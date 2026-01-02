Megmutatták a grafikont, ami sokkolni fogja azokat, akik szerint Magyarországon csak rosszabbul lehet élni

Sokan hajlamosak elfelejteni, honnan indultunk, de Szalai Piroska a Kontextus Cash Talk műsorában emlékeztetett. A miniszterelnöki főtanácsadó egy hosszú idősoros grafikont hozott, amely 1960-tól mutatja a magyar reálkeresetek alakulását. „1978 után elkezdett csökkenni, és egy nagy bezuhanás ’94 után történt, a Bokros-csomag idején” – magyarázta Szalai. Akkor a reálérték az 1967-es szintre esett vissza.

A grafikon, amely 1960-tól mutatja a magyar reálkeresetek alakulását

A szakértő rámutatott: a 2010 előtti időszakban, a Gyurcsány-kormányok alatt is volt megszorítás, ami miatt a reálkeresetek stagnáltak vagy csökkentek. „2006 után indult meg igazán a reálkereset-csökkenés abban az időszakban” – mondta. Ezzel szemben 2010 után, a Fidesz-kormányváltással fordulat állt be. „A 2006-os szintet valójában 2014-re tudtuk utolérni” – emelte ki Szalai Piroska.