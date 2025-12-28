A kommunista földi pokol elfeledett megörökítője: dr. lemhényi Gábor Áron nyomában

„Megnyílt az út Ungvár és Munkács felé

(...)

Bevonul a honvédség



Amikor a surányi templom harangja a delet jelezte, felharsant a magyar Hiszekegy. Először csak a zenekar játssza, azután átvette a tömeg az imádságot, és száz meg száz ajkon buggyant ki a fohász, a zászlóerdő földig hajolt, a zászlóalj szobor-vigyázzba merevedett, az asszonyok térdre hullva imádkoztak.Azután — pillanatnyi mélységes csend után — vitéz Szentistványi őrnagy hangja csattant:— Húsz év után végre átlépjük a ránk kényszerített gyalázatos trianoni határt, és megindulunk azzal a fogadalommal, hogy többet senki idegen nem bitorolja magyar földjeinket.És megindult a zászlóalj, büszkén, keményen a Rákóczi induló hangjai mellett.Az asztélyiak pedig, mintha varázslat érte volna őket, lenyűgözve, némán várták a magyar bakákat. Csak amikor vitéz Szentistványi őrnagy lova áttáncolt a határon és mögötte a zászlóalj kivágta a díszlépést, tűnt el a varázslat, mozdult meg a tömeg és éljenezve, sírva-kacagva rohant a katonákhoz, csókolta, simogatta őket.”

A felvidéki bevonulásban részt vevő honvédek (Forrás: Fortepan/Baráth Endre)

1939-ben szemtanúként számolhatott be a január 6-ai, úgynevezett vízkereszti csatáról, amelyben a cseh hadsereg megpróbálta visszafoglalni a frissen határvárossá lett Munkácsot. Márciusban Cseklészről (ma Bernolákovo), az egyik olyan településről közölt búcsúriportot, amely rövid magyar világ után ismét csehszlovák uralom alá kényszerült.

Kárpátalja március 15–18-ai felszabadítása után helyszíni riportokat írt az újabb visszatért területekről.

„Édes Erdély, itt vagyunk”

Az 1940. augusztus 30-án aláírt második bécsi döntést követő erdélyi bevonulásban már maga is katonaként, tartalékos karpaszományos őrmesteri rendfokozatban vehetett részt. Méghozzá nem akármilyen szerepben: a Fővezérség különleges csoportjának sajtóalosztályán teljesített szolgálatot.

E minőségében a Magyar Távirati Iroda és a Magyar Országos Tudósító számára írt helyszíni beszámolókat Észak-Erdély visszatéréséről. Emellett természetesen a 8 Órai Újságban is cikkezett a hazatérő területeken szerzett tapasztalatairól.

Az Észak-Erdélybe bevonuló kerékpáros honvédek (Forrás: Fortepan)

„Bánffyhunyad, szeptember 10.

(...)



Reggeltől estig szólt a zene Bánffyhunyad utcáin, éjszaka pedig olyan mulatság kezdődött, amilyet csak Kalotaszegen lehet látni. Kalotaszegi leányok gyöngypártával, főkötős menyecskék táncoltak a magyar tisztekkel, a Tigris Szálló előtt pedig a bevonuló csapatok legénysége vitte táncba a környék szépségeit. Már a nyárutói bágyadt napsugár is végigtáncolta Bánffyhunyad háztetőit, amikor még mindig szólt a zene, mulattak a nagyvendéglőben, és dalolástól volt hangos a főutca.A nagy ünnepség után folytatódott a munka: a honvédség csapatai megszállták a keddi napra előírt területsávot.”

Ezt tekinthetjük utolsó nagyobb szabású „békebeli” tudósításának, amelyet a második világégés és annak keserű következményei kísértek.

Az Erdélybe bevonuló honvédek pihenőt tartanak a Maros partján (Forrás: Fortepan)

Lemhény és a Gáborok A háromszéki székely Gábor család lemhényi előnevét első őseinek, Andrásnak és Jakabnak köszönheti, akik 1510-ben jelentős adománnyal járultak hozzá a Kovászna vármegyei település templomának felépítéséhez. Lemhény emellett az első családi fészek is volt. Gábor Lászlóról 1614-ben esik említés; Gábor János pedig 1656-ban kapott székely lófői oklevelet. A család XVIII. században Berecken letelepedett ágából származott Gábor Péter, Háromszék vármegye alispánja, Gábor Áron őrnagy, illetve az ő második világháborúban hősi halált halt unokája, Gábor Péter csendőr ezredes. Cikkünk főszereplője pedig a lemhényi ág sarja.

