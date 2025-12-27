Ft
Ukrajna Kijev orosz-ukrán háború Oroszország

Brutális felvételek: ismét az ukrán fővárost vették célba az orosz rakéták (VIDEÓ)

2025. december 27. 08:23

Nem sokkal azután, hogy Zelenszkij elnök bejelentette amerikai útját.

2025. december 27. 08:23
null

Oroszország újabb jelentős rakétatámadást indított Kijev ellen szombaton kora reggel. Több helyen robbanásokat lehetett hallani, az ukrán fővárosban, az ukrán légvédelem ezért azonnal működésbe lépett – írta meg a Reuters.

A támadás előtt nem sokkal Volodimir Zelenszkij ukrán elnök bejelentette,hogy az Egyesült Államokba utazik Donald Trump amerikai elnökkel tárgyalni, és kidolgozni a közel négy éve tartó, orosz–ukrán háborút lezáró békemegállapodás részleteit.

Nem hivatalos Telegram-csatornák a városban több helyen robbanásokról számoltak be. Egy katonai Telegram-csatorna közlése szerint pedig cirkáló- és ballisztikus rakétákat vetettek be a város ellen.

Nyitókép: Roman PILIPEY / AFP

 


 


 

 

johngo
2025. december 27. 09:53
Ugyanolyan értelmetlenül bombáztatja magát Ukrajna Zelenszkijjel, mint régen Szerbia Milošević-csel. Nagyhatalom ellen egyiknek se volt esélye. De mindkettő húzza, ameddig csak tudja.
scorpicores
2025. december 27. 09:46
Mindeközben a zongorista lazán kitöröl, betesz pontokat a béketervbe és még örömködik is...Grat!
B_kanya
2025. december 27. 09:30
"A gyerekeitek a pincében fognak felnőni."
Tuners
•••
2025. december 27. 09:03 Szerkesztve
“RUSSIA LAUNCHES MASSIVE MISSILE STRIKE ON KYIV HOURS AFTER ZELENSKY SAID HE'S READY TO HOLD REFERENDUM ON TRUMP'S PEACE PLAN” Hát nem azért, de ez kicsit olyan mint a tyúkok táncából időjárást jósolni. Kit érdekel hogy táncolnak a tyúkok? Az időjárást nem fogja befolyásolni. Zelenszkij bejelentéséről ugyanez. Oké hogy ő bejelent valamit, de ezzel az “időjárást” 🚀 nem fogja befolyásolni. Gondolom nem a kapitulációt jelentette be. Mondott ez már mindent, meg az ellenkezőjét is 24 órán belül. Fogják már fel az ukránok meg a sok ukránpárti kretén hogy a világ zsanérjainak mozgását nem zelenszkijjj aktuális bejelentései forgatják aztán ennyi. Lett Volna Alkalom Megegyezni.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!