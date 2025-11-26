Több ezer milliárd forintnyi adót szedne be a vállalkozásoktól a Tisza

Illegális iskolát üzemeltethetett az egyik Tisza-jelölt, aki a második fordulóba is bejutott
Információink szerint Pásztor Anett ellen rendőrségi eljárás indult.
Új adónemekkel és az eddigi kedvezmények eltörlésével kellene számolniuk az érintetteknek.
Szerdai cikke után az Index újabb részleteket közölt a Tisza Párt birtokukba került megszorító csomagtervezetéről, kiemelve a vállalatokat érintő elvonásokat. Ez mindent egybevetve
3700 milliárd forintos plusz adóterhet jelentene a szektor tagjainak.
A Mandiner által is megismert részletek szerint a Tisza progresszív TAO-rendszerrel számol, a vállalat méretétől függően. A mikrovállalkozások 9, a kisvállalkozások 13,5, a közepesek 18, a nagyok 21,5 és a multinacionális cégek 25 százalékos TAO kulccsal számolhatnának. A biztosítók esetében a tervezet nyereségadót vezetne be, amely 10 milliárd forintos adóemeléssel számol.
Még jelentősebb a tervezett változás a KKV szektorban, amely összesen 90 milliárd forintos adóemelést jelentene az érintetteknek. Megszűnne a KATA és az EKHO és gyakorlatilag a kisvállalati adó (KIVA) is. Ezt csak azok választhatnák, akiknek árbevétele maximum 150 millió forint, legfeljebb 10 főt foglalkoztatnak, és van tényleges bérköltségük.
A megszűnő adózási formák helyére egy új konstrukció lépne: az Induló Mikrovállalkozások Tételes Adója, amelyet az első két üzleti évben lehetne választani. Ez havi 35 ezer forintos fix adót jelentene. A tervezet szerint korlátoznák az ÁFA visszaigénylést a kiskereskedelemben és a vendéglátásban: időszaki bevallásokban kizárólag beruházásokhoz kapcsolódó áfa igényelhető vissza, év végi bevallásban kötelező az árukészlet részletezése áfa-kulcsok szerinti bontásban.
A tervezet új járulékcsomagot is bevezetne, amely érezhetően növelné a munkáltatók és munkavállalók terheit.
A szociális hozzájárulási adót (SZOCHO) új járulékok váltanák ki:
Ezen kívül bevezetnék a gyermekvédelmi hozzájárulás, amit több szektorral és szervezeti körrel is megfizettetnének.
Gazdálkodó szervezetek nettó árbevételük 1,5 százalékát, az egyesületeknek a tagdíj nélküli bevételeik szintén 1,5 százalékát kellene befizetniük, de az egyházakra is kivetnék a gyermekvédelmi hozzájárulást.
Fotó: Bodnár Boglárka