Kemény ultimátumot adtak a szerbek: ez fog történni, ha nincs alku a Mollal

Rövidesen megkötheti az évtized üzletét a magyar vállalat: történelmi lépésre készülnek, de van egy nagy akadály
Gulyás Gergely arról beszélt, hogy a Mol akár ebben a hónapban lezárhatja a tárgyalásokat.
Belgrád közölte, hogy megállapodás hiányában az állam átveszi a NIS irányítását az ellátásbiztonság érdekében.
Váratlan fordulatot vett a Naftna Industrija Srbije körüli tárgyalássorozat, miután kiderült, hogy nem kizárólag a Mol tett ajánlatot az orosz tulajdonrész rendezésére – írta meg a Világgazdaság.
Aleksandar Vucic szerb elnök bejelentette, hogy Szerbia saját állami csomagot készített elő arra az esetre, ha a magyar Mollal folytatott egyeztetések nem vezetnének eredményre. A tervek szerint a beavatkozás január 15-től léphet életbe, ugyanakkor Belgrád továbbra is a megállapodásban érdekelt.
A szerb államfő hangsúlyozta, hogy az ügy középpontjában az ellátásbiztonság és a nemzeti érdekek védelme áll. A NIS az amerikai szankciók miatt került a figyelem fókuszába, mivel a vállalatban továbbra is meghatározó az orosz többségi tulajdon. Vucic szerint Szerbia nem engedheti meg magának, hogy felkészületlen maradjon egy esetleges megállapodás nélküli helyzetben.
A TV Informer műsorában az elnök arról beszélt, hogy
Belgrád bízik a megegyezésben, de közben minden forgatókönyvre fel kell készülnie.
Ezzel párhuzamosan a Mol Csoport január 5. óta vizsgálja a NIS legfontosabb létesítményeit, köztük a pancsovai finomítót, a tárolókat, a főbb ipari egységeket, a töltőállomásokat és a pancsovai Petrohemiját. A vállalat a Szabad Európa Rádiónak jelezte, hogy minden lehetséges opciót mérlegel annak érdekében, hogy erősítse a térség ellátásbiztonságát, és hangsúlyozta, hogy Szerbia kiemelten fontos piac, ahol az együttműködés a szerb partnerekkel kifejezetten jó.
A Mol ugyanakkor nem adott egyértelmű választ arra, hogy fontolóra vette-e az orosz tulajdonrész átvételét a NIS-ben. Ez a kérdés továbbra is nyitott, miközben az időkeret egyre szűkül, és a döntések halogatása növeli a bizonytalanságot.
A szerb kormány világossá tette, hogy nem engedné el a NIS-t. Vucic közlése szerint Belgrád célja a saját részesedésének növelése is, mivel az állam jelenleg 29,87 százalékos tulajdonrésszel rendelkezik, de legalább 34 százalékot szeretne elérni. „Ez már több mint egyharmad, ami valódi rálátást ad a pénzügyekre és a stratégiai döntésekre” – fogalmazott az elnök.
A NIS október óta amerikai szankciók alatt áll, Washington célja pedig az, hogy megakadályozza Oroszországot az energetikai bevételek háborús felhasználásában. Belgrád álláspontja szerint azonban Szerbia energiabiztonsága nem válhat geopolitikai játszmák áldozatává, ezért a kormány egyértelművé tette, hogy ha a tárgyalások nem hoznak eredményt, az állam saját eszközeivel garantálja a NIS zavartalan működését.
