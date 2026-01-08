Ft
benjamin netanjahu európai unió Szalai Zoltán orbán viktor

Brüsszel nem érti, de Orbán igen: civilizációk csatája zajlik és harcolnunk kell a barbarizmus ellen – Benjamin Netanjahu izraeli kormányfő volt a Maxima vendége

2026. január 08. 17:04

A Maxima műsorában adott először nagyobb terjedelmű interjút magyar lapnak Benjamin Netanjahu. A beszélgetés középpontjában Magyarország és Izrael szövetsége, valamint a nemzeti szuverenitás kérdése állt.

2026. január 08. 17:04
null

Az izraeli miniszterelnök nagy elismeréssel szólt Magyarországról, hangsúlyozva: már a kommunista időszakban is járt az országban, és személyesen tapasztalta meg azt az átalakulást, amely Orbán Viktor vezetése alatt végbement. 

Megfogalmazása szerint Magyarország ma „egy teljesen más ország”, amelyet Izraelben és Izrael barátai körében is mély tisztelet övez.

Netanjahu kiemelte: Magyarország az Európai Unión belül egyedülálló módon következetesen kiáll Izrael mellett, és nem pusztán diplomáciai, hanem stratégiai jelentősége van annak, hogy Budapest megakadályozza az Izraelt támadó uniós nyilatkozatokat.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Brüsszel utolsó órái: „Nem fogják ingyen adni, hogy eltakarodjanak!”

Brüsszel utolsó órái: „Nem fogják ingyen adni, hogy eltakarodjanak!”
Tovább a cikkhezchevron

Mint fogalmazott, Izrael nemcsak önmagát védi, hanem Európát is, amikor szembeszáll a radikális iszlámmal – ezt azonban Brüsszelben és több nyugat-európai kormányban sem értik, Orbán Viktor viszont pontosan érti.

A beszélgetés egyik központi gondolata a civilizáció és a barbárság közötti küzdelem volt. Netanjahu szerint ez nem politikai taktika vagy divatkérdés, hanem történelmi léptékű harc, amelyben a nemzetállamok megőrzése és a szuverenitás védelme kulcsszerepet játszik.

Úgy vélte, a nemzetállam felszámolásának gondolata „puszta ostobaság”, és a nyugati civilizáció csak akkor maradhat fenn, ha az országok képesek megvédeni saját határaikat és értékeiket.

Külön hangsúlyt kapott a migráció kérdése is. Az izraeli miniszterelnök világosan fogalmazott: ha egy ország nem ellenőrzi a határait, elveszíti az országát. 

„Már nem lenne Magyarország ha megnyitották volna a kapukat”

Saját tapasztalataként említette az Izrael és Afrika közé épített határzárat, amely szerinte nullára csökkentette az illegális bevándorlást.

Ezzel párhuzamba állítva méltatta a magyar határvédelmi politikát, és egyértelművé tette: ha Magyarország nem építette volna meg a kerítést, ma nem létezne Magyarország abban a formában, ahogyan ma ismerjük. Megfogalmazása szerint a határzár nem elnyomás, hanem a nemzeti túlélés eszköze.

Az interjúban szó esett az antiszemitizmus elleni fellépésről is. Netanjahu példamutatónak nevezte Magyarország zéró toleranciáját, hangsúlyozva, hogy az antiszemitizmus soha nem áll meg a zsidóknál, hanem végül egész társadalmakat mérgez meg és rombol le. Álláspontja szerint a magyar kormány politikája nemcsak erkölcsi, hanem kifejezetten a szabad társadalmak hosszú távú érdekeit szolgálja.

A beszélgetés végén az izraeli–palesztin konfliktus, Izrael háborúja és a béke feltételei is szóba kerültek. Netanjahu világossá tette: ha egy ország elveszíti a háborút, nem nyerheti meg a békét sem. 

Úgy fogalmazott, a nemzetközi bírálatok ellenére Izrael addig folytatja a küzdelmet, amíg biztosítani nem tudja saját és szövetségesei biztonságát – még akkor is, ha ezért „rossz sajtót” kap.

Nézze meg a teljes beszélgetést a Mandiner YouTube-csatornáján!

 

kuzmics
2026. január 08. 18:18
Ezek itt alább tiszások, dékások vagy mihazánkosok?
Válasz erre
0
0
neszteklipschik
•••
2026. január 08. 18:04 Szerkesztve
Orbán Magyarország érdekeit védi. Bibi Izrael érdekeit védi. Mindkettő demokratikus felhatalmazással a háta mögött. Orbán meg akarja őrizni Magyarország magyar jellegét, Netanjahu meg akarja őrizni Izrael állam zsidó jellegét. Jól van ez így.
Válasz erre
2
2
auditorium
2026. január 08. 18:03
Igy van. "Civilizációk csatájánk"ès a nagyhatalmak gazdasági versengésének vagyunk tanúi és tehetetlen elszenvedői itt Európában.
Válasz erre
1
0
stormy
2026. január 08. 17:56
"Benjamin Netanjahu izraeli kormányfő volt a Maxima vendége" bazdmeg ennél már nincs lejebb.
Válasz erre
5
2
