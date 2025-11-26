Több ezer milliárd forintnyi adót szedne be a vállalkozásoktól a Tisza

Szerdai cikke után az Index újabb részleteket közölt a Tisza Párt birtokukba került megszorító csomagtervezetéről, kiemelve a vállalatokat érintő elvonásokat. Ez mindent egybevetve

3700 milliárd forintos plusz adóterhet jelentene a szektor tagjainak.

A Mandiner által is megismert részletek szerint a Tisza progresszív TAO-rendszerrel számol, a vállalat méretétől függően. A mikrovállalkozások 9, a kisvállalkozások 13,5, a közepesek 18, a nagyok 21,5 és a multinacionális cégek 25 százalékos TAO kulccsal számolhatnának. A biztosítók esetében a tervezet nyereségadót vezetne be, amely 10 milliárd forintos adóemeléssel számol.