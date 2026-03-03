Ft
Ft
12°C
4°C
Ft
Ft
12°C
4°C
03. 03.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
03. 03.
kedd
Hírek
Vélemények
Hetilap
madrid pedro sánchez vox barcelona néppárt

Ez mindent elárul: ez történik, ha nincs Orbán Viktor a láthatáron

2026. március 03. 05:31

Becsüljük meg, hogy markáns, kreatív, saját utat vállalni merő kormányunk és kormányfőnk van.

2026. március 03. 05:31
null
Szilvay Gergely
Szilvay Gergely

Nemrég Madridban jártam szakmai úton. S ha már ott voltam, átolvastam a napilapokat, intenzíven pörgettem a hírportálokat, hogy a szokásosnál jobban feltérképezzem, mi a helyzet Spanyolhonban. 

 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Élesedik Brüsszel és Kijev mesterterve: Magyar Péter és csapata már aktiválta a fegyvert

Élesedik Brüsszel és Kijev mesterterve: Magyar Péter és csapata már aktiválta a fegyvert
Tovább a cikkhezchevron

Arrafelé a Spanyol Szocialista Munkáspárt (PSOE) kormányoz, élén Pedro Sánchez miniszterelnökkel, aki kiváló hatalomtechnikus – balról.

S hogy milyen témák uralják a spanyol politikát? Folyamatosan napirenden vannak Sánchez feleségének feltehetőleg korrupciós ügyei – szóval a korrupció állandó téma. Aztán a gyorsvasúti szerelvények balesetei sokkolták a közvéleményt: az egyik Barcelona környékén siklott ki, két másik Córdoba közelében, és ötvenen meghaltak – ezt is megúszták a balos politikai felelősök. Mint kiderült, a spanyol öntudat fontos elemeként üzemelő gyorsvasút nincs megfelelő állapotban; a mozdonyvezetők szakszervezete sztrájkot hirdetett. Szóval: korrupció, vasút. A spanyolok úgyszintén állandóan panaszkodnak (amúgy nem panaszkodós népség) az egészségügyre. Pipa ez is.

Aztán Sánchez, feltehetőleg hogy bebiztosítsa magát a 2027-es választásra, kitalálta, hogy legalizál félmillió illegális bevándorlót, és rá is ereszti őket az Európai Unióra.

Egy másik törvénnyel pedig a spanyol polgárháború (1933–1936) emigránsai leszármazottainak adna állampolgárságot – ők nagyrészt Dél-Amerikában élnek, másfél millióan vannak, és nagy valószínűséggel baloldali szavazók. A spanyolok ma 49,5 millióan vannak, ebből több mint 7 millió külföldi származású, ami 15 százalékot jelent. Szépen növelné ezt a számot az a 2 millió ember, aki hálából balra szavaz. Migráció: pipa – mármint balos módra. Nem pusztán engedik, hanem ők csinálják. 

Mindehhez hozzá kell tennünk, hogy míg az Európai Néppártban a németek fújják a passzátszelet, addig a második legnagyobb európai parlamenti frakcióban, a Szocialisták és Demokraták Progresszív Szövetségében az olasz Demokrata Párt (PD) mellett (21 képviselő) a PSOE a legnagyobb erő (20 képviselő), a német szocdemek ott 14-en vannak.

Szóval az EU-ban erős a spanyol baloldali informális befolyás. 

Eközben a jobboldali Vox egyre erősödik, már 20 százalék felett van, és sorra szerzi a meglepetéseket a tartományi választásokon. A jobboldal hagyományos ereje, a spanyol Néppárt (PP) persze ennél erősebb, viszont elvesztette minden karakterét, elmerkelesedett, és csak a szocialisták tematikájára reagál. Eközben nem igazán tudja eldönteni, hogy kinyírni akarja a Voxot vagy együttműködni vele – illetve szíve szerint nyírná, de a realitás az együttműködés fele tereli. Egykori markánsabb vezetője, Mariano Rajoy új könyvével járja hazáját (El arte de gobernar [a kormányzás művészete]), amelyben szokás szerint ekézi a populizmust. Nem tud lejönni a régi sínről, amit fel kéne újítani. A mostani vezető, Alberto Núñez Feijóo sikeres helyi politikus volt Galíciában, de országos pártelnöknek jellegtelen. 

