„Európa legkomolyabb klubjai állnak sorban érte” – Tóth Alex ügynöke a Mandinernek

Tóth Alex elképesztő évet zár. Mint írtuk, a 181 centiméter magas, sokoldalú középpályás 2025-ben kilenc válogatott meccsen játszott, a mostani klubidényben pedig eddig 22 tétmérkőzésen két gólt és öt gólpasszt jegyzett. A Transfermarkt szerint alig egy évvel ezelőtt csupán 150 ezer euró volt a becsült piaci értéke, de ez most már ötmillió euró (május óta a duplájára nőtt). Papp Bence szerint egyszerű arra a válasz, hogy mitől ennyire jó.

„Attól, hogy ő a Tóth Alex. Ha valaki ismeri, érti ezt a választ. Ő benne mindig is megvolt ez a potenciál” – jelentette ki. Az ügynök úgy véli, technikai tudásban és taktikai érettségben nincs nagy különbség abban, mint amit az év elején az AZ Alkmaar vagy legutóbb a Fenerbahce ellen mutatott.

Ő már régen készen állt a bizonyításra, csak a lehetőségre várt, amit Robbie Keane megadott neki, és élt is vele.

A profi futballban mindig készen kell állni. Szerintem neki az az egyik legfontosabb tulajdonsága, hogy mindig készen áll megmutatni azt, ki az a Tóth Alex.”