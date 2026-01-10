Hivatalosan beismerte Ukrajna: elesett Kijev, hamarosan alá is írják a végzetes szerződést

Hivatalosan beismerte Ukrajna: Magyarország tartja az egész országot lélegeztetőgépen
Hazánk mellett Szlovákia, Románia és Lengyelország segíti a háborúban álló országot.
Vitalij Klicsko szerint ez a támadás volt az eddigi legfájdalmasabb, be is mutatták a pusztítás következményeit – mutatjuk a legolvasottabb pénteki híreinket.
Pénteken a legolvasottabb hírünk egy kulcsfontosságú ukrán statisztikai adat kibontása volt. Kiderült ugyanis, hogy 2025 decemberében Ukrajna nem exportált villamos energiát, miközben az import 54 százalékkal nőtt novemberhez képest, elérve a 639,5 ezer MWh-t. A növekedés fő oka az orosz támadások okozta termelési kiesés és a hideg időjárás miatti fogyasztásnövekedés volt.
Az import legnagyobb része Magyarországról (261,8 ezer MWh; 41 százalék) érkezett,
ezt követte Szlovákia, Románia és Lengyelország.
Az olvasóinkat természetes Ursula von der Leyen legújabb mesterkedése is érdekelte. A Frankfurter Allgemeine Zeitung arról számolt be péntek délelőtt, hogy az EU a Mercosur-kereskedelmi megállapodás véglegesítéséhez közelített, miután Olaszország támogatását adta, így Franciaország egyedül maradt ellenzőként.
Ezen a ponton arról szóltak a hírek, hogy Ursula von der Leyen bizottsági elnök várhatóan hamarosan aláírja a szerződést Paraguayban.
Magyarország – Lengyelországgal, Írországgal és Ausztriával együtt – szintén ellenezte az egyezményt. Az alku 800 milliós szabadkereskedelmi övezetet hozna létre, amiből főként Németország profitálna.
Később bejelentették: az Európai Unió tagállamai minősített többséggel rábólintottak az EU és a dél-amerikai Mercosur-blokk közötti kereskedelmi megállapodás aláírására. Von der Leyen a jövő héten utazik Paraguayba szignózni a szerződést.
Ezzel jelentősen megnyílna az uniós piac a dél-amerikai Mercosur-országok – Brazília, Argentína, Uruguay és Paraguay – mezőgazdasági termékei előtt. Ez gyakorlatilag azt is jelenti, hogy olcsóbb, lazább környezetvédelmi és állatjóléti szabályok mellett előállított húsok, gabonák és egyéb agrártermékek áraszthatnák el Európát.
A kontinens gazdái attól tartanak, hogy nem tudnak versenyezni ezekkel a termékekkel, ami tömeges gazdaságbezárásokhoz és a vidék elsorvadásához vezethet.
Még mindig nem ért véget orosz-ukrán háború. Kijevben január 9-én több ezer házban szűnt meg a fűtés és jelentős áramszüneteket is tapasztaltak.
Vitalij Klicsko szerint a városi szolgálatok rendkívüli üzemmódban dolgoznak, de előrejelzések szerint a következő napok időjárását rendkívül nehéz lesz átvészelni.
Jelenleg a kijevi tömbházak fele – majdnem 6 ezer épület – nélkülözi fűtést az orosz támadások miatt.
Emellett a városban vízellátási problémák is előfordulnak. A főpolgármester elismerte, hogy a tegnap este Kijevet ért támadás volt az eddigi legfájdalmasabb a város kritikus infrastruktúrája számára.
Nyitókép: Nhac NGUYEN, Gavriil GRIGOROV / AFP / POOL
Kapcsolódó cikkek a Háború Ukrajnában aktában.
