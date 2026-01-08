Rövidesen megkötheti az évtized üzletét a magyar vállalat: történelmi lépésre készülnek, de van egy nagy akadály

Gulyás Gergely: Brüsszel megbuktatná a mostani magyar kormányt! (VIDEÓ)
Gulyás Gergely Ukrajna 800 milliárd dolláros kéréséről is beszélt.
Gulyás Gergely arról beszélt, hogy a Mol akár ebben a hónapban lezárhatja a tárgyalásokat.
Egyre közelebb kerülhet a Mol a szerbiai NIS olajvállalat megvásárlásához. Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter a csütörtöki Kormányinfón arról beszélt, hogy a magyar olajtársaság akár ebben a hónapban lezárhatja a tárgyalásokat.
Ezt is ajánljuk a témában
Gulyás Gergely Ukrajna 800 milliárd dolláros kéréséről is beszélt.
A vásárlást felgyorsíthatja, hogy a jelenlegi információk szerint a Mol nem a NIS teljes egészét vásárolná meg, hanem az orosz Gazprom és Gazpromnyeft mintegy 56 százalékos tulajdonrészét, illetve annak egy bizonyos részét.
A tárgyalásokat jelentősen befolyásolják az amerikai szankciók is.
A NIS ugyanis szankciós listán szerepel, ugyanakkor január 23-ig tartó, ideiglenes mentességet kapott az intézkedések alól.
Ezt is ajánljuk a témában
Hatalmas ugrás lenne a magyar vállalat számára a felvásárlás.
Az orosz tulajdonrész értékesítésére ugyanakkor egy másik, hosszabb ideig tartó határidő vonatkozik: az amerikai fél március 24-ét jelölte meg végső dátumként.
Amennyiben a Mol valóban képes lenne már januárban megállapodni az orosz tulajdonosokkal, az jelentősen felgyorsíthatná a folyamatot, és növelhetné annak esélyét is, hogy Washington hozzájáruljon az ügylethez.
A mielőbbi megállapodást Aleksandar Vučić szerb államfő is sürgeti, aki számára kulcskérdés az ország energiaellátásának biztonsága és a NIS működésének hosszú távú stabilitása.
Nyitókép: Andrej ISAKOVIC / AFP