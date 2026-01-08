Szörnyű sérülést szenvedett Angliában – a teljes évet is kihagyhatja a magyar futball egyik reménysége

„Ha nem ellenőrizzük a határokat, elveszítjük az országunkat” – Netanjahu a Maximában

A Maxima című műsorban adott megszólalásában Benjamin Netanjahu egyértelművé tette: a nemzeti határok védelme nem politikai ízlés kérdése, hanem a túlélés alapfeltétele. Szerinte ha egy állam nem képes ellenőrizni, ki lép be a területére, akkor idővel magát az országot is elveszíti.