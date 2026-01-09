Az ukrán főváros elesett: Putyin térdre kényszerítette Kijevet, menekül a lakosság

Ez lesz az év botránya? Zelenszkij embere bevallotta, annyi aranyat rejteget, amiből egész országokat lehetne megvenni – ráadásul Moszkvában
Az aranybudi csak a jéghegy csúcsa volt.
Kijevben több ezer házban szűnt meg a fűtés és az áramszolgáltatás, ezért a polgármester arra kérte a lakosságot, hogy hagyják el a várost.
Kijevben január 9-én több ezer házban szűnt meg a fűtés és jelentős áramszüneteket is tapasztaltak – számolt be róla az RBC-Ukrajina a város főpolgármestere, Vitalij Klicsko Telegram-bejegyzésére hivatkozva.
A polgármester arra kérte a lakosokat, hogy ha tehetik, ideiglenesen hagyják el a várost, ahol csak alternatív energia- és hőforrások állnak rendelkezésre.
Klicsko szerint a városi szolgálatok rendkívüli üzemmódban dolgoznak, de előrejelzések szerint a következő napok időjárását rendkívül nehéz lesz átvészelni. Jelenleg a kijevi tömbházak fele – közel 6 ezer épület – nélkülözi fűtést az orosz támadások miatt. Emellett a városban vízellátási problémák is előfordulnak.
A közműszolgáltatók jelenleg mobil kazánokkal biztosítják a szociális intézmények, például kórházak és szülőotthonok működését, és az energiaszolgáltatókkal együtt dolgoznak azon, hogy helyreállítsák az áram- és fűtésellátást a lakóépületekben.
A főpolgármester elismerte, hogy a tegnap este Kijevet ért támadás volt az eddig legfájdalmasabb a város kritikus infrastruktúrája számára.
A nyitókép illusztráció: Aris Messinis / AFP