Gábor Áron 1940-ben kóstolhatott bele a könyvek világába. Ekkor jelent meg az első olyan mű, amiben ő is közreműködött: a szovjet–finn téli háborút külföldi haditudósításokon keresztül bemutató, Láttam a finn csodát című kötet, amelyen főleg jó barátjával, Szerelemhegyi Ervinnel dolgozott együtt.

Véres bakancsnyomokban

Egy év múlva már testközelből is megtapasztalhatta az „éles” háborús helyzeteket. 1941. április 6-án a német hadsereg lerohanta a Jugoszláv Királyságot, a 17-ei kapitulációig tartó hadműveletekben pedig a magyar csapatok is részt vettek.

Gábor Áron május elején utazhatott ki, hogy beszámoljon a szerbiai és a Magyarországhoz visszakerülő délvidéki területek helyzetéről. Megrázó tudósításokat írt a több ezer menekülővel együtt felrobbantott Száva-hídról, a szétbombázott Belgrádról, amelynek lakói sajátos sokkhatás szorításában ténferegtek az utcákon, és beszámolt a szerb a zsidók azonnali munkaszolgálatra hurcolásáról.

Belgrádi utcakép 1941-ből

Romba dőlt házak között

(...)

A »Stuka-láz«

Általában a megszálló német hatóságoknak sok gondot okoz a virágvasárnapi légitámadás lelki sebeinek begyógyítása is. Amikor egy nagyvárost ilyen támadás ér, a romba dőlt utcák mellett még akad valami, amit rendbe kell hozni: az emberek lelkét, idegeit, melyek a Stuka-támadás alatt éppúgy megtörnek és felmondják a szolgálatot, mint a legvastagabb betonból készült légvédelmi óvóhelyek. A német hadsereg orvoskara már jól ismeri ezt a lelkiállapotot, és a szótárakban a betegség már nevet is kapott: Stuka-láznak hívják. Nem súlyos és nem hosszan tartó. Pár napra, esetleg hétre okoz zavarokat az idegrendszerben és lelki elváltozásokat, később ellenben magától is rendbe jön. Gyógyításához semmi más nem kell, mint pár megnyugtató szó, vagy vigasztaló mondat. Eddig minden városban fellépett, amely felett Stukák dolgoztak.

(...)

Alighogy az első német, páncélos egységek befutottak a szerb fővárosba, máris megjelentek az utcán a plakátok, amelyek a kényszermunka bevezetéséről intézkedtek. Már másnap jelentkezni kellett valamennyi belgrádi zsidónak, kiket munkaszázadokba osztva, azonnal az utcákra vezényeltek.

(...)”

Júniusban a Bácskába telepített bukovinai székelyek andrásházai újrakezdéséről számolt be, és azt is bemutathatta, hogyan lett „csetnik fellegvárból” újra magyarrá Szabadka.

A keleti front és a világháború

Nem sokkal azután, hogy elhagyta a Délvidéket, a Bárdossy-kormány június 27-én hadat üzent a Szovjetuniónak. A hírlapíró azonnal jelentkezett haditudósítónak, július 1-jén pedig a Gyorshadtest nyomában léphette át a szovjet–magyar határt.

Előretörő hegyivadászok a Kárpátokban, 1941-ben

„Pontosan hat óra negyvennyolc perc. Sosem fogom elfelejteni, ekkor kezdődött. Számoljuk az ágyúlövéseket, úgy járunk, mint a repülőbombákkal. Egy darabig győzzük, aztán elvétjük. Azt sem tudjuk, hány üteg dolgozik, és hogy az oroszok visszalőttek-e?Öt perc. Tíz perc. Negyedóra is eltelt, és még mindig tart a zenebona.A vége is hirtelen jön, mint ahogy elkezdődött. Egyszerűen elvágták a tüzet, és most a géppuska veszi át a prímet. Golyószórók is belevisítanak, s gyalogsági puskák cifrázzák. Szép kis koncert, de mindezt látni is kellene... De parancs nélkül nem mehetünk előre. Ide osztottak be, itt várjuk a továbbiakat. * Előre! Ez nekünk szól. Hajrá!”

