító, hogy egyesek pénzkieséssel próbálják meg védeni a háború további finanszíroztatását az európai emberek közpénzeiből! Nem elég, hogy a pénzünket, a vérünket akarják kiontani, az életünk, a lábunk, a karunk, az ép elménket is lazán beáldozza ez a mocskos jutalékos, senki által felhatalmazást nem kapott brüsszeli csürhe!!!
Panzer7
2025. december 08. 07:39
Nyilván nem az ukránok propaganda videója, hisz az tisztességtelen lenne
piramis-2
2025. december 08. 07:25
Látod, Ursula! A frontkatonák "élete" nem csak játék és mese! Te pedig... A csürhéddel együtt nyerészkedsz a háborún... Megvetlek titeket.
