02. 26.
csütörtök
02. 26.
csütörtök
szlovákia magyarország európai néppárt néppárt Barátság kőolajvezeték ukrajna

Az év meglepetése: a Tisza európai pártcsaládja Ukrajna oldalára állt a Barátság-kőolajvezeték ügyében

2026. február 26. 10:00

A Néppárt nekiment Magyaroszágnak a vétó miatt, de az, hogy egy nem uniós ország blokkolja két tagország energiaellátását, nem zavarja.

2026. február 26. 10:00
null

Az Európai Néppárt az X-en megoszotta Michael Gahlernek, a pártcsalád német tagjának kijelentéseit, amelyekben Magyarországot és Szlovákiát támadta. 

„Ukrajna szevedéseinek fényében teljes szégyen, hogy Magyarország és Szlovákia blokkolja Ukrajnának nyújtott pénzügyi támogatást. Nem fogjuk hagyni, hogy ez a vétó fennmaradjon, és megtaláljuk a módját, hogy legyőzzük”

 – mondta a kereszténydemokrata politikus. 

A Néppárt X fiókja még az idézet után biggyesztette: 

„Ukrajna mellett állunk!”

Nyitókép: Alexandra BEIER / AFP

Összesen 3 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.
csulak
2026. február 26. 11:49
Orkrajna nem EU-s orszag, igy semmilyen EU-s penzre nem jogosult ! Minden tamogatas orkrajnanak CSAK onkentesen a tagallamok dontese alapjan lehetseges , NEM kotelezoen ! Orkrajna egy korrupt , parazita allam amely nem kepes fenntartani magat onalloan, ilyen allam NEM valo az EU-ba ! Az EB es ET-t be kell perelnie Magyarorszag es Szlovakia ,mert nem a tagallamok erdekeit vedi hanem egy idegen allamet ! Orban Viktor hivja fel Trumpot es Elont ,hogy zarjak le a Starlinket, amig Orkrajna fel nem oldja a Baratsag vezeteken az olajembargot Magyarorszag es Szlovakia ellen !
gullwing
2026. február 26. 10:04
Németek megint...a nácik visszatértek a hatalomba...
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!