Magyar utászok hídbiztosítás közben a Zrucs folyónál

Gábor Áron a hadmozdulatok mellett a háborús területek lengyel, ukrán és orosz lakosságának szenvedéseiről is nagy részvéttel írt.

„Percekig nézzük őket, mégsem vesznek észre. Az egyik asszony pillant meg először, s felsikolt az ijedtségtől.

A férfiak is hátrafordulnak, felemelik a kezüket. Így látták a folyóparton a vöröskatonáktól, így csinálnak ők is.

Mondjuk, hogy engedjék le a kezüket.

Leengedik. De, ha valamelyikhez szólunk, azonnal újra a magasba kapja.

Tolmácsunk nincs, csak mutogatunk egymásnak. Amit ukránul tanultunk eddig, vagy lengyelül gagyogtunk, nem értik. Lassan, döcögve beszélnek, azt meg mi nem értjük.

Máshol a cigaretta nagyszerű tolmács. Itt még az sem segít. Elveszik, de nem köszönik meg, gyufát kérnek, s arra sem mondanak semmit.

Elindulunk hazafelé, intünk, hogy jöjjenek. Körülöttünk cuppognak a sárban s mutogatnak, hogy nincs semmijük.

Azt hiszik, akarunk tőlük valamit, vagy talán enni kérünk. Az egyik férfi még a nadrágzsebét is kiforgatja, hogy szegény, mint a templom egere.

Hiába mosolygunk, nem viszonozzák. Még a gyermekeknél is kevés sikerünk van, nem merik elfogadni a kekszet.

Sáros, mocskos markukban szorongatják. Óvatosan, gyanakodva kóstolják meg, nem nagyon ízlik nekik.

Kockacukorral próbálkozunk. A gyerekek bámulnak, s nem veszik el.

Az egyik asszony is biztatni kezdi őket, hogy egyék.

Nekünk is magyaráz valamit, a cukorra mutogat, s azután a gyerekekre. Lehet, azt mondja, hogy ezek még nem láttak ilyet.

A kekszet nem ajánlja a gyermekeknek, ő sem tudja, mi lehet.

Tovább társalgunk. Mutogatjuk nekik, hogy magyarok vagyunk.

Nem értik.

Mondjuk, hogy ők oroszok.

Tiltakoznak, ukránoknak vallják magukat.

Hát Sztálinról tudják, hogy kicsoda? – kérdezzük.

Bólogatnak, igen. Az egyik férfi a nyakát fűrészeli a mutatóujjával: fel kellene akasztani.

Lenin?

Azt is fel kellene akasztani.

(...)

Elérjük az első házat. Régi tanyaépület, béreslakás. Egymás mellett van nyolc szoba, mindegyikben egy-egy család lakik. Ablak nincs, de a szoba végén kis kémlelőnyílás világít. A tetőt szalmából rakták, de már régen. Gerincét kikezdte a szél és lejjebb is nagy lyukak tátonganak.”

Riportjaiból nemcsak a háborús nélkülözés, de a kisembereket is kizsigerelő kommunizmus abszurd emberellenessége is visszaköszön. A magyar előretöréssel egészen Krivoj Rogig jutott. Élményeiről még 1941 decemberében könyvet jelentetett meg Magyar haditudósító túl a Sztálin-vonalon címmel.

A Láttam a finn csodát és a Magyar haditudósító túl a Sztálin-vonalon eredeti borítói

Az ezt követő évek csendesen teltek számára: igyekezett kipihenni a front viszontagságait, 1943-ban is alig jelent meg cikke. Ekkorra már számára is nyilvánvaló volt, hogy Magyarországra katasztrófát hoz a háború. Az 1944-es vészkorszak beköszöntével őt sem hagyta nyugodni a lelkiismeret, és üldözött zsidókat rejtegetett a máriabesnyői szülői házban, amiben az ott élő nővére, Lívia segítette.

Budapest ostromának előestéjén sikerült Szegedre szöknie a fővárosból. A nyilas- és német uralom alatt nyögő fővárosról megrázó látleletet közölt a Délmagyarország című lapban:

„Budapest nehéz napjai

(...)

A náci kormány első minisztertanácsa sem folyt le a legsimábban; a »testvérek« a legkülönbözőbb kérdéseken vesztek össze, sőt a zsidókérdés megoldásánál a vita odáig fajult, hogy Kovarcz Emil nemzetmozgósítási miniszter három hatalmas pofonnal győzte meg Vajna Gábor belügyminisztert saját álláspontja helyességéről, és nem feledkezett meg arról sem, hogy Vajnával ordítva közölje:

– Nagyon jól tudjuk, hogy zsidó feleségedet és három félvér kölyködet akarod megmenteni!

