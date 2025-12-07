„Európa legkomolyabb klubjai állnak sorban érte” – Tóth Alex ügynöke a Mandinernek

Az új Szoboszlaiként emlegetik – topcsapat szemelte ki a Fradi magyar játékosát
Nagyon sok pénzt kaphat érte a Ferencváros.
Egyre több csapattal hozzák szóba a Ferencváros labdarúgócsapatának magyar válogatott középpályását. Tóth Alex jövőjével kapcsolatban az ügynökét kérdeztük.
A 20 éves Tóth Alexet a magyar labdarúgás egyik legnagyobb ígéretének tartják. Ebben a naptári évben robbant be a Ferencvárosba, márciusban pedig a felnőtt magyar válogatottban is bemutatkozhatott, amelyben hamar alapemberré vált. A Transfermarkt szerint jelenleg az NB I legértékesebb játékosa, a szakportál ötmillió euróra becsüli az értékét. Az utóbbi napokban, hetekben egyre több neves külföldi csapat érdeklődéséről lehetett vele kapcsolatban olvasni a sajtóban – a helyzetéről a játékost képviselő Papp Bencét kérdeztük.
Ezt is ajánljuk a témában
Nagyon sok pénzt kaphat érte a Ferencváros.
„A nemzetközi sajtót is foglalkoztatja Alex esetleges átigazolása, akit azóta a legnagyobb potenciállal bíró középpályások között emlegetnek, hogy nemzetközi szinten a Ferencvárosban és a válogatottban is megmutatja a képességeit. Talán Magyarországon játszó fiatal magyar játékosról még soha nem beszéltek úgy, mint ahogyan most róla. Ez egyértelműen az ő és a Fradi érdeme. Értelemszerűen én nem szeretném kommentálni a pletykákat, de azt el tudom mondani, hogy érdemes figyelni a helyzetét” – fogalmazott lapunknak Papp Bence.
Hozzátette: a nemzetközi átigazolási piac január 1-jei megnyitása után valószínűleg még több hír jelenik majd meg vele kapcsolatban, de Tóth most csak is a következő mérkőzésekre fókuszál.
Az elmúlt időszakban az angol sajtóban a Juventus érdeklődéséről olvashattunk, de arról is cikkeztek, hogy Bundesliga-együttesek figyelmét is felkeltette, legutóbb pedig a Premier League-ben szereplő
Papp Bence a sajtóban megjelent hírekre nem kívánt reagálni, de egy dolgot elárult:
Az valós, hogy Európa legkomolyabb klubjai állnak sorban érte.”
Ezt is ajánljuk a témában
Akár már januárban busás pénzt kaphatna érte a Ferencváros.
Elmondta, hogy a középpályás esetében arról lehet beszélni, hogy topklubok kívánságlistáján szerepel, ugyanakkor a piac dinamikája és az aktuális helyzet fogja eldönteni, hogyan alakul a számára a téli átigazolási időszak.
„A piac dinamikája miatt nem tudom azt mondani, hogy a télen vagy jövő nyáron fog klubot váltani.
De nem árulunk el zsákbamacskát, ha azt mondjuk, hogy ez legkésőbb a nyáron bekövetkezik. Ezt az állítást tudom vállalni, hiszen olyan érdeklődés van iránta, ami szerintem az elmúlt tíz évben nem volt tapasztalható Magyarországon játszó fiatal magyar játékos körül.”
Papp Bence leszögezte, hogy nem lesz semmiféle partizánakció, a Ferencvárossal együttműködve hoznak közös döntést. Nagyon tiszteli a klubot és a Fradi vezetőségét, amelyben Kubatov Gábor, Nyíri Zoltán, Orosz Pál és Hajnal Tamás is fantasztikus munkát végez, és állítja: nélkülük nem tartani itt az FTC.
Ez az átigazolás – ami legkésőbb nyáron meg tud valósulni – alapjaiban változtatja meg a magyar futball megítélését a nemzetközi piacon.”
Ügynöke arról is beszélt, hogy a klubváltásnál milyen szempontokat vesznek figyelembe.
„Elsősorban a játékos fejlődését kell szem előtt tartani. Nem a klubneveket nézzük, hanem a projektet. És amelyik a legmeggyőzőbb a játékos további fejlődése, valamint továbbértékesítése szempontjából – és természetesen a Ferencvárosnak is elfogadható –, az lesz a végén a befutó. Ez rendkívül sok összetevős, így még korai lenne erről beszélni.”
Tóth Alex elképesztő évet zár. Mint írtuk, a 181 centiméter magas, sokoldalú középpályás 2025-ben kilenc válogatott meccsen játszott, a mostani klubidényben pedig eddig 22 tétmérkőzésen két gólt és öt gólpasszt jegyzett. A Transfermarkt szerint alig egy évvel ezelőtt csupán 150 ezer euró volt a becsült piaci értéke, de ez most már ötmillió euró (május óta a duplájára nőtt). Papp Bence szerint egyszerű arra a válasz, hogy mitől ennyire jó.
„Attól, hogy ő a Tóth Alex. Ha valaki ismeri, érti ezt a választ. Ő benne mindig is megvolt ez a potenciál” – jelentette ki. Az ügynök úgy véli, technikai tudásban és taktikai érettségben nincs nagy különbség abban, mint amit az év elején az AZ Alkmaar vagy legutóbb a Fenerbahce ellen mutatott.
Ő már régen készen állt a bizonyításra, csak a lehetőségre várt, amit Robbie Keane megadott neki, és élt is vele.
A profi futballban mindig készen kell állni. Szerintem neki az az egyik legfontosabb tulajdonsága, hogy mindig készen áll megmutatni azt, ki az a Tóth Alex.”
Ezt is ajánljuk a témában
Kiválóan tüzeli fel a Fradi-játékosokat, még ha a maga sajátságos stílusában is.
Fotó: Hegedüs Róbert/MTI/MTVA