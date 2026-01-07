Rendkívüli amerikai akció: a britek olyan részletet hoztak nyilvánosságra, ami Putyint csúnyán felbosszanthatja

A brit haditengerészet és a légierő is részt vett az orosz zászló alatt közlekedő tartályhajó szerdai lefoglalásában – közölte a londoni védelmi minisztérium.

A jelenleg Bella 1 – eredetileg Marinera – nevet viselő olajszállítót az Atlanti-óceán északi vizein foglalta le az amerikai parti őrség, azzal az indokkal, hogy a hajó 2024 óta amerikai szankciók hatálya alatt áll, miután részt vett az ugyancsak szankciók alatt álló iráni olajexportban.