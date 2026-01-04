Viszik-e az amcsik az olajat?

1. Először is: miközben mi egyszerre örülünk egy kommunista gazember bukásának és húzzuk a szánkat egy jogtalan külföldi katonai beavatkozáson, Venezuelában a hangulat „eksztatikus”, senki sem gondolkodik azon, hogy milyen viszonyban van Trumpék művelete a morállal meg a nemzetközi joggal. Attól aggódtak csak, hogy személyi veszteség ne történjen – lényegében nem is történt.

2. Futótűzként terjed a magyar interneten is az a magyarázat, hogy az egész művelet azért történik, hogy aztán Amerika jöhessen és elvehesse az olajat. Venezuelában ettől NEM tartanak – mégpedig azért nem, mert a jelenlegi rezsim a venezuelai olajat lényegében ingyen pocsékolta el, egyik részét Kubának adta el áron alul, a többit Oroszországnak és Kínának adósságszolgálat gyanánt. Attól, hogy a szektor esetleges amerikai átvétele után majd pénzért fogja eladni az olaját Venezuela, a helyieknek csak jobb lesz – így Edgar.

3. Nicolás Maduro reális támogatottsága 32 százalék volt a 2024-es választásokon, ezt a szavazóköri jegyzőkönyvek összesítéséből (párhuzamos szavazatszámlálás folyt) világosan ki lehet olvasni – és ebben nincsenek benne az országot elhagyó milliók. Mostani támogatottsága 20-30 százalék között van.