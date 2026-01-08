Ft
olaj venezuelai olaj Venezuela Kuba Egyesült Államok

A szakadék szélén: a venezuelai olajcsap elzárása egy fontos szövetséges számára is végzetes lehet

2026. január 08. 19:59

Maduro bukásával a közép-amerikai ország gazdasági és politikai értelemben is ellehetetlenül.

2026. január 08. 19:59
null

Nicolás Maduro venezuelai elnök eltávolítása nemcsak Caracasban, hanem Havannában is sokkolta a fennálló kommunista rendszert. Kuba évtizedek óta döntően a venezuelai olajszállításokra támaszkodik, ezek elvesztése pedig olyan gazdasági összeomlással fenyeget, amely már a Szovjetunió felbomlása utáni „különleges időszakot” is felülmúlhatja – áll a Wall Street Journal elemzésében.

Kuba gazdasága már Maduro bukása előtt is mély válságban volt:

  • mindennapos áramkimaradások,
  • vízhiány,
  • összeomló egészségügy és
  • élelmiszerhiány jellemzi az országot.

A Wall Street Journal helyszíni beszámolói szerint a havannai idős emberek már rendszeresen guberálással, a szemétből próbálnak élelemhez jutni, miközben

a lakosság egy része nyíltan találgatja, vajon Kuba lehet-e a következő ország, ahol az Egyesült Államok beavatkozik.

A kubai rendszer kulcsa eddig a venezuelai támogatás volt.

Nicolás Maduro rendszere napi szinten mintegy 35 ezer hordó olajat szállított Kubának, miközben az ország teljes szükséglete nagyjából 100 ezer hordó.

Kuba saját termelése alacsony minőségű, erősen szennyezett nyersolajra épül, amely alig képes életben tartani az elavult erőműveket és a folyamatosan az összeomlás szélén egyensúlyozó szocialista gazdaságot.

Ha Washington nyomására Caracas elzárja az olajcsapot, szakértők szerint

Kuba energiarendszere akár 30 napon belül összeomolhat.

A helyzetet súlyosbítja a tömeges kivándorlás: 2020 óta több mint 2,7 millió kubai hagyta el az országot, főként fiatalok.

A születések száma történelmi mélypontra zuhant, alacsonyabb szintre, mint az 1899-es függetlenségi háború idején. A turizmus – korábban a gazdaság egyik pillére – szinte eltűnt: a szállodák kihasználtsága 30 százalék alatt van, a bevételek háromnegyede elveszett.

A Miguel Díaz-Canel vezette kommunista vezetés ideges reakciókat mutat. A Maduro elfogása utáni napokban kötelező gyászgyűléseket rendeltek el, miközben ellenzékiek szerint a megfigyelés és az elnyomás erősödni fog. Elemzők úgy látják: Kuba válsága immár nem egyszerűen gazdasági, hanem egzisztenciális kérdéssé vált, és Maduro bukása felgyorsította ezt a folyamatot.

Hová tűnik Kuba lakossága?

Egy friss kutatás szerint két év alatt a népesség 18 százaléka hagyta el Kubát. Az utcákon alig látni fiatalokat.

***

Fotó: RINGO CHIU / AFP

