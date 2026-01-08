Szörnyű sérülést szenvedett Angliában – a teljes évet is kihagyhatja a magyar futball egyik reménysége

„Mindenhez ért egy kicsit” – itt az újabb Angliába igazoló magyar, akinek már most próbálják megtanulni a nevét (VIDEÓ)
Szomorú hírt közölt Kosznovszky Márk angol klubja. Súlyos a magyar játékos sérülése.
Elszakadt a térdszalagja Kosznovszky Márknak, az angol másodosztályú Portsmouth FC korábbi magyar utánpótlás-válogatott labdarúgójának – tájékoztatott a Magyar Távirati Iroda.
A klub honlapjának beszámolója emlékeztet, hogy a magyar középpályás december 29-én, a Charlton Athletic elleni bajnokin sérült meg, ám John Mousinho vezetőedző csak csütörtökön hozta nyilvánosságra a pontos diagnózist. Hozzátette:
az elülső és a középső keresztszalagja is elszakadt a 23 éves futballistának, ezért 9–12 hónapos kihagyás vár rá.
Kosznovszky júliusban egymillió fontért igazolt az MTK-tól az angol csapathoz, amelynek színeiben 16 mérkőzésen lépett pályára.
Fotó: Portsmouth Football Club/Facebook