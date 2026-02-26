Nem mi állítjuk, hanem az Európai Bizottság: Magyarország Európa élmezőnyében, Románia a szégyenpadon

Szinte elenyésző az a különbözet, amely az adóelkerülés, vagy adminisztrációs hibák miatt nem folyik be a magyar költségvetésbe. Mint arról a Mandiner is beszámolt: az Európai Bizottság legfrissebb, 2023-as adatokat tartalmazó listája szerint ugyanis Magyarország esetében az általános forgalmi adónak, azaz az ÁFÁ-nak 92,6 százaléka valóban be is folyik az államkasszába.

Magyarország Európa élmezőnyéhez tartozik, alig veszít az állam az ÁFA-bevételeken (Forrás: taxation-customs.ec.europa.eu)



Magyarország egyik fő bevételi forrása

Ez igen nagy összeg, hiszen a költségvetés legnagyobb bevételi forrása az ÁFA-bevétel, amely 2025-ben 8265 milliárd forintra rúgott, tehát nagyságrendileg a GDP tíz százalékát teszi ki.