Botrány körvonalazódik: Fenyő Miklós családja elhatárolódik az elhunyt énekes arénás emlékkoncertjétől

Feszültség alakult ki Fenyő Miklós nevéhez köthető koncert körül: miközben egy decemberi Aréna-eseményt szerveznek a dalaiból, az énekes gyermekei egyértelművé tették, hogy ehhez semmi közük – számolt be a Blikk.

A legendás zenész családja – köztük lánya, Fenyő Diána – nyilvánosan is jelezte, hogy elhatárolódnak az idei rendezvénytől. Hangsúlyozták, hogy az általuk támogatott, hivatalos emlékkoncertet csak 2027-ben, az énekes születésnapján tartják majd, méltó körülmények között. A testvérek szerint egyre többen próbálnak különféle eseményeket szervezni édesapjuk neve alatt, azonban nem mindegy, milyen formában történik a megemlékezés.