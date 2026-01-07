Itt az újabb Lázár-jelentés a hóhelyzetről: a buszok még csúszásban, de a vasúton helyreáll a rend

Szerdán este Lázár János közlekedési miniszter újabb jelentésben számolt be Facebook-oldalán a magyarországi autóutak állapotáról és a vasúti közlekedés változásáról a hóhelyzet következtében.

Helyenként még mindig szállingózik a hó, és a gyorsforgalmi utak többsége sónedves. Az M70-es és az M7-es autópálya Nagykanizsa és az országhatár közötti szakaszán a burkolat latyakos, míg a Dunántúl déli részén a főutak javarészt latyakosak, Szántód közelében azonban hóval borítottak. A látási viszonyok országszerte jónak mondhatók, de Gyomaendrőd térségében 500 méterre, Baja környékén pedig 100–300 méterre csökkenhet a belátható útszakaszok hossza. A havazás utóhatásai miatt kisebb balesetek továbbra is előfordulnak.