Kemény ultimátumot adtak a szerbek: ez fog történni, ha nincs alku a Mollal

A TV Informer műsorában az elnök arról beszélt, hogy

Belgrád bízik a megegyezésben, de közben minden forgatókönyvre fel kell készülnie.

Ezzel párhuzamosan a Mol Csoport január 5. óta vizsgálja a NIS legfontosabb létesítményeit, köztük a pancsovai finomítót, a tárolókat, a főbb ipari egységeket, a töltőállomásokat és a pancsovai Petrohemiját. A vállalat a Szabad Európa Rádiónak jelezte, hogy minden lehetséges opciót mérlegel annak érdekében, hogy erősítse a térség ellátásbiztonságát, és hangsúlyozta, hogy Szerbia kiemelten fontos piac, ahol az együttműködés a szerb partnerekkel kifejezetten jó.

A Mol ugyanakkor nem adott egyértelmű választ arra, hogy fontolóra vette-e az orosz tulajdonrész átvételét a NIS-ben. Ez a kérdés továbbra is nyitott, miközben az időkeret egyre szűkül, és a döntések halogatása növeli a bizonytalanságot.

A szerb kormány világossá tette, hogy nem engedné el a NIS-t. Vucic közlése szerint Belgrád célja a saját részesedésének növelése is, mivel az állam jelenleg 29,87 százalékos tulajdonrésszel rendelkezik, de legalább 34 százalékot szeretne elérni. „Ez már több mint egyharmad, ami valódi rálátást ad a pénzügyekre és a stratégiai döntésekre” – fogalmazott az elnök.