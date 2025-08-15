„Annyira kanos voltam, csak szexelni akartam” – így védekezett az erőszaktevő afgán migráns

Egy 18 éves postai kézbesítőnővel szemben elkövetett, kényszerítéses nemi erőszakkal vádolnak egy 26 éves afgán migránst a svéd hatóságok – írta meg a Rmx News.

Mohsen Asghari, aki 2012-ben egyébként több tízezernyi társával együtt

kísérő nélküli kiskorúként érkezett Svédországba, és 2016-ban kapott svéd állampolgárságot,

beismerte a támadást, amely idén július 4-én, fényes nappal történt.

Ráadásul az alábbiakkal mentegetőzött: »annyira kanos« volt és »csak szexelni akart«.

Az afgán migráns lesben állt

A svéd Samnytt hírportálhoz került bírósági dokumentumok szerint az áldozat – a svéd regionális posta, a Postnord diákmunkása – aznap reggel egyedül indult kézbesítő körútjára egy Postnord jelzésű kis robogóval. Nem tudta, hogy Asghari a támadás előtt már percekkel a nyomában volt egy fehér furgonnal.

Röviddel 11 óra előtt az áldozat megállt egy lakóház előtt, hogy leveleket adjon át.

Fentről lefelé haladt az emeleteken a kézbesítésekkel, ám amikor újra a földszintre ért, Asghari szembeszállt vele, testével eltorlaszolta a kijáratot és előhúzott egy kést.

A tinédzser lány először azt hitte, hogy kirabolják, és könyörgött a férfinak, hogy ne bántsa, azt mondva, hogy van családja.

Ehelyett Asghari megparancsolta neki, hogy tartson vele, és a késsel a lépcsőház sarkába kényszerítette, ahol leültette a földre, majd erőszakot tett rajta. Ezután a furgonjához menekült, és elhajtott.

Állítólag nagyon megbánta

A sokkos állapotban lévő áldozatnak sikerült értesítenie az épület személyzetét, akik felvették a kapcsolatot az édesapjával és egy kollégájával. A lány először képtelen volt beszélni a történtekről, végül elmondta nekik, hogy megerőszakolták.

A rendőrség hamarosan azonosította Asgharit, aki a helyszínen elejtett egy sapkát, amely, illetve jellegzetes sportöltözete alapján egy közeli bolt biztonsági kamerája segítségével sikerült azonosítani.

Amikor kihallgatták, Asghari beismerte a bűncselekményt, mondván, azért követte a fiatal nőt, mert „lány és csinos”, és hogy „annyira felizgult az agyam, csak szexelni akartam”. Azt állította, hogy a nemi erőszak előtt és után is rosszul érezte magát, és öngyilkosságon gondolkodott.

Asghari ellen most súlyos nemi erőszak vádjával indul eljárás.

Azonban itt van a bökkenő: svéd állampolgársága miatt elítélés esetén sem toloncolhatják ki az országból.

Az elmúlt hónapokban Svédországban többször is címlapokra került, hogy lehetetlen kitoloncolni a honosítással rendelkező külföldi bűnözőket. Júniusban egy iráni sorozaterőszak-elkövetőt hat év börtönbüntetésre ítéltek a svédeknél többszörös szexuális zaklatás miatt, de a jogi kiskapu miatt nem fogják kitoloncolni őt sem.

Hasonlóképpen: a szomáliai születésű Baasim Yusufot januárban nyolc év börtönbüntetésre ítélték a gondjaira bízott idős nők elleni brutális szexuális zaklatásért, de mivel 2018 óta svéd állampolgár, bűncselekményei súlyossága ellenére sem kitoloncolható – sorolja a lap.

Még azok is, akiket elméletileg ki lehetne paterolni, gyakran kapnak halasztást a bíróságon keresztül, jegyzik meg. Múlt héten éppen ez történt egy rovott múltú 25 éves afgán drogfüggővel is, aki a 2015-ös migránsválság idején érkezett az országba, azóta pedig több mint 20 bűncselekményt követett el, köztük lopást, testi sértést, rongálást és kábítószerrel kapcsolatos bűncselekményeket, de a fellebbviteli bíróság úgy ítélte meg, hogy a bűncselekmények nem voltak elég súlyosak ahhoz, hogy indokolják a kitoloncolását, tekintve, hogy kilenc éve élt Svédországban.

A Lundi Egyetem kutatócsoportja által idén korábban közzétett jelentés kimutatta, hogy 2000 és 2020 között a nemi erőszak, súlyos nemi erőszak vagy nemi erőszak kísérlete miatt elítéltek 63,1 százaléka első vagy második generációs bevándorló volt.

A motivációkról Sayfo Omar, az MCC Migrációkutató Intézetének kutatásvezetője lapunknak korábban elmondta, „sokan nem dolgoznak, nem illeszkedtek be semmilyen szinten, nincsenek kapcsolataik, barátaik, a családjuktól távol, egy-egy vallási közösségben élnek, nincs szociális hálójuk, és jellemzően egyedülálló, fiatal férfiak” – hozzátéve, hogy ezzel jár például a szexuális frusztráció, hiszen a nyugati nők körében nem versenyképesek, vagy éppen a saját csoporton kívüli emberi kapcsolatok hiánya is gondot okoz.

A nemrég Afganisztánt is megjárt szakértő mindezt azzal egészítette ki, hogy Afganisztánból eleve más társadalmi csoportok érkeznek, mint akár a Közel-Keletről. „Egy szíriai például abba szocializálódott, hogy van körülötte egy ország, amely működik – és ami romba dőlt a közelmúltban a háború miatt. Ehhez képest Afganisztánban fél évszázada megbomlottak a társadalmi struktúrák, nagyon sok afgán, aki most érkezik Európába gyakorlatilag pakisztáni menekülttáborokban, egyéb helyeken élte le az életét” – fejti ki Sayfo, aki szerint az a legnagyobb baj, hogy senki nem szűrte meg Európában, kit lehet beengedni és kit nem. És ezek az emberek jellemzően kollektív társadalmakban szocializálódtak, nem európai közegben, teszi hozzá a kutatási vezető, így van egyfajta elvárásuk Európától, amit a média és a közösségi média formált, akár az itt élő honfitársaik révén. „Aztán Európában persze rádöbbennek arra, hogy a hétköznapok kegyetlenek, alapvetően a társadalom nem fogadja be őket, hogy azért emberünknek nem lesz azonnal háza, autója, pénze, s megindul az elidegenedés” – fogalmaz Sayfo, kiemelve: ezek az emberek gyakran küzdenek pszichés problémákkal, amelyek feldolgozásában senki sem segít nekik, nem is segíthet, hiszen Európa nem tud százezreket, milliókat kezelni, vagy akár csak monitorozni. S aztán erre az alapállapotra jön rá a sokszor vallási alapú radikalizálódás, vagy éppen csak egyéni kétségbeesés, ami egyre gyakrabban és egyre kiszámíthatóbban a müncheni merénylethez hasonló eseményekben csúcsosodik ki. De akár vallási, akár egyéni problémák vezetnek ide, minden esetben az idegenség érzetéhez kötődnek ezek a támadások; nem valószínű, hogy a Verdi nevű szakszervezettel lett volna bármi baja a mostani elkövetőnek, egyszerűen csak itt volt sok ember kis helyen, ahol nagyot tudott „tarolni” – summázza Sayfo, aki szerint az a hibás, aki beengedte ezeket az embereket.

Nyitóképünk illusztráció, rajta migránsok. Forrás: X