„Kohán Mátyás infantilis módon tobzódik, hogy vesszenek a venezuelai kommunisták. Na most csak egyet kérnék Kohán Mátyástól és a Mandinertől: gondolatban repüljenek előre három évet! Képzeljék el, hogy itthon továbbra is a Fidesz kormányoz, viszont odaát nem J.D. Vance az USA elnöke, hanem valamelyik mélyállami woke, aki azt mondja: a magyar kormány több tagja alaposan gyanúsítható korrupcióval és pénzmosással, amivel amerikai érdekeket sértenek, amerikai törvényeket szegnek meg, s ők most úgy gondolják, eljönnek értük, magukkal viszik és egy amerikai bíróság dönt majd a sorsukról. S ugyan nem Kohán Mátyás és a Mandiner, de a Politico majd biztosan örömködik, hogy Amerika megszabadította szegény magyarokat a nyakukon ülő tolvaj, korrupt, illiberális rezsimtől. Nem, kedves Kohán Mátyás, nem a kommunizmus a megfelelő kifejezés arra, amiről írni szerettél volna, segítek: nemzeti szuverenitás.”