Mit akarok mindebből kihozni? 

Becsüljük meg, hogy markáns, kreatív, saját utat vállalni merő, saját gondolatokat megfogalmazó kormányunk és kormányfőnk van, 

és nem valami jellegtelen erő kormányoz. Pláne becsüljük meg azt, hogy nem a baloldal van hatalmon. A helyzet az, hogy Magyar Péter legjobb esetben is a spanyol Néppárt jellegtelenségét hozná, legrosszabb esetben meg Pedro Sánchez és a szocialisták gátlástalan hatalompolitikáját.

Amúgy a két erő szövetkezett az EP-ben, úgyhogy mindegy is. 

A spanyoloknak lényegében Franco halála óta nincs nemzeti víziójuk – a jobboldalon sem nagyon. Talán most a Vox és Santiago Abascal megfogalmaz ilyesmit, nekik innen is drukkolunk. Látszik, hogy sokfelé elkélne egy Orbán Viktor. De inkább tartsuk meg magunknak áprilisban!

(Nyitókép forrása: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály)

 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Feltették a legfontosabb kérdést Török Gábor kapcsán – itt vannak a részletek

Feltették a legfontosabb kérdést Török Gábor kapcsán – itt vannak a részletek
Tovább a cikkhezchevron

Összesen 9 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
nuevoreynuevaley
2026. március 03. 08:18
Orbannak, Magyarorszagnak nincs semmilyen sajat utja, es nem is lehet 12 eve hirdetett keleti nyitast a nagyeszu, ma jobban osszeszakadt a magyar gazdasag mint akarmelyik masik keleteuropai, mert jobban fuggunk a nemetektol, mint barki mas. Orban szavainak es tetteinek nincs sok koze egymashoz. A sajat ut sikere, Magyarorszag az egyik legszegenyebb ciganyputri Europaban, de igy is az EU netto befizetoje volt tavaly, hitelminositese bovli folott 1el, mint Gyurcsany alatt, csidipi 6 eve nem novekszik, nepesseg meredeken csokken, csak a cigany retek szaporodik.
Válasz erre
1
5
Picnic Niki
•••
2026. március 03. 08:12 Szerkesztve
Az EU-n belül, Ficón kívül, OV-nak nincs barátja. Amikor színt kell vallani, akkor ő is a többséggel tart, mert annyira ő sem hülye. A többi kormányfő OV-t megvetik, lenézik, igazán büszkék lehetünk rá. :D Nyugaton a magyar egyetemistáknak már nem szívesen adnak ki albérletet neki köszönhetően. Helyette Putyin pincsije lett. Energia meg kedvenceinek szempontjából -a zsebüket megtömni- lehet, h kifizetődő, de a renoménkat úgy elcseszte, a helyrehozása évtizedekig tarthat.
Válasz erre
0
5
mreinstand-3
2026. március 03. 07:33
Atyaisten, micsoda érdektelen, ostoba szófosás! Az egymilliomodik cikk, ahol a reggeli kávé hőfokából is csak azt vezetik le, hogy milyen jó, amíg orbán az uralkodó! Amúgy a szavazatokért állampolgárság adása módszer nem ismerős? Tudod, amit Áder még a Fidesz nevében ellenzett, majd utána ők csináltak meg. Még a szavazásban is segítenek, ha ellenzékre szavazna bármelyik erdélyi magyar, akkor azt gondos kezek szemétbe dobják.
Válasz erre
0
6
neszteklipschik
•••
2026. március 03. 06:44 Szerkesztve
Orbánnak (a még normálisan gondolkodni tudó választók esetében) nincs alternatívája. Az a lippsi, aki képes még a normális gondolkodásra (önellentmondás, tudom...), az otthon fog maradni és nem fog szavazni. Persze a társadalmak 40%-a mindenhol konzervatív, 40%-a mindenütt lippsi. A csak a saját zsebét néző maradék dönt általában mindenütt, már ahol demokráciáról beszélhetünk. Itt pedig ezek a "bizonytalanok" Orbánra szavaztak már zsinórban négyszer és ötödjére se látom, hogy miért arra szavaznának, aki inkompetens, nem szavahihető és zsarolható. Ezért jelentem ki: nincs választék. Pedig jó lenne...
Válasz erre
5
1
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!