Ft
Ft
1°C
-4°C
Ft
Ft
1°C
-4°C
01. 05.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
01. 05.
hétfő
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
mandiner kohán mátyás Schiffer András Venezuela

Kohán Mátyás infantilis módon tobzódik, hogy vesszenek a venezuelai kommunisták

2026. január 05. 19:08

Na most csak egyet kérnék Kohán Mátyástól és a Mandinertől: gondolatban repüljenek előre három évet!

2026. január 05. 19:08
null
Schiffer András
Schiffer András
Facebook

„Kohán Mátyás infantilis módon tobzódik, hogy vesszenek a venezuelai kommunisták. Na most csak egyet kérnék Kohán Mátyástól és a Mandinertől: gondolatban repüljenek előre három évet! Képzeljék el, hogy itthon továbbra is a Fidesz kormányoz, viszont odaát nem J.D. Vance az USA elnöke, hanem valamelyik mélyállami woke, aki azt mondja: a magyar kormány több tagja alaposan gyanúsítható korrupcióval és pénzmosással, amivel amerikai érdekeket sértenek, amerikai törvényeket szegnek meg, s ők most úgy gondolják, eljönnek értük, magukkal viszik és egy amerikai bíróság dönt majd a sorsukról. S ugyan nem Kohán Mátyás és a Mandiner, de a Politico majd biztosan örömködik, hogy Amerika megszabadította szegény magyarokat a nyakukon ülő tolvaj, korrupt, illiberális rezsimtől. Nem, kedves Kohán Mátyás, nem a kommunizmus a megfelelő kifejezés arra, amiről írni szerettél volna, segítek: nemzeti szuverenitás.”

Kapcsolódó vélemény

Idézőjel

Viszik-e az amcsik az olajat?

A venezuelaiak most abban bíznak, hogy Trumpék nem fogják hagyni, hogy egy szimpla személycserével az élen tovább működhessen ugyanaz a rendszer, ami eddig futott.

Nyitókép: mandiner.hu

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Brüsszel utolsó órái: „Nem fogják ingyen adni, hogy eltakarodjanak!”

Brüsszel utolsó órái: „Nem fogják ingyen adni, hogy eltakarodjanak!”
Tovább a cikkhezchevron

 

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 12 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
pulsarito
•••
2026. január 05. 19:45 Szerkesztve
Igaza van Schiffer Andrásnak! Az USA milyen alapon es jogon cserélget kormányokat szerte a világban? És akkor csodálkoznak, hogy a világ nagy részén utálják az USA-t mint a szart! Arról persze szemérmesen hallgatnak, hogy hány véres diktatúrát nem csak megtűr Washington, hanem még barátkozik velük és katonai védelmet is nyújt nekik!
Válasz erre
4
0
august
2026. január 05. 19:44
Ebben osztom Schiffer úr álláspontját, szerintem ebben igaza van. Ideológiai alapon sem érdemes ítélkezni, ugyanis ha azt nézzük, nálunk is a 2/3-os Fidesz győzelem után is egy héttel elkezdődött a csalásról szóló hadoválás, és a "mi vagyunk a többség" féle duma. Ha a nyugati agymosómédia szerinti ítélkezne mindenki már sorakoznának a határon a libsi haderők a kormányváltás miatt. -- Csak mellékesen jegyzem meg hogy a kábítószer, vagyis a tömeges kábítószer "piaca" Szinte mindenhol gazdasági erdetű, vagy az embargós politika, vagy a szegénység tömeges megjelenése szinte a világ minden táján adja a kábítószer alapját, vajon miért nem a kukoricából vagy más az adott helyi viszonyokhoz igazodó túltermelés? Az nem megoldás, hogy jó nagy botokkal hajkurásszuk a forgalmazókat, miközben tömegenek szinte egyedüli megélhetési forrása az alapanyag előállítása.
Válasz erre
1
0
socialismo-e-muerte
2026. január 05. 19:34
Bandi, tudsz te jobbat és többet is írni. Peldául az a német akció Otto Skorzeny vezetésével amikor az államfő hozzátartozóját szőnyegbe csavarva lopták el.
Válasz erre
3
1
akitiosz
2026. január 05. 19:33
Ha Biden kiadta volna az utasítást, akkor ma Magyarországon is más világ lenne, Orbán a letartóztatott autokrata meg valamelyik amerikai hely vendége lenne. Magyarországon még akkora ellenállás sem lenne, mint Venezuelában.
Válasz erre
2
4
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!