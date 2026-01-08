Váratlan: megtalálták Varga Barnabás utódját a Fradinál

A Nemzeti Sport és a Csakfoci is úgy értesült, hogy a Fradi ajánlatot tett a Puskás Akadémia magyar válogatott csatáráért, Lukács Dánielért.

A Fradi magyar válogatott játékossal pótolná Vargát (Fotó: Hegedüs Róbert/MTI/MTVA)

Az FTC azok után szeretne csatárt igazolni, hogy Varga Barnabást kivásárolta a szerződéséből az AEK Athén,

a szerb Alekszandar Pesics kapcsán pedig jeleztük, hogy már a télen távozna az FTC-től, ezért nem is tart a csapattal a spanyolországi edzőtáborba (nyáron lejár a szerződése, így csak átigazolási díj ellenében távozhat télen)” – írja az NSO, amely hozzátette, hogy a diósgyőri Elton Acolatse is szóba került a Fradinál, de érte hivatalos ajánlatot még nem tett a fővárosi klub.