Esténként pedig a Sándor-palota miniszterelnöki lakásán egy bárgyún vigyorgó hülye horoszkópokat csinált és spiritiszta szeánszokon a szellemektől kérdezgette: meddig tart nemzetvezetői dicsősége?

(...)

November utolsó napjaiban a nyílt rablás ideje következett. Először az elhagyott zsidó lakások kerültek sorra, azután az elköltöztetett munkásoké és menekülteké. Nyilas gyerekek rakták meg bútorokkal és ágyneműkkel a német teherautókat, és a kocsik oldalára nagy plakátokat helyeztek: »A magyar nép ajándéka a német bombakárosultak számára.«



(...)



December első reggelén munkásosztagok jelentek meg az utcákon, és estére már tankcsapdák, drótakadályok éktelenkedtek a körutakon és a hidak környékén. Ágyúkat állítottak a terekre és géppuskafészkeket ágyaztak a lakásokba. A kiürített Duna-parti részeken pedig megjelentek a német teherautók... A légvédelmi pincékben egyetlen remény tartotta a polgárságban a lelket: nem várathat sokáig magára a Vörös Hadsereg budapesti bevonulása.”

A harcok elültével visszatért Budapestre, és 1945 februárjáig a Polgári Demokrata Párt főtitkáraként próbált bekapcsolódni az új közéletbe, sikertelenül. Tisztségéről lemondott, és a hónap végén Debrecenbe utazott. Ott felajánlotta szolgálatait a dálnoki Miklós Béla vezérezredes által irányított Ideiglenes Nemzeti Kormánynak. Itt nevezték ki a Magyar Vöröskereszt főtitkárává.

Út a Gulag halálvilágába

Ebben a minőségében – nem egyszer azt kockáztatva, hogy őt is ott fogják – végigjárta a magyarországi és romániai hadifogolytáborokat, ahol magyar honvédek sínylődtek. A katonák keserves körülményeiről jelentést készített, és lehetőségeihez mérten megszervezte a hadifogoly-kutató és -segélyező szolgálatot. Azzal, hogy a dokumentumot a Nemzetközi Vöröskereszt elé terjesztette, megpecsételte a saját sorsát.

1945. augusztus 7-én részben emiatt, részben pedig haditudósítóként írt könyvéért elhurcolták. A Szovjetunió Legfelsőbb Bírósága szovjetellenes tevékenység és kémkedés vádjával előbb halálra, majd öt év szibériai kényszermunkára ítélte. Végül 15 évet töltött a Gulagon.

Georgij Makszimovics Puskin (balra, egyenruhában), teljhatalmú magyarországi szovjet követ; az ő parancsára csalták tőrbe az írót (Forrás: Wikipédia)

Szibériában előbb útépítésre fogták, majd az erdőgazdálkodásban lett

emberi „gép, amelynek mindössze 30 deka fekete kenyér és két lötty leves a napi fogyasztása”.

Időközben házasságot kötött egy orosz özvegyasszonnyal.

Életkép a Gulagról

A kádári posványban

1959-ben látogathatott ismét Magyarországra, majd 1960-ban feleségével együtt hazaköltözhetett. Volt hírlapíró kollégái igyekeztek segíteni rajta: kapott egy lakótelepi lakást a fővárosban, és írhatott az Ország-Világ című képes hetilapba.

Vallomás – Gábor Áronnal az első cikkét az oroszországi tartózkodásáról íratta a rendszer, amelynek már a címe is végtelenül hazug volt, hiszen le kellett tagadnia benne a szibériai rémségeket

Az orosz asszony három év múlva elvált tőle, majd a lapnál is megszűnt az állása. Egy ideig az Országos Erdészeti Főigazgatóság sajtófőnöke volt, de a hatalom nem sokáig tűrte ebben a beosztásban. Majd traktoros lett a visegrádi erdőgazdaságnál, de hamarosan onnan is eltávolították.

Türelemmel tűrte a csapásokat, és közben titokban elkezdte papírra vetni a Gulagon átélt borzalmakat. 1965-ben eljött a pillanat, amire évek óta készült:

nem sokkal harmadik, Müller Emmyvel kötött házassága után, újdonsült feleségével együtt nyugatra szökött. Münchenben telepedtek le, ahol politikai menedékjogot kaptak.

