Kijevet a tél is támadja: fűtetlen lakásokban maradtak, akik nem menekültek még el

Brutális képsorok: így néz ki Kijev a pénteki bombázás után (GALÉRIA)
Fűtés, áram és víz nélkül maradt városrészek, rendkívüli üzemmód és pusztító hideg: az ukrán főváros kritikus helyzetbe került a téli hónapok kellős közepén.
Orosz rakéta- és dróntámadások után Kijevben ismét leállt az áram- és vízszolgáltatás, valamint a fűtés, miközben a hőmérséklet mínuszokba zuhant.
Kijevben a tegnap sok lakó fűtetlen lakásokban próbálta átvészelni a rendkívüli hideget, miután az orosz támadások újabb hulláma megbénította az áram-, víz- és távhőszolgáltatást – írta meg a Reuters.
Oroszország 2022 óta rendszeresen veszi célba Ukrajna energetikai infrastruktúráját, és a háború negyedik tele minden eddiginél sötétebbnek és hidegebbnek ígérkezik.
A hálózat felhalmozódó károsodásai miatt a közszolgáltatók a működés határára sodródtak, miközben a hőmérséklet már mínusz 10 Celsius-fok alá esett, és további lehűlés várható. A városvezetés szerint szombat délelőtt az Ukrenergo hálózatüzemeltető kénytelen volt leállítani Kijev áramszolgáltatását, ami a víz-, fűtési rendszereket és az elektromos közlekedést is érintette.
Röviddel később azonban a szakembereknek sikerült elhárítani az azonnali problémát, és az áram több városrészben visszatért.
Mint már megírtuk, két napja Kijev lakóépületeinek mintegy fele maradt fűtés nélkül, ezért Vitalij Klicsko polgármester arra kérte azokat, akik tehetik, ideiglenesen hagyják el a várost.
Julija Szviridenko miniszterelnök jelezte, hogy a központi fűtés is fokozatosan újraindul, de az elektromos hálózat továbbra is súlyosan sérült, miközben a hideg miatt egyre többen használnak árammal működő fűtőberendezéseket.
