Brutális felvételek: ismét az ukrán fővárost vették célba az orosz rakéták (VIDEÓ)

Oroszország újabb jelentős rakétatámadást indított Kijev ellen szombaton kora reggel. Több helyen robbanásokat lehetett hallani, az ukrán fővárosban, az ukrán légvédelem ezért azonnal működésbe lépett – írta meg a Reuters.

A támadás előtt nem sokkal Volodimir Zelenszkij ukrán elnök bejelentette,hogy az Egyesült Államokba utazik Donald Trump amerikai elnökkel tárgyalni, és kidolgozni a közel négy éve tartó, orosz–ukrán háborút lezáró békemegállapodás részleteit.