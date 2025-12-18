Ebbe belerokkan Magyarország – Brüsszel is támogatja a Tisza Pártnak tulajdonított adóemelést

A nyugdíjakat is megadóztatnák

A Tisza Pártnak tulajdonított megszorítócsomag nyugdíjrendszer teljes átalakítását tartalmazza. A több mint 600 oldalas dokumentum szerzői az egyszer már kipróbált és megbukott, kötelező magánnyugdíjpénztári pillér ismételt bevezetését tervezik. Ebben a rendszerben a nyugdíjcélú befizetéseket a magánnyugdíjpénztárak egyéni számlákon kezelik. Ez azt jelenti, hogy a megtakarításokat befektetik, ezzel jó esetben (!) a hozammal növelve a számlákon lévő összeget.

Amennyiben az érintett eléri a nyugdíjkorhatárt, akkor pedig dönthet arról, hogy a megtakarítást járadékként kéri élete végéig, vagy egy-egy nagyobb összegben. Az állami nyugdíj szerepe a terveik szerint csak a minimum-nyugdíjakra korlátozódna, ezzel gyakorlatilag kivonnák az államot az idősek ellátásából.

Ez a rendszer szinte teljesen azonos a Bokros Lajos korábbi pénzügyminiszter nevéhez köthető, 1998-ban bevezetett és a 2010-es évek elején megszüntetett nyugdíjrendszerrel,

ám a jelenlegi tervezet még kevesebb szerepet szánna az államnak és nagyobb járulékfizetési kötelezettséget írna elő a biztosítottaknak.

Elméletileg hosszútávon ez a modell fenntartható, ám az átmeneti időszakban óriási költségvetési pénzkiesést okoz, miközben a kockázat szerteágazó. Magyarországon a kötelező magánnyugdíjpénztári rendszerrel összefüggő tapasztalatok rosszak, működését a folyamatos költségvetési hiány, az átláthatatlanság, a magas költségek és a társadalom kedvezőtlen megítélése jellemezte, vagyis a modell egyszer már megbukott.

A megszorítócsomag egy burkolt járulékemelést is végrehajtana, a jelenlegi 18,5 százalékos elvonást 28,5 százalékra emelné, hiszen a jelenlegi, 18,5 százalékos tb-járulék – amelyből 10 százalék most a nyugdíjbefizetés – mellett még a magánnyugdíjpénztárba is 10 százalékot lenne kötelező befizetni, amelyet nem a munkáltató vonna le, hanem közvetlenül a munkavállaló fizetne.

Ez pedig a tervezetben szereplő előrejelzés szerint GDP-arányosan 3-5 százalékkal is visszavetné a lakossági fogyasztást, vagyis a családok elkölthető jövedelme tartósan és drasztikusan visszaesne. De még itt sem állnának meg, hiszen a jelenleg adómentes özvegyi nyugdíj után a megszorítócsomag szerint 20 százalékos személyi jövedelemadót kellene fizetni.