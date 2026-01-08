A szakadék szélén: a venezuelai olajcsap elzárása egy fontos szövetséges számára is végzetes lehet

Ha Washington nyomására Caracas elzárja az olajcsapot, szakértők szerint

Kuba energiarendszere akár 30 napon belül összeomolhat.

A helyzetet súlyosbítja a tömeges kivándorlás: 2020 óta több mint 2,7 millió kubai hagyta el az országot, főként fiatalok.

A születések száma történelmi mélypontra zuhant, alacsonyabb szintre, mint az 1899-es függetlenségi háború idején. A turizmus – korábban a gazdaság egyik pillére – szinte eltűnt: a szállodák kihasználtsága 30 százalék alatt van, a bevételek háromnegyede elveszett.

A Miguel Díaz-Canel vezette kommunista vezetés ideges reakciókat mutat. A Maduro elfogása utáni napokban kötelező gyászgyűléseket rendeltek el, miközben ellenzékiek szerint a megfigyelés és az elnyomás erősödni fog. Elemzők úgy látják: Kuba válsága immár nem egyszerűen gazdasági, hanem egzisztenciális kérdéssé vált, és Maduro bukása felgyorsította ezt a folyamatot.