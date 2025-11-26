Ft
11. 26.
szerda
kkv szektor Tisza Párt megszorítócsomag adóemelés adó

Több ezer milliárd forintnyi adót szedne be a vállalkozásoktól a Tisza

2025. november 26. 13:45

Új adónemekkel és az eddigi kedvezmények eltörlésével kellene számolniuk az érintetteknek.

2025. november 26. 13:45
null

Szerdai cikke után az Index újabb részleteket közölt a Tisza Párt birtokukba került megszorító csomagtervezetéről, kiemelve a vállalatokat érintő elvonásokat. Ez mindent egybevetve

3700 milliárd forintos plusz adóterhet jelentene a szektor tagjainak. 

A Mandiner által is megismert részletek szerint a Tisza progresszív TAO-rendszerrel számol, a vállalat méretétől függően. A mikrovállalkozások 9, a kisvállalkozások 13,5, a közepesek 18, a nagyok 21,5 és a multinacionális cégek 25 százalékos TAO kulccsal számolhatnának. A biztosítók esetében a tervezet nyereségadót vezetne be, amely 10 milliárd forintos adóemeléssel számol.

Még jelentősebb a tervezett változás a KKV szektorban, amely összesen 90 milliárd forintos adóemelést jelentene az érintetteknek. Megszűnne a KATA és az EKHO és gyakorlatilag a kisvállalati adó (KIVA) is. Ezt csak azok választhatnák, akiknek árbevétele maximum 150 millió forint, legfeljebb 10 főt foglalkoztatnak, és van tényleges bérköltségük. 

A megszűnő adózási formák helyére egy új konstrukció lépne: az Induló Mikrovállalkozások Tételes Adója, amelyet az első két üzleti évben lehetne választani. Ez havi 35 ezer forintos fix adót jelentene. A tervezet szerint korlátoznák az ÁFA visszaigénylést a kiskereskedelemben és a vendéglátásban: időszaki bevallásokban kizárólag beruházásokhoz kapcsolódó áfa igényelhető vissza, év végi bevallásban kötelező az árukészlet részletezése áfa-kulcsok szerinti bontásban. 

A tervezet új járulékcsomagot is bevezetne, amely érezhetően növelné a munkáltatók és munkavállalók terheit.

A szociális hozzájárulási adót (SZOCHO) új járulékok váltanák ki: 

  • Egészségügyi fenntartási és közegészségügyi járulék: 5 százalék
  • Nyugdíjszolidaritási járulék: 2,5 százalék
  • Szakképzési hozzájárulás: 1,5 százalék
  • Szolidaritási egészségügyi járulék: 2 százalék
  • Bérgarancia-alaphoz való hozzájárulás: 1 százalék

Ezen kívül bevezetnék a gyermekvédelmi hozzájárulás, amit több szektorral és szervezeti körrel is megfizettetnének. 

Gazdálkodó szervezetek nettó árbevételük 1,5 százalékát, az egyesületeknek a tagdíj nélküli bevételeik szintén 1,5 százalékát kellene befizetniük, de az egyházakra is kivetnék a gyermekvédelmi hozzájárulást. 

Fotó: Bodnár Boglárka

 

