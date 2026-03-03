Fel kell vennie a kesztyűt Zelenszkijnek: ukrán világbajnok sportoló pályázik a helyére

Ez már tényleg vicc: Zelenszkij szerint inkább hálásnak kellene lennünk a Barátság kőolajvezeték miatt (VIDEÓ)
Az ukrán elnök azonban most sem indokolta meg, miért nem indítja újra az olajszállítást.
Olekszandr Uszik bejelentkezett.
A Lenta arról ír, hogy ukrán bokszoló, Olekszandr Uszik – aki 2024-ben
kétszer is legyőzte Tyson Fury-t, ezzel a nehézsúly vitathatatlan bajnokává vált
– kijelentette, hogy pályafutása befejezése után a politikában nem vállalna a köztársasági elnöki posztnál alacsonyabb tisztséget.
Mint kiderült, a bokszoló egy YouTube-csatornán adott interjúban azt mondta, akár a jelenlegi államfő, Volodimir Zelenszkij ellenfele is lehet, persze csak abban az esetben, ha választásokat tartanak.
Uszik hangsúlyozta: néhány évig még bokszolni szeretne, utána az állam szolgálatába állna.
Amikor arról kérdezték, hogy Konotop polgármestere lenne-e, úgy reagált, hogy az „nem az ő szintje”.
Nézd, én az elnöki posztnál lejjebb nem készülök sehova”
– válaszolta Uszik, aki az ország egyik legnépszerűbb embere.
Az ukrajnai háború a második világháború óta a legnagyobb fegyveres konfliktus Európában, amely ráadásul egy Magyarországgal szomszédos államban zajlik, már több mint négy éve.
Ruszin-Szendi Romulusz, a Tisza Párt honvédelmi szakértője szerint azonban nem kell félni tőle. Miközben a napokban újabb konfliktus robbant ki, ezúttal az USA, Izrael és Irán között, a Magyar Péter-vezette Tisza Párt továbbra is azzal kampányol, hogy a „háborúval riogatás” fideszes propaganda, a háborús veszély pedig puszta félelemkeltés.
Noha Magyar Péterék szerint nincs mitől félni, immár két háború hatását érezhetjük a saját bőrünkön.
Ukrajna politikai nyomásgyakorlás céljából hetekkel ezelőtt leállította a kőolajszállítást Magyarországra a Barátság vezetéken keresztül. Ebben az olajblokádban Magyar Péter és pártja az ukránok oldalán állnak. Most pedig, az iráni konfliktus következtében bizonytalanná vált a tengeri olajszállítás is, ezáltal még jobban felértékelődik Magyarország energiaellátása szempontjából a Barátság kőolajvezeték jelentősége.
Nyitókép: Mohammed Saad / ANADOLU / Anadolu via AFP