01. 04.
vasárnap
olaj szabadság Nicolás Maduro újságíró venezuela amerika

Viszik-e az amcsik az olajat?

2026. január 04. 06:28

A venezuelaiak most abban bíznak, hogy Trumpék nem fogják hagyni, hogy egy szimpla személycserével az élen tovább működhessen ugyanaz a rendszer, ami eddig futott.

2026. január 04. 06:28
Kohán Mátyás
Kohán Mátyás
„SZÓVAL AKKOR: VISZIK-E AZ AMCSIK AZ OLAJAT?

Nemrég beszéltem telefonon Edgar Beltrán venezuelai újságíró barátommal, hogy megtudjam, hogy látják a mai történelmi napot az igazi érintettek: Venezuela népe.

1. Először is: miközben mi egyszerre örülünk egy kommunista gazember bukásának és húzzuk a szánkat egy jogtalan külföldi katonai beavatkozáson, Venezuelában a hangulat „eksztatikus”, senki sem gondolkodik azon, hogy milyen viszonyban van Trumpék művelete a morállal meg a nemzetközi joggal. Attól aggódtak csak, hogy személyi veszteség ne történjen – lényegében nem is történt.

2. Futótűzként terjed a magyar interneten is az a magyarázat, hogy az egész művelet azért történik, hogy aztán Amerika jöhessen és elvehesse az olajat. Venezuelában ettől NEM tartanak – mégpedig azért nem, mert a jelenlegi rezsim a venezuelai olajat lényegében ingyen pocsékolta el, egyik részét Kubának adta el áron alul, a többit Oroszországnak és Kínának adósságszolgálat gyanánt. Attól, hogy a szektor esetleges amerikai átvétele után majd pénzért fogja eladni az olaját Venezuela, a helyieknek csak jobb lesz – így Edgar.

3. Nicolás Maduro reális támogatottsága 32 százalék volt a 2024-es választásokon, ezt a szavazóköri jegyzőkönyvek összesítéséből (párhuzamos szavazatszámlálás folyt) világosan ki lehet olvasni – és ebben nincsenek benne az országot elhagyó milliók. Mostani támogatottsága 20-30 százalék között van.

4. Edgarnak például azért kellett elhagynia Venezuelát, mert nem volt megbízhatóan áram és gyógyszer (EGY SENKIVEL HÁBORÚBAN NEM ÁLLÓ ENERGIAEXPORTŐR ORSZÁGBAN!! Ilyen minőségű volt ott a kormányzás), és ezt agglegényként még csak-csak elviselte volna, de gyerekes apaként már nem tudta. Emellett a szabadúszó újságírói tevékenységét nem tudta volna tovább folytatni Venezuelából, miután a rezsim az utóbbi években bekeményített, és mémekért, a közösségi médiában gyakorolt kormánykritikáért lecsukott embereket.

5. A venezuelaiak most abban bíznak, hogy Trumpék nem fogják hagyni, hogy egy szimpla személycserével az élen tovább működhessen ugyanaz a rendszer, ami eddig futott.”

Nyitókép: Raul ARBOLEDA / AFP

Összesen 2 komment

