Fokozódik a feszültség: amerikai katonák foglaltak el egy orosz felségjelzésű hajót az óceánon

Moszkva tengeralattjárót küldött a venezuelai partokhoz
Egy üres olajszállító körül éleződik az amerikai–orosz szankcióháború.
Újabb látványos lépést tett az Egyesült Államok a tengeri szankciók érvényesítése érdekében az Atlanti-óceánon. Az amerikai haderő egy olyan hajóra szállt fel, amely a venezuelai blokád kijátszásával, orosz lobogó alatt próbálta elkerülni az amerikai fellépést.
Az amerikai hadsereg és a parti őrség egységei felszálltak arra az olajszállító hajóra, amely korábban Bella 1 néven közlekedett, majd Marinera néven, orosz zászló alatt folytatta útját a Venezuela körüli amerikai zárlat kijátszása után. A művelet szerdán reggel zajlott az Atlanti-óceán északi részén, Izland és a Brit-szigetek között. A fejleményekről a New York Post számolt be.
A beszámolók szerint a hajó korábban sikeresen elkerülte azt az átfogó amerikai tengeri zárlatot, amelyet Donald Trump rendelt el a Venezuelához kapcsolódó olajszállítások ellen.
A blokád célja az volt, hogy megakadályozza az olaj tengeri szállítását a dél-amerikai országba és onnan kifelé, valamint nyomást gyakoroljon a térség szereplőire.
Az amerikai hatóságok már decemberben megpróbálták elfogni a tankert, ám az akció akkor kudarcba fulladt. Azóta folyamatos megfigyelés alatt tartották a hajót, amelyet még 2024-ben szankcionáltak, miután a vádak szerint szankcionált iráni olajat, valamint a Hezbollah tulajdonában álló rakományt szállított.
A tanker elfogása előtt több amerikai médium is arról számolt be, hogy Oroszország hadihajókat és egy tengeralattjárót vezényelt a hajó térségébe annak érdekében, hogy segítse a Marinera eljutását orosz felségvizekre az amerikai üldözés elől. A lépés tovább növelte a feszültséget Washington és Moszkva között.
Ezt is ajánljuk a témában
Egy üres olajszállító körül éleződik az amerikai–orosz szankcióháború.
Az Egyesült Államok ennek ellenére komoly katonai eszközöket vetett be az elfogás előkészítésére. A jelentések szerint AC-130J típusú fegyverzettel felszerelt repülőgépeket, valamint P–8 Poseidon tengeralattjáró-vadász repülőgépeket is mozgósítottak az akció támogatására. A Pentagon az eseményekkel kapcsolatban nem adott azonnali tájékoztatást.
Az elfogás nem elszigetelt művelet volt. A Reuters beszámolója szerint az amerikai parti őrség egy másik, Venezuelához köthető olajszállító hajót is célba vett egy külön akció keretében. Mindez illeszkedik abba az amerikai stratégiába, amelynek célja a szankciók érvényesítése és a tengeri olajszállítás ellenőrzése a térségben.
Ezt is ajánljuk a témában
A tanker elfogására vonatkozó tervek összefüggésben állnak Donald Trump Venezuelára kivetett szankcióival.
A lépések időben egybeesnek egy nagyszabású amerikai művelettel is, amelyet Operation Absolute Resolve néven említenek. Ennek során amerikai különleges egységek Caracasban elfogták Nicolás Maduro korábbi venezuelai elnököt és feleségét, akiket az Egyesült Államokba szállítottak, hogy szövetségi drog- és fegyverkereskedelmi vádak miatt bíróság elé állítsák. Az amerikai külpolitikai célokat Marco Rubio is megerősítette korábban, amikor nyilvánosan jelezte:
Washington a Venezuela körüli tengeri zárlatot eszközként kívánja használni a dél-amerikai ország befolyásolására.
Donald Trump a Truth Socialon közzétett bejegyzésében is utalt a venezuelai olaj sorsára, amikor azt írta:
Örömmel jelentem be, hogy Venezuela ideiglenes hatóságai 30 és 50 millió hordó közötti, kiváló minőségű, szankcionált olajat adnak át az Amerikai Egyesült Államoknak.
Trump hozzátette:
Ez az olaj piaci áron kerül értékesítésre, és a pénzt én, az Amerikai Egyesült Államok elnökeként fogom ellenőrizni, hogy az a venezuelai és az amerikai emberek javát szolgálja.
Nyitókép: Margioni BERMÚDEZ / AFP