Puskás Akadémia Lukács Dániel Fradi Varga Barnabás Ferencváros NB I FTC

Váratlan: megtalálták Varga Barnabás utódját a Fradinál

2026. január 08. 20:07

Lukács Dánielt szeretné a Ferencváros labdarúgócsapata. Ugyanakkor nemcsak a Fradi akarja őt megkaparintani.

A Nemzeti Sport és a Csakfoci is úgy értesült, hogy a Fradi ajánlatot tett a Puskás Akadémia magyar válogatott csatáráért, Lukács Dánielért.

A Fradi magyar válogatott játékossal pótolná Vargát
A Fradi magyar válogatott játékossal pótolná Vargát (Fotó: Hegedüs Róbert/MTI/MTVA)

Az FTC azok után szeretne csatárt igazolni, hogy Varga Barnabást kivásárolta a szerződéséből az AEK Athén,

a szerb Alekszandar Pesics kapcsán pedig jeleztük, hogy már a télen távozna az FTC-től, ezért nem is tart a csapattal a spanyolországi edzőtáborba (nyáron lejár a szerződése, így csak átigazolási díj ellenében távozhat télen)” – írja az NSO, amely hozzátette, hogy a diósgyőri Elton Acolatse is szóba került a Fradinál, de érte hivatalos ajánlatot még nem tett a fővárosi klub.

Úgy tudjuk, a korábban többek között Újpesten is futballozó Lukácsért az FTC tette az első ajánlatot, de külföldi csapatok mellett az NB I-ből más klub is érdeklődik iránta”

– olvasható.

Lukács lehet a Fradiba új csatára

„Az átigazolási időszak ezen szakaszában konkrétumokról még nem tudok beszámolni,

de az tény, hogy Lukács Dániel szerződtetése számos klubnál szóba került az elmúlt fél évben

– nyilatkozta a játékos kapcsán a Nemzeti Sportnak menedzsere, Horváth Zsolt.Sok helyről érdeklődtek felőle azok után, hogy a Puskás Akadémiában a nyári szerződtetése után az őszi szezonban tizennyolc bajnokin tizenegy gólt tudott szerezni, és a válogatottban is bemutatkozhatott, ráadásul öt meccsen kétszer a nemzeti csapatban is eredményes volt. Ezzel a teljesítménnyel számos csapat érdeklődését felkeltette.”

Lukács egyébként augusztusban két gólt is szerzett a Ferencváros vendégeként a Groupama Arénában.

Fotó: Purger Tamás/MTI/MTVA

 

