Az Egyesült Államok bejelentette: nincs visszaút, az iráni képességek megsemmisítéséig tart a katonai művelet
A támadások intenzitása fokozódhat, befelé megyünk a háborúba.
Az Iránban indított háború hatásait mindenki érezni fogja, de nem mindegy, milyen mértékben.
„Ha ugyanis a Közel-Kelet akár csak középtávon is puskaporos hordóvá válik, létükben fenyegetett emberek százezrei indulhatnak útnak Európa felé a különböző migrációs útvonalakon, ideértve a nyugat-balkánit is. Ebben a helyzetben pedig kulcskérdés, hogy Magyarország – a brüsszeli akarat ellenére – fenn tudja-e tartani a szigorú fizikai és jogi határzárat.
És nem szabad elfeledkeznünk egy harmadik hatásról, amely szintén akár azonnal is jelentkezhet, ez pedig a terrorizmus veszélye, hiszen a jelenlegi helyzet feldühíti, ezáltal aktivizálhatja az Európában megbúvó muszlim szélsőségeseket. Szerencsére az elmúlt évek előrelátó politikájának köszönhetően ez elsősorban nem Magyarországot érintő fenyegetés.
Az eddig leírtakból is teljesen egyértelmű, hogy a veszélyek korát éljük. És bár a szomszédunkban dúló háború ötödik évébe lépve hajlamosak vagyunk legyinteni erre a kijelentésre, sosem volt még ennyire érvényes, mint most. Egy ilyen helyzetet pedig nem lehet elbagatellizálni. Nem lehet azt mondani, amit a Tisza párt politikusai, hogy nincs is háború, hagyjuk már a háborút, vagy nevetni az erről szóló kérdéseken. Ahogy a migrációval kapcsolatban sem lehet egy vállrándítással elintézni a problémát.
A jelenlegi helyzet komoly, tapasztalt, nem kapkodó és józan vezetőket kíván. Olyanokat, akik nem először látnak hasonló helyzetet.
Olyanokat, akik nem közelebb visznek minket a konfliktushoz, hanem távol tartanak attól. Olyanokat, akik nem most akarnak leválni az orosz energiáról, amikor arra nagyobb szükségünk van, mint valaha. Olyanokat, akik nem bezárkóznak az egyre kilátástalanabb és egyre inkább zsákutcába vivő Uniós burokba, hanem akik – bár a közösség tagjai – kitekintenek onnan és mindenkivel jó viszonyt ápolnak. És ez nem az elmélet, hanem a gyakorlat, a mindennapi valóság.
Gondoljunk csak bele, a jelenlegi helyzetben mekkora érték, hogy a magyar kormány mindenkivel beszélő viszonyban van! Hogy a miniszterelnök és a külügyminiszter tud tárgyalni az iráni és az izraeli vezetéssel, nyitott ajtók várják a Közel-Kelet szinte összes államában, ráadásul az amerikai, az orosz és a kínai kormány számára is tárgyalóképes partner. Ebben a jelenlegi helyzetben, amikor ellenérdekelt sőt, akár háborúban álló felekről van szó, ennél nagyobb értéket – már csak az ezekben az országokban és régiókban élő magyar állampolgárok védelme miatt is – nem lehet elképzelni.”
