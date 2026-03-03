Ez mindent elárul: ez történik, ha nincs Orbán Viktor a láthatáron

Aztán Sánchez, feltehetőleg hogy bebiztosítsa magát a 2027-es választásra, kitalálta, hogy legalizál félmillió illegális bevándorlót, és rá is ereszti őket az Európai Unióra.

Egy másik törvénnyel pedig a spanyol polgárháború (1933–1936) emigránsai leszármazottainak adna állampolgárságot – ők nagyrészt Dél-Amerikában élnek, másfél millióan vannak, és nagy valószínűséggel baloldali szavazók. A spanyolok ma 49,5 millióan vannak, ebből több mint 7 millió külföldi származású, ami 15 százalékot jelent. Szépen növelné ezt a számot az a 2 millió ember, aki hálából balra szavaz. Migráció: pipa – mármint balos módra. Nem pusztán engedik, hanem ők csinálják.

Mindehhez hozzá kell tennünk, hogy míg az Európai Néppártban a németek fújják a passzátszelet, addig a második legnagyobb európai parlamenti frakcióban, a Szocialisták és Demokraták Progresszív Szövetségében az olasz Demokrata Párt (PD) mellett (21 képviselő) a PSOE a legnagyobb erő (20 képviselő), a német szocdemek ott 14-en vannak.

Szóval az EU-ban erős a spanyol baloldali informális befolyás.

Eközben a jobboldali Vox egyre erősödik, már 20 százalék felett van, és sorra szerzi a meglepetéseket a tartományi választásokon. A jobboldal hagyományos ereje, a spanyol Néppárt (PP) persze ennél erősebb, viszont elvesztette minden karakterét, elmerkelesedett, és csak a szocialisták tematikájára reagál. Eközben nem igazán tudja eldönteni, hogy kinyírni akarja a Voxot vagy együttműködni vele – illetve szíve szerint nyírná, de a realitás az együttműködés fele tereli. Egykori markánsabb vezetője, Mariano Rajoy új könyvével járja hazáját (El arte de gobernar [a kormányzás művészete]), amelyben szokás szerint ekézi a populizmust. Nem tud lejönni a régi sínről, amit fel kéne újítani. A mostani vezető, Alberto Núñez Feijóo sikeres helyi politikus volt Galíciában, de országos pártelnöknek jellegtelen.