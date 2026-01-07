Ft
Ft
-1°C
-5°C
Ft
Ft
-1°C
-5°C
01. 07.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
01. 07.
szerda
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
brit védelmi minisztérium putyin egyesült államok hajó

Rendkívüli amerikai akció: a britek olyan részletet hoztak nyilvánosságra, ami Putyint csúnyán felbosszanthatja

2026. január 07. 19:06

Nem csak az Egyesült Államok vett rész a műveletben.

2026. január 07. 19:06
null

A brit haditengerészet és a légierő is részt vett az orosz zászló alatt közlekedő tartályhajó szerdai lefoglalásában – közölte a londoni védelmi minisztérium.

A jelenleg Bella 1 – eredetileg Marinera – nevet viselő olajszállítót az Atlanti-óceán északi vizein foglalta le az amerikai parti őrség, azzal az indokkal, hogy a hajó 2024 óta amerikai szankciók hatálya alatt áll, miután részt vett az ugyancsak szankciók alatt álló iráni olajexportban.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Brüsszel utolsó órái: „Nem fogják ingyen adni, hogy eltakarodjanak!”

Brüsszel utolsó órái: „Nem fogják ingyen adni, hogy eltakarodjanak!”
Tovább a cikkhezchevron

A hajót az Egyesült Államok a venezuelai partok közelében kezdte követni, és szerdán tartóztatta fel az Atlanti-óceánon, Izlandtól délre, ahol az amerikai parti őrség egységei az időközben orosz nyilvántartásba vett olajszállító fedélzetére léptek.

A londoni védelmi minisztérium szerdai tájékoztatása szerint az akcióhoz a brit fegyveres erők Washington kérésére „előre tervezett műveleti támogatást” nyújtottak.

A műveletben brit részről a királyi haditengerészet Tideforce nevű, tengeri üzemanyag-utántöltésre, valamint hadianyagok és egyéb ellátmány utánpótlására szolgáló hajója vett részt, a brit királyi légierő (RAF) pedig megfigyelési tevékenységgel támogatta az amerikai műveletet.

Ezt is ajánljuk a témában

John Healey brit védelmi miniszter a tárca ismertetéséhez fűzött nyilatkozatában úgy fogalmazott, hogy a lefoglalt hajó „a szankciók kikerülésére létrehozott, a Közel-Kelettől Ukrajnáig terrorizmust, konfliktust szító, emberi nyomorúságot okozó orosz-iráni tengely” része.

A londoni védelmi minisztérium tájékoztatása szerint a hajó eredetileg is hamis zászló alatt közlekedett, a nyílt tengeren kikapcsolta jeladóit, és akkor cserélt zászlót, amikor üldözőbe vették. A minisztérium szerint a több évre visszanyúló értesülések kiértékelése arra vall, hogy a hajó a nemzetközi terrorizmushoz és bűnözéshez kötődő illegális tevékenység részese volt, egyebek mellett kapcsolatban állt az Irán által támogatott Hezbollah libanoni síita milíciával, és része volt annak az egyre bővülő „árnyékflotta-hálózatnak”, amely hozzájárul 

a világszerte sötét célokat szolgáló tevékenységek finanszírozásához”.

A brit védelmi minisztérium szerint Nagy-Britannia elsődleges fontosságú feladatának tekinti az „orosz árnyékflotta” működésének akadályozását és elrettentését, és ennek részeként eddig e flotta 520 hajója ellen hozott szankciókat.

Ezek az intézkedések hatékonyak; ezt jelzi az is, hogy Oroszország olajbevételei 2024 októbere óta 27 százalékkal csökkentek, és az ukrajnai háború kezdete óta nem voltak olyan alacsonyak, mint jelenleg – áll a brit védelmi minisztérium szerdai állásfoglalásában.

Ezt is ajánljuk a témában

(MTI) 

Nyitókép: Mikhail METZEL / POOL / AFP

Összesen 10 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
__iX
2026. január 07. 19:48
Mandi! Ez a cím "csúnyán felbosszanthatja" már a bulvár legalja :)
Válasz erre
1
0
Csigorin
2026. január 07. 19:46
ebbü baj lesz more
Válasz erre
1
0
alenka
2026. január 07. 19:43
A Marinera állítólag üresen hajózott...
Válasz erre
0
0
nemecsekerno-007-01
2026. január 07. 19:43
Show műsor a népnek. Kb. már mindent letárgyaltak zárt ajtók mögött. Nekünk Kárpátalján kell tartani a szemünket.
Válasz erre
3
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!