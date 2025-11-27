Ft
11. 27.
csütörtök
mandiner Mandiner-díjak Szalai Zoltán

Elképesztő számok: így dőlt el a Mandiner Díjak sorsa

2025. november 27. 12:51

Minden várakozást felülmúló érdeklődés övezte az első Mandiner Díjátadó Gálát.

2025. november 27. 12:51
null

November 26-án rendeztük meg első alkalommal a Mandiner Díjátadó Gálát, amelyen átadtuk a Mandiner-díjakat. Célunk, hogy elismerjük és kitüntessük azokat a személyiségeket, alkotókat és vállalkozásokat, akik és amelyek az elmúlt évben kiemelkedő teljesítményükkel hozzájárultak Magyarország közéletének, kultúrájának, sportéletének és gazdaságának fejlődéséhez. 

A Mandiner Díj lehetőséget teremt arra, hogy olvasóink közreműködésével közösségünk ikonjai és alkotásai méltó elismerésben részesüljenek

– egyúttal hagyományt is teremtünk, hiszen a következő években is díjazni fogjuk az arra érdemeseket.

A beérkezett ajánlásokat egy szakmai bizottság (Kudlik Júlia, Varga Judit, Kemény Dénes, Stumpf István, Szalai Zoltán és Kereki Gergő) bírálta el, majd kategóriánként tíz-tíz jelöltet hirdetett ki október 20-án. A tíz-tíz jelölt közül a nyerteseket a közönségszavazatok döntötték el:

a szavazásban 42 441 olvasó vett részt, összesen 469 505 érvényes szavazat érkezett (kategóriánként, külön-külön számolva).

A 2025-ös Mandiner-díj győztesei:

  • Az Év Véleményformálója – Bohár Dániel
  • Az Év Műsorvezetője – Mészáros Nóra
  • Az Év Kulturális Személyisége – Kovács Ákos
  • Az Év Magyar Újságírója – Bayer Zsolt
  • Az Év Külföldi Újságírója – Tucker Carlson
  • Az Év Elemzője – Nógrádi György
  • Az Év Külföldi Közéleti Személyisége – Karol Nawrocki
  • Az Év Magyar Közéleti Személyisége – Kapu Tibor
  • Az Év Férfi Sportolója – Szoboszlai Dominik
  • Az Év Női Sportolója – Ekler Luca
  • Az Év Legdinamikusabban Fejlődő Kis- vagy Középvállalkozása – Erdélyi Szalon Könyvkiadó
  • Az Év Legdinamikusabban Fejlődő Nagyvállalata – Mol Nyrt.

Köszönjük mindenkinek, aki jelölt, szavazott vagy részt vett az első Mandiner Gálán – találkozunk jövőre!

Nyitókép forrása: Földházi Árpád / AFP

cirmos
2025. november 27. 13:52
"nem semmi az, amit ér - magamtól vettem át nem semmi, magamnak adtam át a heavy medált" p-mobil
