01. 07.
szerda
benjamin netanjahu mandiner szalai zoltán izrael

Lehullott a lepel: Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök volt a Mandiner főszerkesztőjének vendége (VIDEÓ)

2026. január 07. 20:15

Csütörtökön érkezik a MAXIMA következő epizódja.

2026. január 07. 20:15
Újabb nemzetközi interjúval folytatódott a Mandiner videós sorozata, a MAXIMA: Szalai Zoltán főszerkesztő ezúttal Benjamin Netanjahut, Izrael leghosszabb ideje hivatalban lévő miniszterelnökét látta vendégül. 

„Számos kiemelkedő témát érintettünk beszélgetésünk során, egészen Orbán Viktorhoz fűződő kapcsolatától a migrációig, így mindenkinek ajánlom, hogy 

a holnapi nap folyamán látogasson el a Mandiner YouTube csatornájára, és nézze meg interjúmat”

– írta Facebook-oldalán Szalai Zoltán. 

Nyitókép: Jim WATSON / AFP

tasijani22000
2026. január 07. 20:34
„Bárkinek, aki meg akarja akadályozni egy palesztin állam létrehozását, támogatnia kell a Hamász megerősítését és a pénz Hamásznak történő átutalását” – mondta Netanjahu Likud pártjának Kneszet-tagjai előtt 2019 márciusában. „Ez a stratégiánk része” x.com/haaretzcom/status/1711329340804186619 youtube.com/watch?v=kSp-yWOJWnc
2
2
tasijani22000
2026. január 07. 20:31 Szerkesztve
Lehullott a lepel: Netanyahú NEMCSAK TUDOTT A 2023 OKTÓBER 7.-EI TERRORAKCIÓRÓL, de egyenesen Ő MAGA adhatott utasítást a Hamasz anyagi támogatásának megemelésére IS, közvetlenül a támadás előtt! youtube.com/watch?v=NcqfyklZvXE
3
1
