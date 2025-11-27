Elképesztő számok: így dőlt el a Mandiner Díjak sorsa

November 26-án rendeztük meg első alkalommal a Mandiner Díjátadó Gálát, amelyen átadtuk a Mandiner-díjakat. Célunk, hogy elismerjük és kitüntessük azokat a személyiségeket, alkotókat és vállalkozásokat, akik és amelyek az elmúlt évben kiemelkedő teljesítményükkel hozzájárultak Magyarország közéletének, kultúrájának, sportéletének és gazdaságának fejlődéséhez.

A Mandiner Díj lehetőséget teremt arra, hogy olvasóink közreműködésével közösségünk ikonjai és alkotásai méltó elismerésben részesüljenek

– egyúttal hagyományt is teremtünk, hiszen a következő években is díjazni fogjuk az arra érdemeseket.