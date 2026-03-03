A jelenlegi helyzet komoly, tapasztalt, nem kapkodó és józan vezetőket kíván. Olyanokat, akik nem először látnak hasonló helyzetet.

Olyanokat, akik nem közelebb visznek minket a konfliktushoz, hanem távol tartanak attól. Olyanokat, akik nem most akarnak leválni az orosz energiáról, amikor arra nagyobb szükségünk van, mint valaha. Olyanokat, akik nem bezárkóznak az egyre kilátástalanabb és egyre inkább zsákutcába vivő Uniós burokba, hanem akik – bár a közösség tagjai – kitekintenek onnan és mindenkivel jó viszonyt ápolnak. És ez nem az elmélet, hanem a gyakorlat, a mindennapi valóság.

Gondoljunk csak bele, a jelenlegi helyzetben mekkora érték, hogy a magyar kormány mindenkivel beszélő viszonyban van! Hogy a miniszterelnök és a külügyminiszter tud tárgyalni az iráni és az izraeli vezetéssel, nyitott ajtók várják a Közel-Kelet szinte összes államában, ráadásul az amerikai, az orosz és a kínai kormány számára is tárgyalóképes partner. Ebben a jelenlegi helyzetben, amikor ellenérdekelt sőt, akár háborúban álló felekről van szó, ennél nagyobb értéket – már csak az ezekben az országokban és régiókban élő magyar állampolgárok védelme miatt is – nem lehet elképzelni.”



Nyitókép: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály / Fischer Zoltán / MTI