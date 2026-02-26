Az év meglepetése: a Tisza európai pártcsaládja Ukrajna oldalára állt a Barátság-kőolajvezeték ügyében

Ettől Kijevben és Brüsszelben is eldobják az agyukat: Európa vezető hatalma döntött a Barátság vezetékről
A britek új csomagja tartalmazza a vezeték menetességét.
A Néppárt nekiment Magyaroszágnak a vétó miatt, de az, hogy egy nem uniós ország blokkolja két tagország energiaellátását, nem zavarja.
Az Európai Néppárt az X-en megoszotta Michael Gahlernek, a pártcsalád német tagjának kijelentéseit, amelyekben Magyarországot és Szlovákiát támadta.
„Ukrajna szevedéseinek fényében teljes szégyen, hogy Magyarország és Szlovákia blokkolja Ukrajnának nyújtott pénzügyi támogatást. Nem fogjuk hagyni, hogy ez a vétó fennmaradjon, és megtaláljuk a módját, hogy legyőzzük”
– mondta a kereszténydemokrata politikus.
A Néppárt X fiókja még az idézet után biggyesztette:
„Ukrajna mellett állunk!”
Nyitókép: Alexandra BEIER / AFP
Ezt is ajánljuk a témában
A britek új csomagja tartalmazza a vezeték menetességét.