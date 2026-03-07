Aranykonvoj-botrány: ukrán oknyomozók buktatták le Zelenszkij kulcsemberét, akit a TEK a flaszterre nyomott, és arra is van egy jó tipp, kinek a pénzét furikázták

Luxusvilla a folyóparton

Az Antikor cikke külön felhívta a figyelmet arra, hogy érdemes „madártávlatból” megcsodálni azt a házat, amelyet Kuznyecov a kijevi Oszokorkiban, a Dnyeper partján épített. A portál szerint

a fényűző ingatlan,

a medence és

az egész birtok

látványa élesen szemben áll azzal a hivatalos pályaívvel, amelyet egy állami terrorellenes vezető papíron befuthatott.

Glagola bejegyzése is kitért arra, hogy a korábbi oknyomozó anyag szerint a tábornok ebben a fényűző ingatlanban élt, miközben hivatalosan egy egyszerű lakásba volt bejelentve.

Önkéntelenül is felmerül a kérdés: mit keresett pont egy ilyen alak egy Magyarországon lekapcsolt, pénzzel és arannyal megtömött páncélautóban?

További kétes ügyletek és szolgálati botrányok

A Kuznyecov körüli botrányok azonban nem merültek ki a fogolycserékkel kapcsolatos vádakban. Az ukrán sajtó szerint pályafutása során többször is fegyelmi és korrupciós ügyekbe keveredett.

Az Antikor szerint kétszer is eltávolították az SZBU-ból korrupciós jellegű szabálysértések miatt, ám képes volt visszakapaszkodni a rendszerbe. A portál azt is felidézte, hogy 2011-ben a kijevi Pecserszki Kerületi Bíróság szolgálati bűncselekmény miatt ítélte el. Ez már önmagában is ritka egy olyan szervezetnél, amelynek elvileg az ország nemzetbiztonságának védelme a feladata.

A botrányok azonban itt sem értek véget. Az Antikor szerint 2019 februárjában két belső vizsgálat is indult ellene, amelyek nyomán szigorú megrovást kapott. A vádak között szerepeltek

költségvetési pénzekkel kapcsolatos visszaélések,

szolgálati jármű magáncélú használata külföldi nyaralásokhoz, valamint

különféle „mellékes jövedelmek”.

Az utóbbi vádponthoz kapcsolódó ügy is jól jelzi, milyen katonáról is beszélünk tulajdonképpen a történtek kapcsán.