Az ukrán főváros elesett: Putyin térdre kényszerítette Kijevet, menekül a lakosság

Kijevben január 9-én több ezer házban szűnt meg a fűtés és jelentős áramszüneteket is tapasztaltak – számolt be róla az RBC-Ukrajina a város főpolgármestere, Vitalij Klicsko Telegram-bejegyzésére hivatkozva.

A polgármester arra kérte a lakosokat, hogy ha tehetik, ideiglenesen hagyják el a várost, ahol csak alternatív energia- és hőforrások állnak rendelkezésre.