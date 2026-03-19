család fenyő miklós fenyő diána

Botrány körvonalazódik: Fenyő Miklós családja elhatárolódik az elhunyt énekes arénás emlékkoncertjétől

2026. március 19. 07:03

Bár a dalok előadását nem ellenzik, de azt már igen, ha valaki szerintük „megélhetési célból” használja fel az örökséget.

Feszültség alakult ki Fenyő Miklós nevéhez köthető koncert körül: miközben egy decemberi Aréna-eseményt szerveznek a dalaiból, az énekes gyermekei egyértelművé tették, hogy ehhez semmi közük – számolt be a Blikk.

A legendás zenész családja – köztük lánya, Fenyő Diána – nyilvánosan is jelezte, hogy elhatárolódnak az idei rendezvénytől. Hangsúlyozták, hogy az általuk támogatott, hivatalos emlékkoncertet csak 2027-ben, az énekes születésnapján tartják majd, méltó körülmények között. A testvérek szerint egyre többen próbálnak különféle eseményeket szervezni édesapjuk neve alatt, azonban nem mindegy, milyen formában történik a megemlékezés. 

„Apu azért írta a számait, hogy azok bárhol, bármikor megszólalhassanak. A közönségének írta. Úgy maradnak fenn hosszú-hosszú évtizedeken keresztül a slágerek, ha különböző médiumok, zenekarok játsszák őket. Ezzel nincs gond. De amikor hallottuk az emlékkoncert kifejezést innen-onnan, elgondolkodtunk: és azon vajon mi lesz? Csak Hungária? A Hungária nem öleli fel az ő egész karrierjét. Ő hatvan évig állt színpadon. Ebből húsz év volt a Hungária története, és négy, amit a legendás Hungáriának szoktak nevezni. Ha valaki csak ebből a korszakból játszik dalokat, az nem emlékezik meg apu csodálatos szólókarrierjéről. De mondok pozitív példát: nyáron a Margit-szigeten Szikora Robi egy R-Go-koncertet ad, azon a napon, amely apunak már le volt kötve, és ezen megemlékezik az édesapámról egy blokkban. Ami szuper. Apunak Robi nagyon jó barátja volt, nagyon sokáig dolgoztak együtt. Nem ezzel akar turnézni, nem ebből akar magának újabb sikereket kovácsolni, hiszen nincs is szüksége rá. Nem megélhetési emlékezést akar csinálni” – írta bejegyzésében Fenyő Diána, az énekes lánya.

Nyitókép: Facebook / Fenyő Miklós

 

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Upuaut
2026. március 19. 07:33
Sok a dögevő.
