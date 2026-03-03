Friss hírek érkeztek a Dubajban rekedt magyarokról: kis részük biztosan örül ennek!

Itt a legfrissebb közvélemény-kutatás: így áll most a Fidesz és a Tisza Párt
Továbbra is zajlik a közvélemény-kutatások „háborúja”, utánajártunk, mekkora a valós különbség a Fidesz és a Tisza között.
A helyzet rendkívül bizonytalan továbbra is, miután Irán már Szaúd-Arábiát is lőtte.
Továbbra sem csitul az Iránból elindított drónok özöne, az éjszaka során is folyamatosan lőtték az Öböl-térség egészét. Szijjártó Péter közösségi oldalán kedden reggel bejelentette, több főváros is hangos volt a robbanásoktól, ráadásul újabb amerikai nagykövetséget vettek célba iráni drónok, ezúttal Rijádban.
„A légterek többsége továbbra is zárva van, a Qatar Airways továbbra sem tud információt adni az újraindulásról, viszont jó hír, hogy az Egyesült Arab Emirátusok repülőtereiről – még ha korlátozottan is, de – megindult a forgalom” – jegyezte meg a tárcavezető.
A politikus tájékoztatása szerint a Flydubai mai menetrendjében kora délutáni indulással már budapesti járat is szerepel, mellyel a már jeggyel rendelkező utasokat szándékoznak hazahozni, az Emirates is elkezdett járatokat teljesíteni, több magyar állampolgár el is utazott különböző európai célállomások felé.
Az ukrajnai háború a második világháború óta a legnagyobb fegyveres konfliktus Európában, amely ráadásul egy Magyarországgal szomszédos államban zajlik, már több mint négy éve.
Ruszin-Szendi Romulusz, a Tisza Párt honvédelmi szakértője szerint azonban nem kell félni tőle. Miközben a napokban újabb konfliktus robbant ki, ezúttal az USA, Izrael és Irán között, a Magyar Péter-vezette Tisza Párt továbbra is azzal kampányol, hogy a „háborúval riogatás” fideszes propaganda, a háborús veszély pedig puszta félelemkeltés.
Noha Magyar Péterék szerint nincs mitől félni, immár két háború hatását érezhetjük a saját bőrünkön.
Ukrajna politikai nyomásgyakorlás céljából hetekkel ezelőtt leállította a kőolajszállítást Magyarországra a Barátság vezetéken keresztül. Ebben az olajblokádban Magyar Péter és pártja az ukránok oldalán állnak. Most pedig, az iráni konfliktus következtében bizonytalanná vált a tengeri olajszállítás is, ezáltal még jobban felértékelődik Magyarország energiaellátása szempontjából a Barátság kőolajvezeték jelentősége.
Nyitókép: Fadel SENNA / AFP