Brutális felvételek: ismét az ukrán fővárost vették célba az orosz rakéták (VIDEÓ)

Nem sokkal azután, hogy Zelenszkij elnök bejelentette amerikai útját.
Oroszország újabb jelentős rakétatámadást indított Kijev ellen szombaton kora reggel. Több helyen robbanásokat lehetett hallani, az ukrán fővárosban, az ukrán légvédelem ezért azonnal működésbe lépett – írta meg a Reuters.
A támadás előtt nem sokkal Volodimir Zelenszkij ukrán elnök bejelentette,hogy az Egyesült Államokba utazik Donald Trump amerikai elnökkel tárgyalni, és kidolgozni a közel négy éve tartó, orosz–ukrán háborút lezáró békemegállapodás részleteit.
Nem hivatalos Telegram-csatornák a városban több helyen robbanásokról számoltak be. Egy katonai Telegram-csatorna közlése szerint pedig cirkáló- és ballisztikus rakétákat vetettek be a város ellen.
