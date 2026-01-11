Kijevet a tél is támadja: fűtetlen lakásokban maradtak, akik nem menekültek még el

Kijevben a tegnap sok lakó fűtetlen lakásokban próbálta átvészelni a rendkívüli hideget, miután az orosz támadások újabb hulláma megbénította az áram-, víz- és távhőszolgáltatást – írta meg a Reuters.

Oroszország 2022 óta rendszeresen veszi célba Ukrajna energetikai infrastruktúráját, és a háború negyedik tele minden eddiginél sötétebbnek és hidegebbnek ígérkezik.

A hálózat felhalmozódó károsodásai miatt a közszolgáltatók a működés határára sodródtak, miközben a hőmérséklet már mínusz 10 Celsius-fok alá esett, és további lehűlés várható. A városvezetés szerint szombat délelőtt az Ukrenergo hálózatüzemeltető kénytelen volt leállítani Kijev áramszolgáltatását, ami a víz-, fűtési rendszereket és az elektromos közlekedést is érintette.