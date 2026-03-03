Ft
03. 03.
kedd
háború tisza párt dubaj irán Magyar Péter

Friss hírek érkeztek a Dubajban rekedt magyarokról: kis részük biztosan örül ennek!

2026. március 03. 07:34

A helyzet rendkívül bizonytalan továbbra is, miután Irán már Szaúd-Arábiát is lőtte.

2026. március 03. 07:34
null

Továbbra sem csitul az Iránból elindított drónok özöne, az éjszaka során is folyamatosan lőtték az Öböl-térség egészét. Szijjártó Péter közösségi oldalán kedden reggel bejelentette, több főváros is hangos volt a robbanásoktól, ráadásul újabb amerikai nagykövetséget vettek célba iráni drónok, ezúttal Rijádban.

„A légterek többsége továbbra is zárva van, a Qatar Airways továbbra sem tud információt adni az újraindulásról, viszont jó hír, hogy az Egyesült Arab Emirátusok repülőtereiről – még ha korlátozottan is, de – megindult a forgalom” – jegyezte meg a tárcavezető.  

A politikus tájékoztatása szerint a Flydubai mai menetrendjében kora délutáni indulással már budapesti járat is szerepel, mellyel a már jeggyel rendelkező utasokat szándékoznak hazahozni, az Emirates is elkezdett járatokat teljesíteni, több magyar állampolgár el is utazott különböző európai célállomások felé.

Magyar Péterék szerint a háború „fideszes propaganda”

Az ukrajnai háború a második világháború óta a legnagyobb fegyveres konfliktus Európában, amely ráadásul egy Magyarországgal szomszédos államban zajlik, már több mint négy éve. 

Ruszin-Szendi Romulusz, a Tisza Párt honvédelmi szakértője szerint azonban nem kell félni tőle. Miközben a napokban újabb konfliktus robbant ki, ezúttal az USA, Izrael és Irán között, a Magyar Péter-vezette Tisza Párt továbbra is azzal kampányol, hogy a „háborúval riogatás” fideszes propaganda, a háborús veszély pedig puszta félelemkeltés.

Noha Magyar Péterék szerint nincs mitől félni, immár két háború hatását érezhetjük a saját bőrünkön. 

Ukrajna politikai nyomásgyakorlás céljából hetekkel ezelőtt leállította a kőolajszállítást Magyarországra a Barátság vezetéken keresztül. Ebben az olajblokádban Magyar Péter és pártja az ukránok oldalán állnak. Most pedig, az iráni konfliktus következtében bizonytalanná vált a tengeri olajszállítás is, ezáltal még jobban felértékelődik Magyarország energiaellátása szempontjából a Barátság kőolajvezeték jelentősége.

Nyitókép: Fadel SENNA / AFP

 

Összesen 3 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.
Vata Aripeit
2026. március 03. 09:47
akkor az + 4000 (és a hozzátartozók) szavazat a fideszre? Remélem.
Obsitos Technikus
2026. március 03. 08:06
Mindenesetre Qatarból és Dubajból két-két katonai szállítógép megy Rijádba, gyanítom, hogy az ott rekedt utasok egy részét szállítják át.
yalaelnok
2026. március 03. 07:40
nem volt légtérzár voltak járattörlések, de ment a forgalom Katar, Dubaj és Európa között
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!