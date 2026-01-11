„»Tegnap este üvöltözésbe hajló balhé volt a Fidesz kampánystábjában, és sokan Orbán Balázs helyett vissza akarják hozni Rogán Antalt kampányfőnöknek (…) a lázadás fő oka az volt, hogy a több százmillió forint közpénzen tartott gyűlöletrendezvény előtt a Fidesz kampánycsapatából senkinek nem jutott eszébe, hogy az új szlogenhez tartozó honlapokat is le kéne foglalni.« – olvasom több ellenzéki portálon is a Magyar Péter Facebook-oldaláról szemlézett szöveget, melyben a Tisza elnöke azt is tudni véli, hogy e szűk kampánystáb milyen okból volt elégedetlen a Fidesz-kongresszus online közvetítésével.

Fontos: a becsületesebb helyeken igyekeznek kontextust tekerni a közlés köré, hogy persze nem tudjuk, Magyar honnan értesült mindeme dolgokról, mi a bizonyítéka. Ez tényleg fontos kitétel. Érteni vélem aztán is, hogy eme portálok FB-oldalán ezeket a posztokat kattintja-lájkolja a mára e tekintetben elég homogénné lett közönség; valamint hogy a szemle hiányát a szerkesztőségek elleni dühödt támadással szokta megtorolni Magyar Péter és a tiszás kommentelők hada, és kell a francnak ez pont vasárnap. Világos.