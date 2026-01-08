Mindenki Tóth Alex árát találgatja – közben fordulatot vehetett az ügye

– áll az Index cikkében, amely hozzátette:

„Mindez azt is jelentheti, hogy a Ferencváros alkuhelyzete romlik: a Nemzeti Sport Online beszámolója szerint ugyanis bár valóban tett ajánlatot a Lazio Tóthért (is), az jóval elmaradt az olasz sajtóban megjelent 15-16 millió eurótól, így pedig nem fogadta el a magyar rekordbajnok. Amely – ugyancsak az NSO megjegyzése szerint – a 15 milliót tartja reálisan mérlegelhető összegnek.”

A Blikk szemlézte, hogy a lalaziosiamonoi.it szerda délután arról számolt be, hogy az olasz klub bónuszok nélkül 16 millió eurót (6,1 milliárd Ft) kínál Tóthért, akivel 2030-ig szóló egyezményt kötne. Ezzel szemben a Radio Laziale már „csak” 15 millió euró plusz bónuszokról írt, míg Nicolo Schira transzferguru úgy tudja, az olaszok 10 millió eurónál húzták meg a határt.

A végösszeg tehát még alkudozás tárgyát képzi, annyi viszont bizonyos, ha sikerülne nyélbe ütni az üzletet Tóth lehetne az NB I történetének legdrágábban értékesített labdarúgója.

Tóthot az elmúlt hetekben több angol – Newcastle United, Liverpool – és német – RB Leipzig, Bayer Leverkusen, Borussia Dortmund – élcsapat mellett a spanyol Betisszel is szóba hozták a nemzetközi sajtóban.