Kosznovszky Márk Portsmouth FC Portsmouth Anglia térdsérülés sérülés

Szörnyű sérülést szenvedett Angliában – a teljes évet is kihagyhatja a magyar futball egyik reménysége

2026. január 08. 18:48

Szomorú hírt közölt Kosznovszky Márk angol klubja. Súlyos a magyar játékos sérülése.

2026. január 08. 18:48
null

Elszakadt a térdszalagja Kosznovszky Márknak, az angol másodosztályú Portsmouth FC korábbi magyar utánpótlás-válogatott labdarúgójának – tájékoztatott a Magyar Távirati Iroda.

Súlyos sérülést szenvedett a Portsmouth magyarja
Súlyos sérülést szenvedett a Portsmouth magyarja (Fotó: portsmouthfc.co.uk)

A klub honlapjának beszámolója emlékeztet, hogy a magyar középpályás december 29-én, a Charlton Athletic elleni bajnokin sérült meg, ám John Mousinho vezetőedző csak csütörtökön hozta nyilvánosságra a pontos diagnózist. Hozzátette: 

az elülső és a középső keresztszalagja is elszakadt a 23 éves futballistának, ezért 9–12 hónapos kihagyás vár rá.


A magyar NB I-ből került az angol másodosztályba

Kosznovszky júliusban egymillió fontért igazolt az MTK-tól az angol csapathoz, amelynek színeiben 16 mérkőzésen lépett pályára.

Fotó: Portsmouth Football Club/Facebook

 

yalaelnok
2026. január 08. 19:42
bazdmeg, ez nem jött jól
