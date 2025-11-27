Elképesztő számok: így dőlt el a Mandiner Díjak sorsa

Mandiner: Díjazzuk a példaképeket!
A Mandiner közössége ugyanis fontosnak tartja a példamutatást, azt, hogy a jobboldal és a nemzet nagyjait méltassuk, úttörő módon, hűséges olvasóinkkal és követőinkkel együttműködve.
Minden várakozást felülmúló érdeklődés övezte az első Mandiner Díjátadó Gálát.
November 26-án rendeztük meg első alkalommal a Mandiner Díjátadó Gálát, amelyen átadtuk a Mandiner-díjakat. Célunk, hogy elismerjük és kitüntessük azokat a személyiségeket, alkotókat és vállalkozásokat, akik és amelyek az elmúlt évben kiemelkedő teljesítményükkel hozzájárultak Magyarország közéletének, kultúrájának, sportéletének és gazdaságának fejlődéséhez.
A Mandiner Díj lehetőséget teremt arra, hogy olvasóink közreműködésével közösségünk ikonjai és alkotásai méltó elismerésben részesüljenek
– egyúttal hagyományt is teremtünk, hiszen a következő években is díjazni fogjuk az arra érdemeseket.
A beérkezett ajánlásokat egy szakmai bizottság (Kudlik Júlia, Varga Judit, Kemény Dénes, Stumpf István, Szalai Zoltán és Kereki Gergő) bírálta el, majd kategóriánként tíz-tíz jelöltet hirdetett ki október 20-án. A tíz-tíz jelölt közül a nyerteseket a közönségszavazatok döntötték el:
a szavazásban 42 441 olvasó vett részt, összesen 469 505 érvényes szavazat érkezett (kategóriánként, külön-külön számolva).
A 2025-ös Mandiner-díj győztesei:
Köszönjük mindenkinek, aki jelölt, szavazott vagy részt vett az első Mandiner Gálán – találkozunk jövőre!
Nyitókép forrása: Földházi Árpád / AFP
Ezt is ajánljuk a témában
A Mandiner közössége ugyanis fontosnak tartja a példamutatást, azt, hogy a jobboldal és a nemzet nagyjait méltassuk, úttörő módon, hűséges olvasóinkkal és követőinkkel együttműködve.
***