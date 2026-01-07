Itt az újabb Lázár-jelentés a hóhelyzetről: a buszok még csúszásban, de a vasúton helyreáll a rend

Orbán Viktor fontos bejelentést tett: nagy probléma oldódhat meg a havazással
Talán egy kicsit fellélegezhetnek a gazdálkodók az idén.
Javul a helyzet.
Szerdán este Lázár János közlekedési miniszter újabb jelentésben számolt be Facebook-oldalán a magyarországi autóutak állapotáról és a vasúti közlekedés változásáról a hóhelyzet következtében.
Helyenként még mindig szállingózik a hó, és a gyorsforgalmi utak többsége sónedves. Az M70-es és az M7-es autópálya Nagykanizsa és az országhatár közötti szakaszán a burkolat latyakos, míg a Dunántúl déli részén a főutak javarészt latyakosak, Szántód közelében azonban hóval borítottak. A látási viszonyok országszerte jónak mondhatók, de Gyomaendrőd térségében 500 méterre, Baja környékén pedig 100–300 méterre csökkenhet a belátható útszakaszok hossza. A havazás utóhatásai miatt kisebb balesetek továbbra is előfordulnak.
Az utak tisztítása folyamatos: jelenleg országszerte 170 munkagép végzi a feladatot. Január 5. óta a Magyar Közút 31.952 tonna sót és 1.188.207 liter oldatot, a koncessziós társaságok pedig 8.743 tonna sót és 958.859 liter oldatot használtak fel a síkosságmentesítéshez.
A vasúti közlekedésben a váltók tisztítása folyamatos, de a hófúvások és a hó mennyisége miatt a munkálatok lassan haladnak, a kiemelt csomópontokra koncentrálódva. „Országos szinten a vonatok egy részénél 10-30 perc közötti késések vannak az érintett vasútvonalakon a váltóállítási problémák miatt,
azonban a vonatok döntő része már menetrend szerint közlekedik” – írta Lázár János.
A buszközlekedés továbbra is késésekkel jár: jellemzően 10–20 perc késés tapasztalható az ország egész területén, és több települést – például Környe, Tagyospuszta vagy Liget – nem érintenek a járatok. A HÉV-forgalom minden vonalon a menetrend szerint zajlik.
