Hivatalosan beismerte Ukrajna: elesett Kijev, hamarosan alá is írják a végzetes szerződést

Az olvasóinkat természetes Ursula von der Leyen legújabb mesterkedése is érdekelte. A Frankfurter Allgemeine Zeitung arról számolt be péntek délelőtt, hogy az EU a Mercosur-kereskedelmi megállapodás véglegesítéséhez közelített, miután Olaszország támogatását adta, így Franciaország egyedül maradt ellenzőként.

Ezen a ponton arról szóltak a hírek, hogy Ursula von der Leyen bizottsági elnök várhatóan hamarosan aláírja a szerződést Paraguayban.

Magyarország – Lengyelországgal, Írországgal és Ausztriával együtt – szintén ellenezte az egyezményt. Az alku 800 milliós szabadkereskedelmi övezetet hozna létre, amiből főként Németország profitálna.

Később bejelentették: az Európai Unió tagállamai minősített többséggel rábólintottak az EU és a dél-amerikai Mercosur-blokk közötti kereskedelmi megállapodás aláírására. Von der Leyen a jövő héten utazik Paraguayba szignózni a szerződést.

Ezzel jelentősen megnyílna az uniós piac a dél-amerikai Mercosur-országok – Brazília, Argentína, Uruguay és Paraguay – mezőgazdasági termékei előtt. Ez gyakorlatilag azt is jelenti, hogy olcsóbb, lazább környezetvédelmi és állatjóléti szabályok mellett előállított húsok, gabonák és egyéb agrártermékek áraszthatnák el Európát.