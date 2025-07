„Mindenhez ért egy kicsit” – itt az újabb Angliába igazoló magyar, akinek már most próbálják megtanulni a nevét (VIDEÓ)

Az angol másodosztályban, a Championshipben legutóbb a 16. helyen végző együttes a közlemény szerint hároméves szerződést kötött az MTK-tól érkező 23 esztendős középpályással. A korábbi FA Kupa-győztes klub nem hozta nyilvánosságra az átigazolási díjat. Legutóbb másfél millió euróról szóltak az információk, ami jó eséllyel klubrekord lesz a bónuszok teljesülése esetén. A Portsmouth vezetőedzője, John Mousinho Kosznovszkyt izgalmas fiatal játékosként jellemezte, „aki egyszerre tehetséges és energikus.

Mindenhez ért egy kicsit, jól kezeli a labdát, de a támadóharmadban is képes feltalálni magát. Márk mindemellett remek futó, így szerintem minden gond nélkül fog alkalmazkodni a Championship követelményeihez.”

A klub az X-en két vicces videót is közzétett az átigazolásról. Előbb egy angol-magyar szóviccel posztolták Kosznovszky bemutatkozó videóját, azt írták, „Ready to make his Márk”, azaz készen áll, hogy letegye a névjegyét.

Ready to make his Márk. 🇭🇺 pic.twitter.com/mSMN5fVUTJ — Portsmouth FC (@Pompey) July 25, 2025

A másikban pedig Kosznovszky nevének bonyolultságával viccelődnek egy ikonikus, a helyzetkomikumnak megfelelően átalakított Jóbarátok-jelenettel:

Az egykor az olasz Parma utánpótlását is megjáró futballista úgy nyilatkozott, az MTK-hoz való hazatérése után „türelmesen, lépcsőfokról lépcsőfokra sikerült fejlődnie és előrébb lépnie.”

„Most újra egy olyan lehetőség talált rám, amit szerettem volna megragadni. Köszönöm, hogy a célomban a nevelőklubom mindvégig támogatott!”

Kosznovszky Portsmouth-ba szerződésével ismét három magyar játékos szerepel majd a Championshipben: Tóth Balázs a Blackburnben véd, Callum Styles pedig a West Bromwich Albion játékosa. A Plymouth-ban egy ideig Wayne Rooney kezei alatt játszó Szűcs Kornél az előző idény végén kiesett a harmadvonalban, így ők a League One-ban kezdik az új évadot.