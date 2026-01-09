Ft
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
vitalij klicsko kitelepítés orosz-ukrán háború kijev

Az ukrán főváros elesett: Putyin térdre kényszerítette Kijevet, menekül a lakosság

2026. január 09. 12:28

Kijevben több ezer házban szűnt meg a fűtés és az áramszolgáltatás, ezért a polgármester arra kérte a lakosságot, hogy hagyják el a várost.

2026. január 09. 12:28
null

Kijevben január 9-én több ezer házban szűnt meg a fűtés és jelentős áramszüneteket is tapasztaltak – számolt be róla az RBC-Ukrajina a város főpolgármestere, Vitalij Klicsko Telegram-bejegyzésére hivatkozva.

A polgármester arra kérte a lakosokat, hogy ha tehetik, ideiglenesen hagyják el a várost, ahol csak alternatív energia- és hőforrások állnak rendelkezésre.

Klicsko szerint a városi szolgálatok rendkívüli üzemmódban dolgoznak, de előrejelzések szerint a következő napok időjárását rendkívül nehéz lesz átvészelni. Jelenleg a kijevi tömbházak fele – közel 6 ezer épület – nélkülözi fűtést az orosz támadások miatt. Emellett a városban vízellátási problémák is előfordulnak.

A közműszolgáltatók jelenleg mobil kazánokkal biztosítják a szociális intézmények, például kórházak és szülőotthonok működését, és az energiaszolgáltatókkal együtt dolgoznak azon, hogy helyreállítsák az áram- és fűtésellátást a lakóépületekben.

A főpolgármester elismerte, hogy a tegnap este Kijevet ért támadás volt az eddig legfájdalmasabb a város kritikus infrastruktúrája számára.

A nyitókép illusztráció: Aris Messinis / AFP

***

 

