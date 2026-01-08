Váratlan: megtalálták Varga Barnabás utódját a Fradinál

Mindenki Tóth Alex árát találgatja – közben fordulatot vehetett az ügye
Még sok a kérdőjel.
Lukács Dánielt szeretné a Ferencváros labdarúgócsapata. Ugyanakkor nemcsak a Fradi akarja őt megkaparintani.
A Nemzeti Sport és a Csakfoci is úgy értesült, hogy a Fradi ajánlatot tett a Puskás Akadémia magyar válogatott csatáráért, Lukács Dánielért.
Az FTC azok után szeretne csatárt igazolni, hogy Varga Barnabást kivásárolta a szerződéséből az AEK Athén,
a szerb Alekszandar Pesics kapcsán pedig jeleztük, hogy már a télen távozna az FTC-től, ezért nem is tart a csapattal a spanyolországi edzőtáborba (nyáron lejár a szerződése, így csak átigazolási díj ellenében távozhat télen)” – írja az NSO, amely hozzátette, hogy a diósgyőri Elton Acolatse is szóba került a Fradinál, de érte hivatalos ajánlatot még nem tett a fővárosi klub.
Úgy tudjuk, a korábban többek között Újpesten is futballozó Lukácsért az FTC tette az első ajánlatot, de külföldi csapatok mellett az NB I-ből más klub is érdeklődik iránta”
– olvasható.
„Az átigazolási időszak ezen szakaszában konkrétumokról még nem tudok beszámolni,
de az tény, hogy Lukács Dániel szerződtetése számos klubnál szóba került az elmúlt fél évben
– nyilatkozta a játékos kapcsán a Nemzeti Sportnak menedzsere, Horváth Zsolt. – Sok helyről érdeklődtek felőle azok után, hogy a Puskás Akadémiában a nyári szerződtetése után az őszi szezonban tizennyolc bajnokin tizenegy gólt tudott szerezni, és a válogatottban is bemutatkozhatott, ráadásul öt meccsen kétszer a nemzeti csapatban is eredményes volt. Ezzel a teljesítménnyel számos csapat érdeklődését felkeltette.”
Lukács egyébként augusztusban két gólt is szerzett a Ferencváros vendégeként a Groupama Arénában.
Ezt is ajánljuk a témában
Még sok a kérdőjel.
Fotó: Purger Tamás/MTI/MTVA