Ez nagyon elfajulhat: Moszkva azonnal cselekedett, miután az amerikaiak lefoglalták az orosz felségjelzésű hajót

Ahogy arról részletesen beszámoltunk, az Egyesült Államok lefoglalt egy, az Atlanti-óceán északi térségében haladó, orosz zászló alatt közlekedő olajszállító hajót. A lefoglalás indítékáról a bejegyzésben azt írták, hogy az eredetileg Bella 1 – jelenleg The Marinera – néven ismert tartályhajót még 2024-ben szankcionálta az Egyesült Államok az orosz árnyékflotta tagjaként, illegális olajszállításában való részvétel miatt. Nem vártak sokáig Moszkvában, azonnal megjött a válaszuk a rendkívüli akcióra – írja a Portfólió.

Oroszország elítélte és a nemzetközi jog megsértéseként értékelte, hogy az Egyesült Államok hatóságai lefoglalták az orosz lobogó alatt közlekedő Marinera olajszállító hajót.