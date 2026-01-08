Brüsszel nem érti, de Orbán igen: civilizációk csatája zajlik és harcolnunk kell a barbarizmus ellen – Benjamin Netanjahu izraeli kormányfő volt a Maxima vendége

Az izraeli miniszterelnök nagy elismeréssel szólt Magyarországról, hangsúlyozva: már a kommunista időszakban is járt az országban, és személyesen tapasztalta meg azt az átalakulást, amely Orbán Viktor vezetése alatt végbement.

Megfogalmazása szerint Magyarország ma „egy teljesen más ország”, amelyet Izraelben és Izrael barátai körében is mély tisztelet övez.

Netanjahu kiemelte: Magyarország az Európai Unión belül egyedülálló módon következetesen kiáll Izrael mellett, és nem pusztán diplomáciai, hanem stratégiai jelentősége van annak, hogy Budapest megakadályozza az Izraelt támadó uniós nyilatkozatokat.