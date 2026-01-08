Ft
Tóth Alex Naby Keita Fradi Ferencváros Lazio FTC

Mindenki Tóth Alex árát találgatja – közben fordulatot vehetett az ügye

2026. január 08. 15:52

A hírek szerint a Lazio nem fizetne annyit érte, mint amennyit a Fradi szeretne kapni. Tóth Alex időközben elutazott a csapattal az edzőtáborba.

2026. január 08. 15:52
null

A Ferencváros magyar válogatott labdarúgójának, Tóth Alexnek az átigazolási ügye továbbra is az egyik legforróbb témának számít a magyar sportsajtóban.

Tóth Alex a Lazio játékosa lehet
Tóth Alex a Lazio játékosa lehet (Fotó: Illyés Tibor/MTI/MTVA)

A 20 éves játékos első számú kérőjének az olasz Laziót tartják, amely egyes hírek szerint 12 millió eurónál többet nem adna érte.

„Fabrizio Romano átigazolási ügyekre szakosodott olasz szakíró szerint az SS Lazio megállapodott az Ajax Amsterdammal a hatszoros holland válogatott középpályás Kenneth Taylor megszerzéséről. A 23 éves futballista 15+2 millió euróért, a Mattéo Guendouzi-transzfer során kapott 29 millió eurós bevét nagyobb részéért cserébe költözik Rómába.

Mindez azt jelentheti, hogy az FTC-ben futballozó Tóth Alex megszerzésére 12 millió eurónál, plusz esetleges bónuszok kifizetésénél többet nem szán a kétszeres olasz bajnok”

– áll az Index cikkében, amely hozzátette:

„Mindez azt is jelentheti, hogy a Ferencváros alkuhelyzete romlik: a Nemzeti Sport Online beszámolója szerint ugyanis bár valóban tett ajánlatot a Lazio Tóthért (is), az jóval elmaradt az olasz sajtóban megjelent 15-16 millió eurótól, így pedig nem fogadta el a magyar rekordbajnok. Amely – ugyancsak az NSO megjegyzése szerint – a 15 milliót tartja reálisan mérlegelhető összegnek.”

A Blikk szemlézte, hogy a lalaziosiamonoi.it szerda délután arról számolt be, hogy az olasz klub bónuszok nélkül 16 millió eurót (6,1 milliárd Ft) kínál Tóthért, akivel 2030-ig szóló egyezményt kötne. Ezzel szemben a Radio Laziale már „csak” 15 millió euró plusz bónuszokról írt, míg Nicolo Schira transzferguru úgy tudja, az olaszok 10 millió eurónál húzták meg a határt.

A végösszeg tehát még alkudozás tárgyát képzi, annyi viszont bizonyos, ha sikerülne nyélbe ütni az üzletet Tóth lehetne az NB I történetének legdrágábban értékesített labdarúgója.

Tóthot az elmúlt hetekben több angol – Newcastle United, Liverpool – és német – RB Leipzig, Bayer Leverkusen, Borussia Dortmund – élcsapat mellett a spanyol Betisszel is szóba hozták a nemzetközi sajtóban.

Tóth Alex is elutazott

Időközben a Ferencváros megnevezte az utazókeretét a spanyolországi edzőtáborba. A listán Tóth Alex nevét is megtaláljuk, valamint Naby Keitáét is, akit eredetileg 2025 végéig vett kölcsön az FTC a német Werder Brementől, és a klub egyelőre nem adott tájékoztatást a guineai játékos további jövőjéről.


A Ferencváros a spanyolországi edzőtáborban három edzőmeccset játszik a tervek szerint, az elsőt szombaton a német Holstein Kiel ellen.

 

Fotó: Ferencvárosi Torna Club/Facebook

 