Az emigráció élő lelkiismerete

Az emigráns sors egyik legtehetségesebb krónikásaként és gondolkodójaként – előbb raktárosi munkája mellett, végül főállásként – a németországi, magyarok által működtetett Nemzetőr folyóirat újságírója lett. 1967-ben pedig sikerült megjelentetnie élete fő művét, a Szibériai trilógia első, Az embertől keletre című kötetét.

Útravalómból – Az író Nemzetőrben megjelent első cikke

1968-ban ezt követte a Szögletes szabadság, majd 1971-ben az Évszázados emberek. A három művet anyagi nehézségei miatt csak 1975-ben tudták lefordítani, majd angolul kiadni. Ez a szerencsétlen nélkülözés volt az oka, hogy a nyugati nyilvánosság nem egy magyar író tolmácsolásában hallhatott először a Szovjetunió embertelen haláltáborairól. A nyugati irodalmi életben ekkor már személyesen is jelen lévő Alekszandr Szolzsenyicin hírneve miatt Gábor Áron már nem kaphatta meg azt a megérdemelt nemzetközi elismerést és ismertséget, ami egy szerencsésebb helyzetben kijárt volna neki.

A Polgár-ciklus: a Szibériai trilógia és a Túlélés

A személyes pokoljárásáról szóló könyveit így eleinte jórészt csak külföldre szakadt honfitársai olvashatták, bár az angol mellett végül számos más nyelvre is lefordították:

németül,

portugálul és

spanyolul is megjelentek munkái.

Markos Gábor: Gábor Áron portréja (1979-es festmény)

1970-ben a Südwest Verlagnál megjelent az első, német nyelvű riportkönyve Wohin Amerikaner? Report über die Verwandlung der Netten Welt (Merre tartanak az amerikaiak? Riport a barátságos világ átalakulásáról), amelyet egy év múlva a szovjet mindennapok groteszk szürrealitásait fanyar humorral bemutató, szintén németül írt könyve, a Die Wahrheit auf Russisch: Freud und Leid des Iwan Iwanowitsch (Az igazság oroszul: Ivan Ivanovics öröme és bánata) követett. Utóbbit 1972-ben Barcelonában is kiadták.

A Die Warheit auf Russisch német és spanyol kiadása

A magyar emigrációban mindenhol ismerték és nagyra becsülték, szavának, személyének súlya volt. Olyan folyóiratokban publikált rendszeresen, mint a Chicago és Környéke, a Magyarság vagy az Új Világ. Fáradhatatlanul járta a világ minden táján a magyar közösségeket, és igyekezett dokumentálni életüket, illetve tanulságokat levonni sorsukból.

Az író műveinek portugál és angol kiadásai, illetve az Ázsia peremén

1974-ben e cél jegyében született az Ausztráliába szakadt magyarok életét bemutató Ázsia peremén című könyve. 1975-ben ismét kiadta második világháborús művét, 1978-ban pedig utolsó regénye jelent meg Túlélés címmel, amelyben az 1960–65 közötti életét örökítette meg. Ebben a regényben ismét a trilógiájából jól ismert, önmagáról mintázott Polgár allegorikus figurája lett a főszereplő, élete fő műve pedig tetralógiává bővült.

1982-ben a magyarországi kommunista rendszer kegyet gyakorolt vele, és még egyszer hazautazhatott az 1965-ben Gödöllőhöz csatolt Máriabesnyőre, hogy átvegye a Damjanich utcai házat elhunyt nővére családjától.

Gábor Áron gyászjelentése és síremléke

Bár az élmény teljesen magával ragadta, hatására pedig lelkesen kezdte tervezni a végleges hazatelepülést, meggyötört szervezete azonban sajnos nem bírta az izgalmakat, és 1982. december 28-án Gábor Áron visszaadta a lelkét a Teremtőnek. Sírja a máriabesnyői temetőben áll.

A Szibériai trilógia legújabb kiadásának borítói

Bár műveit és személyét mára méltatlanul kevesen ismerik, a Mandiner díjas Erdélyi Szalon Könyvkiadó felkarolta a Gulag legelső magyar krónikásának munkásságát, és várhatóan jövőre jelenteti meg újra a Szibériai trilógiát a Gulag-könyvek sorozat részeként.