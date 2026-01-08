Ft
Rövidesen megkötheti az évtized üzletét a magyar vállalat: történelmi lépésre készülnek, de van egy nagy akadály

2026. január 08. 14:55

Gulyás Gergely arról beszélt, hogy a Mol akár ebben a hónapban lezárhatja a tárgyalásokat.

2026. január 08. 14:55
null

Egyre közelebb kerülhet a Mol a szerbiai NIS olajvállalat megvásárlásához. Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter a csütörtöki Kormányinfón arról beszélt, hogy a magyar olajtársaság akár ebben a hónapban lezárhatja a tárgyalásokat.

A vásárlást felgyorsíthatja, hogy a jelenlegi információk szerint a Mol nem a NIS teljes egészét vásárolná meg, hanem az orosz Gazprom és Gazpromnyeft mintegy 56 százalékos tulajdonrészét, illetve annak egy bizonyos részét.

A tárgyalásokat jelentősen befolyásolják az amerikai szankciók is.

A NIS ugyanis szankciós listán szerepel, ugyanakkor január 23-ig tartó, ideiglenes mentességet kapott az intézkedések alól.

Az orosz tulajdonrész értékesítésére ugyanakkor egy másik, hosszabb ideig tartó határidő vonatkozik: az amerikai fél március 24-ét jelölte meg végső dátumként.

Amennyiben a Mol valóban képes lenne már januárban megállapodni az orosz tulajdonosokkal, az jelentősen felgyorsíthatná a folyamatot, és növelhetné annak esélyét is, hogy Washington hozzájáruljon az ügylethez.

A mielőbbi megállapodást Aleksandar Vučić szerb államfő is sürgeti, aki számára kulcskérdés az ország energiaellátásának biztonsága és a NIS működésének hosszú távú stabilitása.

Nyitókép: Andrej ISAKOVIC / AFP

2026. január 08. 15:26
A MOL már megégette magát az INA horvát ügylettel. Nem tanult belőle. Óriási bukta, évtizedes per lesz a szerb vásárlás vége is.
balbako_
2026. január 08. 15:25
Végre valami a világpolitikában, ami nekünk is kedvező.
jump-ing
2026. január 08. 14:59 Szerkesztve
Korábban azt írtátok, hogy tiszta sor, meg zöld a lámpa és a NIS dolgozók már csak a MOL elbocsájtásaitól félnek... Anyátok retkes valaga a csűröm csavarom hitelességetek. (szívjatok gázt a MOL-tól ingyen)
