Fokozódik a feszültség: amerikai katonák foglaltak el egy orosz felségjelzésű hajót az óceánon

Az amerikai hadsereg és a parti őrség egységei felszálltak arra az olajszállító hajóra, amely korábban Bella 1 néven közlekedett, majd Marinera néven, orosz zászló alatt folytatta útját a Venezuela körüli amerikai zárlat kijátszása után. A művelet szerdán reggel zajlott az Atlanti-óceán északi részén, Izland és a Brit-szigetek között. A fejleményekről a New York Post számolt be.

A beszámolók szerint a hajó korábban sikeresen elkerülte azt az átfogó amerikai tengeri zárlatot, amelyet Donald Trump rendelt el a Venezuelához kapcsolódó olajszállítások ellen.