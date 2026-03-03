Ft
Tisza Párt közel - kelet irán migráció Orbán Viktor európa

Innentől a tapasztalat és a rutin lesz a legfontosabb a kampányban

2026. március 03. 06:35

Az Iránban indított háború hatásait mindenki érezni fogja, de nem mindegy, milyen mértékben.

2026. március 03. 06:35
null
Kaszab Zoltán
Vasárnap

„Ha ugyanis a Közel-Kelet akár csak középtávon is puskaporos hordóvá válik, létükben fenyegetett emberek százezrei indulhatnak útnak Európa felé a különböző migrációs útvonalakon, ideértve a nyugat-balkánit is. Ebben a helyzetben pedig kulcskérdés, hogy Magyarország – a brüsszeli akarat ellenére – fenn tudja-e tartani a szigorú fizikai és jogi határzárat.

És nem szabad elfeledkeznünk egy harmadik hatásról, amely szintén akár azonnal is jelentkezhet, ez pedig a terrorizmus veszélye, hiszen a jelenlegi helyzet feldühíti, ezáltal aktivizálhatja az Európában megbúvó muszlim szélsőségeseket. Szerencsére az elmúlt évek előrelátó politikájának köszönhetően ez elsősorban nem Magyarországot érintő fenyegetés.

Az eddig leírtakból is teljesen egyértelmű, hogy a veszélyek korát éljük. És bár a szomszédunkban dúló háború ötödik évébe lépve hajlamosak vagyunk legyinteni erre a kijelentésre, sosem volt még ennyire érvényes, mint most. Egy ilyen helyzetet pedig nem lehet elbagatellizálni. Nem lehet azt mondani, amit a Tisza párt politikusai, hogy nincs is háború, hagyjuk már a háborút, vagy nevetni az erről szóló kérdéseken. Ahogy a migrációval kapcsolatban sem lehet egy vállrándítással elintézni a problémát.

A jelenlegi helyzet komoly, tapasztalt, nem kapkodó és józan vezetőket kíván. Olyanokat, akik nem először látnak hasonló helyzetet.

Olyanokat, akik nem közelebb visznek minket a konfliktushoz, hanem távol tartanak attól. Olyanokat, akik nem most akarnak leválni az orosz energiáról, amikor arra nagyobb szükségünk van, mint valaha. Olyanokat, akik nem bezárkóznak az egyre kilátástalanabb és egyre inkább zsákutcába vivő Uniós burokba, hanem akik – bár a közösség tagjai – kitekintenek onnan és mindenkivel jó viszonyt ápolnak. És ez nem az elmélet, hanem a gyakorlat, a mindennapi valóság.

Gondoljunk csak bele, a jelenlegi helyzetben mekkora érték, hogy a magyar kormány mindenkivel beszélő viszonyban van! Hogy a miniszterelnök és a külügyminiszter tud tárgyalni az iráni és az izraeli vezetéssel, nyitott ajtók várják a Közel-Kelet szinte összes államában, ráadásul az amerikai, az orosz és a kínai kormány számára is tárgyalóképes partner. Ebben a jelenlegi helyzetben, amikor ellenérdekelt sőt, akár háborúban álló felekről van szó, ennél nagyobb értéket – már csak az ezekben az országokban és régiókban élő magyar állampolgárok védelme miatt is – nem lehet elképzelni.”
 

Nyitókép: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály / Fischer Zoltán / MTI

 

gyzoltan-2
2026. március 03. 08:02
"Innentől a tapasztalat és a rutin lesz a legfontosabb a kampányban" Ez az, amit kötelező lenne felismerni a "Tisza" színeiben..! Egyébként is, a világon nincs annyi hiba, bűn, és mulasztás, melynek végtelen sorolása, a hatásvadász zászlólengetés, Magyar Pétert országvezetésre alkalmassá varázsolná! A politika szemétdombjáról az ország élére?! Ez csak egy kábítószeres lázálom lehet! Azért, mert a magyarországi magyarságellenes média Magyar Pétert látja alkalmasnak a "Minél rosszabb, annál jobb!" megvalósítására, talán mégis Magyar Péter mérlegre helyezése hozná el a helyzet feloldását... -mert nincs olyan mérleg, nincs olyan mérlegelés, ahol Magyar Péter nem könnyűnek találtatnék!
dryanflowd-
2026. március 03. 07:54
"Innentől a tapasztalat és a rutin lesz a legfontosabb – Mátyás, a Mihály ab ovo a biztos választás (mint két tojás: résen van a béke frontján) fwcdn.pl/ppo/41/75/864175/292978.1.jpg
recipp
2026. március 03. 07:32
Eddig öt háborút indított ,Orbán a béke Nobel díjra ácsingozó haverja -Orbán Balázs azért gondolja, hogy Trump 24 óra alatt békét hozna Ukrajnában, mert Trump ezt mondta neki höhöö..Trump az iráni hadműveletről: Négy-öt héttel terveztünk, de képesek vagyunk sokkal tovább is folytatni 4-5 héttel terveztünk, ami annyira reális, mint a 24 órán belül béke lesz..dehát,...csumi A nagy pénteki nagy böjt a fegyverekre is vonatkozik. Nem kaphatnak lőszert ! Lagalábbis a Trumpocska által megadott 4-5 hétből erre következtetek. Trumpi fekete humor: Húsvétkor pedig nem húst kell venni, hanem az irániak vérét ?!Már elnézést, de ha Amerika bárkit random lerohanhat csak úgy, mert fenyegetőnek találja, akkor mitől különb, mint a terroristák? Sajnos ide jutott az USA a "béketeremtő" Trumpicsek 1 éve után
