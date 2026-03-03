Ft
Ft
12°C
4°C
Ft
Ft
12°C
4°C
03. 03.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
03. 03.
kedd
Hírek
Vélemények
Hetilap
háború tisza párt volodimir zelenszkij Magyar Péter államfő ukrajna Olekszandr Uszik

Fel kell vennie a kesztyűt Zelenszkijnek: ukrán világbajnok sportoló pályázik a helyére

2026. március 03. 07:50

Olekszandr Uszik bejelentkezett.

2026. március 03. 07:50
null

A Lenta arról ír, hogy ukrán bokszoló, Olekszandr Uszik – aki 2024-ben 

kétszer is legyőzte Tyson Fury-t, ezzel a nehézsúly vitathatatlan bajnokává vált 

– kijelentette, hogy pályafutása befejezése után a politikában nem vállalna a köztársasági elnöki posztnál alacsonyabb tisztséget.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Élesedik Brüsszel és Kijev mesterterve: Magyar Péter és csapata már aktiválta a fegyvert

Élesedik Brüsszel és Kijev mesterterve: Magyar Péter és csapata már aktiválta a fegyvert
Tovább a cikkhezchevron

Mint kiderült, a bokszoló egy YouTube-csatornán adott interjúban azt mondta, akár a jelenlegi államfő, Volodimir Zelenszkij ellenfele is lehet, persze csak abban az esetben, ha választásokat tartanak.

Uszik hangsúlyozta: néhány évig még bokszolni szeretne, utána az állam szolgálatába állna.

Amikor arról kérdezték, hogy Konotop polgármestere lenne-e, úgy reagált, hogy az „nem az ő szintje”.

 Nézd, én az elnöki posztnál lejjebb nem készülök sehova”

 – válaszolta Uszik, aki az ország egyik legnépszerűbb embere.

Ezt is ajánljuk a témában

Magyar Péterék szerint a háború „fideszes propaganda”

Az ukrajnai háború a második világháború óta a legnagyobb fegyveres konfliktus Európában, amely ráadásul egy Magyarországgal szomszédos államban zajlik, már több mint négy éve. 

Ruszin-Szendi Romulusz, a Tisza Párt honvédelmi szakértője szerint azonban nem kell félni tőle. Miközben a napokban újabb konfliktus robbant ki, ezúttal az USA, Izrael és Irán között, a Magyar Péter-vezette Tisza Párt továbbra is azzal kampányol, hogy a „háborúval riogatás” fideszes propaganda, a háborús veszély pedig puszta félelemkeltés.

Noha Magyar Péterék szerint nincs mitől félni, immár két háború hatását érezhetjük a saját bőrünkön. 

Ukrajna politikai nyomásgyakorlás céljából hetekkel ezelőtt leállította a kőolajszállítást Magyarországra a Barátság vezetéken keresztül. Ebben az olajblokádban Magyar Péter és pártja az ukránok oldalán állnak. Most pedig, az iráni konfliktus következtében bizonytalanná vált a tengeri olajszállítás is, ezáltal még jobban felértékelődik Magyarország energiaellátása szempontjából a Barátság kőolajvezeték jelentősége.

Nyitókép: Mohammed Saad / ANADOLU / Anadolu via AFP

 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Feltették a legfontosabb kérdést Török Gábor kapcsán – itt vannak a részletek

Feltették a legfontosabb kérdést Török Gábor kapcsán – itt vannak a részletek
Tovább a cikkhezchevron

Összesen 6 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Interista
2026. március 03. 09:35
Még egy pêpesagyu boxoló is alkalmasabb lenne Ukrajna vezetésére, mint ez az agyatlan tömeggyilkos pöcszongorista. De még évekig boxolni akar. Addigra nem lesz országa, amit vezethetne.
Válasz erre
0
0
Locomotive
2026. március 03. 09:18
Miért nincs a fronton? Nem értem ezeket...
Válasz erre
1
0
AnarchyInTheEU
2026. március 03. 09:03
A boxosnak semmi esélye. A bohóc képes a heréivel is zongorázni.
Válasz erre
2
0
milegyen-2
2026. március 03. 08:35
Az agy sejtjeik kb azonos lehet,ezért lehet esélye.
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!