niveus vat gap in europe – report 2025 régió európai unió magyarország európai bizottság

Az Európai Bizottság végre elismerte: Magyarország a legjobbak közé került, az is kiderült, hogy mi a titka

2026. január 07. 12:16

A VAT Gap in Europe – Report részletes adatai alapján Magyarország a legalacsonyabb áfaréssel rendelkezett a közép-kelet-európai régióban, így egyértelműen a régió éllovasának tekinthető az áfabevételek beszedésének hatékonysága szempontjából.

2026. január 07. 12:16
null

Az Európai Bizottság közzétette legfrissebb, VAT Gap in Europe – Report 2025 című tanulmányát, amely a 2019–2023 közötti időszak végleges adatait dolgozza fel – jelezte a Niveus. A jelentés szerint Magyarországon az áfarés ugyan növekedett 2023-ban az előző évhez képest, ugyanakkor továbbra is az Európai Unió átlaga alatt maradt.

A visszaemelkedés nem tekinthető trendfordulónak. A magyar áfarés továbbra is érdemben az uniós átlag alatt van, ami azt mutatja, hogy az elmúlt évtizedben bevezetett digitális és ellenőrzési eszközök hatása tartósan megmaradt

– értékelte az adatokat Bagdi Lajos, a Niveus partnere.

A VAT Gap Report részletes adatai alapján Magyarország a legalacsonyabb áfaréssel rendelkezett a közép-kelet-európai régióban, így egyértelműen a régió éllovasának tekinthető az áfabevételek beszedésének hatékonysága szempontjából. Míg számos tagállamban az áfarés tartósan kétszámjegyű (Csehország 10, Horvátország 11,5, Szlovákia 14,5 százalék), Magyarország a vizsgált időszak egészében az uniós átlag alatt teljesített (7,4 százalék).

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: AFP/Diego Ravier

salátás
2026. január 07. 14:31
rasputin 2026. január 07. 12:26 Röviden. Adóbeszedési hatékonyság. Hogy megértsék a narancsbolsevikok. ---------- hogy a balfaszok is megértsék : a folyton okosügyesnek beállított régiós versenytársak még a kibaszott adót sem tudják hatékonyan beszedni
Válasz erre
0
0
madre79
2026. január 07. 13:26
Az EU a béka segge alatt van, mert te büdös kurva minden pénz elloptál a haverjaiddal együtt!
Válasz erre
0
0
Chekke-Faint
2026. január 07. 13:00
rasputin 2026. január 07. 12:26 Valamit kihagytál....DDD
Válasz erre
0
0
rasputin
2026. január 07. 12:26
Röviden. Adóbeszedési hatékonyság. Hogy megértsék a narancsbolsevikok.
Válasz erre
0
7
