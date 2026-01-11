Ft
Ft
-4°C
-12°C
Ft
Ft
-4°C
-12°C
01. 11.
vasárnap
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
01. 11.
vasárnap
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
áram hőmérséklet mínusz kijevben vitalij klicsko hideg fűtés víz

Kijevet a tél is támadja: fűtetlen lakásokban maradtak, akik nem menekültek még el

2026. január 11. 18:35

Orosz rakéta- és dróntámadások után Kijevben ismét leállt az áram- és vízszolgáltatás, valamint a fűtés, miközben a hőmérséklet mínuszokba zuhant.

2026. január 11. 18:35
null

Kijevben a tegnap sok lakó fűtetlen lakásokban próbálta átvészelni a rendkívüli hideget, miután az orosz támadások újabb hulláma megbénította az áram-, víz- és távhőszolgáltatást – írta meg a Reuters

Oroszország 2022 óta rendszeresen veszi célba Ukrajna energetikai infrastruktúráját, és a háború negyedik tele minden eddiginél sötétebbnek és hidegebbnek ígérkezik.

A hálózat felhalmozódó károsodásai miatt a közszolgáltatók a működés határára sodródtak, miközben a hőmérséklet már mínusz 10 Celsius-fok alá esett, és további lehűlés várható. A városvezetés szerint szombat délelőtt az Ukrenergo hálózatüzemeltető kénytelen volt leállítani Kijev áramszolgáltatását, ami a víz-, fűtési rendszereket és az elektromos közlekedést is érintette. 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Újra itt a vadnyugat: így befolyásolhatja a magyar választásokat Donald Trump döntése

Újra itt a vadnyugat: így befolyásolhatja a magyar választásokat Donald Trump döntése
Tovább a cikkhezchevron

Röviddel később azonban a szakembereknek sikerült elhárítani az azonnali problémát, és az áram több városrészben visszatért. 

Mint már megírtuk, két napja Kijev lakóépületeinek mintegy fele maradt fűtés nélkül, ezért Vitalij Klicsko polgármester arra kérte azokat, akik tehetik, ideiglenesen hagyják el a várost.

Julija Szviridenko miniszterelnök jelezte, hogy a központi fűtés is fokozatosan újraindul, de az elektromos hálózat továbbra is súlyosan sérült, miközben a hideg miatt egyre többen használnak árammal működő fűtőberendezéseket.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Yulia Ovsiannikova / AFP

Összesen 2 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
haxima
2026. január 11. 18:39
Aki ért hozzà magyarázza már el. Ilyen nehéz rendesen tönkrebaszni egy áram és hőszolgáltatót? Vagy ilyen béna az orosz? Vagy ilyen jól van megépitve? Vagy hogy a francba van, h évek óta lövik aztán mégis működik többnyire,
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!