Éllovasból sereghajtó: Magyar Péter adótervei tönkretennék a magyar vállalkozásokat

A vállalati szektor helyzete jelentősen romlott, számos közepes vállalkozás felfüggesztette bővítési terveit, a gazdaság pedig 2015–2016 között összesen 7 százalékpontos GDP-visszaesést szenvedett el. A gazdasági hanyatlás három év alatt 1,1 millió munkahely megszűnéséhez vezetett. Az IMF utólagos értékelése egyértelműen kimondta: „a fiskális konszolidáció adóemelésre épülő stratégiája rövid távon tovább mélyítette a recessziót, mivel elfojtotta a magánberuházásokat és a fogyasztást”.

Hasonlóan súlyos példa Görögország esete is. Az euróválság idején, 2010 és 2014 között az ország adórendszere gyökeresen átalakult. Az EU–IMF mentőcsomag feltételeként Görögország 2013-ban 20 százalékról 26 százalékra, majd 2015-ben 29 százalékra emelte a társasági adó kulcsát. A cél itt is az állami bevételek növelése és az államadósság csökkentése volt, ám az intézkedés nem hozott tartós költségvetési egyensúlyt.

Az OECD és az Európai Bizottság 2018-as értékelése szerint a beruházási ráta tíz év alatt a GDP 26 százalékáról 11 százalékra zuhant, miközben a munkanélküliség 27 százalékra ugrott, ami az egyik legmagasabb arány volt az Európai Unióban. A válságot tovább mélyítette, hogy számos görög kis- és középvállalat adóoptimalizálási céllal Ciprusra vagy Bulgáriába helyezte át székhelyét, így a gazdasági növekedés lehetőségét is elveszítette az ország.

A harmadik példa Franciaország, amely évtizedeken keresztül az Európai Unió egyik legmagasabb társaságiadó-kulcsával működött. A 2012-es elnökválasztás után a Hollande-kormány ezt a nagyvállalatokra kivetett kiegészítő adóval tovább súlyosbította, és az effektív társasági adókulcsot 38 százalékra emelte. A lépést itt is a költségvetés stabilizálásával és az államadósság csökkentésével indokolták, ám az intézkedés visszájára sült el: 2012 és 2015 között a GDP-növekedés mindössze egyetlen alkalommal érte el az 1 százalékot, miközben a munkanélküliség 10,35 százalékra emelkedett.

A legkisebbek biztosan pórul járnának