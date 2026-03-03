Ez mindent elárul: ez történik, ha nincs Orbán Viktor a láthatáron

Itt a legfrissebb közvélemény-kutatás: így áll most a Fidesz és a Tisza Párt
Becsüljük meg, hogy markáns, kreatív, saját utat vállalni merő kormányunk és kormányfőnk van.
Nemrég Madridban jártam szakmai úton. S ha már ott voltam, átolvastam a napilapokat, intenzíven pörgettem a hírportálokat, hogy a szokásosnál jobban feltérképezzem, mi a helyzet Spanyolhonban.
Arrafelé a Spanyol Szocialista Munkáspárt (PSOE) kormányoz, élén Pedro Sánchez miniszterelnökkel, aki kiváló hatalomtechnikus – balról.
S hogy milyen témák uralják a spanyol politikát? Folyamatosan napirenden vannak Sánchez feleségének feltehetőleg korrupciós ügyei – szóval a korrupció állandó téma. Aztán a gyorsvasúti szerelvények balesetei sokkolták a közvéleményt: az egyik Barcelona környékén siklott ki, két másik Córdoba közelében, és ötvenen meghaltak – ezt is megúszták a balos politikai felelősök. Mint kiderült, a spanyol öntudat fontos elemeként üzemelő gyorsvasút nincs megfelelő állapotban; a mozdonyvezetők szakszervezete sztrájkot hirdetett. Szóval: korrupció, vasút. A spanyolok úgyszintén állandóan panaszkodnak (amúgy nem panaszkodós népség) az egészségügyre. Pipa ez is.
Aztán Sánchez, feltehetőleg hogy bebiztosítsa magát a 2027-es választásra, kitalálta, hogy legalizál félmillió illegális bevándorlót, és rá is ereszti őket az Európai Unióra.
Egy másik törvénnyel pedig a spanyol polgárháború (1933–1936) emigránsai leszármazottainak adna állampolgárságot – ők nagyrészt Dél-Amerikában élnek, másfél millióan vannak, és nagy valószínűséggel baloldali szavazók. A spanyolok ma 49,5 millióan vannak, ebből több mint 7 millió külföldi származású, ami 15 százalékot jelent. Szépen növelné ezt a számot az a 2 millió ember, aki hálából balra szavaz. Migráció: pipa – mármint balos módra. Nem pusztán engedik, hanem ők csinálják.
Mindehhez hozzá kell tennünk, hogy míg az Európai Néppártban a németek fújják a passzátszelet, addig a második legnagyobb európai parlamenti frakcióban, a Szocialisták és Demokraták Progresszív Szövetségében az olasz Demokrata Párt (PD) mellett (21 képviselő) a PSOE a legnagyobb erő (20 képviselő), a német szocdemek ott 14-en vannak.
Szóval az EU-ban erős a spanyol baloldali informális befolyás.
Eközben a jobboldali Vox egyre erősödik, már 20 százalék felett van, és sorra szerzi a meglepetéseket a tartományi választásokon. A jobboldal hagyományos ereje, a spanyol Néppárt (PP) persze ennél erősebb, viszont elvesztette minden karakterét, elmerkelesedett, és csak a szocialisták tematikájára reagál. Eközben nem igazán tudja eldönteni, hogy kinyírni akarja a Voxot vagy együttműködni vele – illetve szíve szerint nyírná, de a realitás az együttműködés fele tereli. Egykori markánsabb vezetője, Mariano Rajoy új könyvével járja hazáját (El arte de gobernar [a kormányzás művészete]), amelyben szokás szerint ekézi a populizmust. Nem tud lejönni a régi sínről, amit fel kéne újítani. A mostani vezető, Alberto Núñez Feijóo sikeres helyi politikus volt Galíciában, de országos pártelnöknek jellegtelen.
Mit akarok mindebből kihozni?
Becsüljük meg, hogy markáns, kreatív, saját utat vállalni merő, saját gondolatokat megfogalmazó kormányunk és kormányfőnk van,
és nem valami jellegtelen erő kormányoz. Pláne becsüljük meg azt, hogy nem a baloldal van hatalmon. A helyzet az, hogy Magyar Péter legjobb esetben is a spanyol Néppárt jellegtelenségét hozná, legrosszabb esetben meg Pedro Sánchez és a szocialisták gátlástalan hatalompolitikáját.
Amúgy a két erő szövetkezett az EP-ben, úgyhogy mindegy is.
A spanyoloknak lényegében Franco halála óta nincs nemzeti víziójuk – a jobboldalon sem nagyon. Talán most a Vox és Santiago Abascal megfogalmaz ilyesmit, nekik innen is drukkolunk. Látszik, hogy sokfelé elkélne egy Orbán Viktor. De inkább tartsuk meg magunknak áprilisban!
