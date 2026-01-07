Ft
01. 07.
szerda
01. 07.
szerda
egyesült államok hajó oroszország

Ez nagyon elfajulhat: Moszkva azonnal cselekedett, miután az amerikaiak lefoglalták az orosz felségjelzésű hajót

2026. január 07. 17:35

Trump vakarhatja a fejét.

2026. január 07. 17:35
null

Ahogy arról részletesen beszámoltunk, az Egyesült Államok lefoglalt egy, az Atlanti-óceán északi térségében haladó, orosz zászló alatt közlekedő olajszállító hajót. A lefoglalás indítékáról a bejegyzésben azt írták, hogy az eredetileg Bella 1 – jelenleg The Marinera – néven ismert tartályhajót még 2024-ben szankcionálta az Egyesült Államok az orosz árnyékflotta tagjaként, illegális olajszállításában való részvétel miatt. Nem vártak sokáig Moszkvában, azonnal megjött a válaszuk a rendkívüli akcióra – írja a Portfólió

Oroszország elítélte és a nemzetközi jog megsértéseként értékelte, hogy az Egyesült Államok hatóságai lefoglalták az orosz lobogó alatt közlekedő Marinera olajszállító hajót.

„Az ENSZ 1982. évi tengerjogi egyezményével összhangban a nyílt tengeren a hajózás szabadsága érvényesül, és 

egyetlen államnak sincs joga erőszakot alkalmazni más államok joghatósága alá tartozó hajókkal szemben”

– írta az orosz közlekedési minisztérium.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Hakon Rimmereid / AFP

optimista-2
2026. január 07. 18:11
És ? Ennyi a válasz? Nemzetközi jog???
Burdisgarage
2026. január 07. 18:02
Nem hinném, hogy jogi úton rendeznék. Amerika kap még pár frontot, hogy ne unatkozzon.
tasijani22000
2026. január 07. 17:56 Szerkesztve
Még nem cselekedett semmit,... De állítólag orosz tengeralattjárók fogják elfogni az elfogókat... Valószínűleg utolérik!
jetilovag
2026. január 07. 17:52
ááá..faszt....majd küld a ruszki pár su-75 öst a tengerjáróik védelmére......😄😄😄😄😄😄😄....oszt jónapot...
