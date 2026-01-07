Az Európai Bizottság végre elismerte: Magyarország a legjobbak közé került, az is kiderült, hogy mi a titka

Éllovasból sereghajtó: Magyar Péter adótervei tönkretennék a magyar vállalkozásokat
Többkulcsos, rendkívül magas társasági adóval sokkolná a gazdaságot a Tisza Párt, megszüntetve Magyarország versenyelőnyét.
A VAT Gap in Europe – Report részletes adatai alapján Magyarország a legalacsonyabb áfaréssel rendelkezett a közép-kelet-európai régióban, így egyértelműen a régió éllovasának tekinthető az áfabevételek beszedésének hatékonysága szempontjából.
Az Európai Bizottság közzétette legfrissebb, VAT Gap in Europe – Report 2025 című tanulmányát, amely a 2019–2023 közötti időszak végleges adatait dolgozza fel – jelezte a Niveus. A jelentés szerint Magyarországon az áfarés ugyan növekedett 2023-ban az előző évhez képest, ugyanakkor továbbra is az Európai Unió átlaga alatt maradt.
A visszaemelkedés nem tekinthető trendfordulónak. A magyar áfarés továbbra is érdemben az uniós átlag alatt van, ami azt mutatja, hogy az elmúlt évtizedben bevezetett digitális és ellenőrzési eszközök hatása tartósan megmaradt
– értékelte az adatokat Bagdi Lajos, a Niveus partnere.
A VAT Gap Report részletes adatai alapján Magyarország a legalacsonyabb áfaréssel rendelkezett a közép-kelet-európai régióban, így egyértelműen a régió éllovasának tekinthető az áfabevételek beszedésének hatékonysága szempontjából. Míg számos tagállamban az áfarés tartósan kétszámjegyű (Csehország 10, Horvátország 11,5, Szlovákia 14,5 százalék), Magyarország a vizsgált időszak egészében az uniós átlag alatt teljesített (7,4 százalék).
Ezt is ajánljuk a témában
Többkulcsos, rendkívül magas társasági adóval sokkolná a gazdaságot a Tisza Párt, megszüntetve Magyarország versenyelőnyét.
Nyitókép: AFP/Diego Ravier