orbán balázs magyar péter kocsis máté radnai márk

A szemle hiányát a szerkesztőségek elleni dühödt támadással szokta megtorolni Magyar Péter és a tiszás kommentelők hada

2026. január 11. 20:12

Ez tényleg fontos kitétel.

2026. január 11. 20:12
null
Ceglédi Zoltán
Ceglédi Zoltán
Facebook

„»Tegnap este üvöltözésbe hajló balhé volt a Fidesz kampánystábjában, és sokan Orbán Balázs helyett vissza akarják hozni Rogán Antalt kampányfőnöknek (…) a lázadás fő oka az volt, hogy a több százmillió forint közpénzen tartott gyűlöletrendezvény előtt a Fidesz kampánycsapatából senkinek nem jutott eszébe, hogy az új szlogenhez tartozó honlapokat is le kéne foglalni.« – olvasom több ellenzéki portálon is a Magyar Péter Facebook-oldaláról szemlézett szöveget, melyben a Tisza elnöke azt is tudni véli, hogy e szűk kampánystáb milyen okból volt elégedetlen a Fidesz-kongresszus online közvetítésével.

Fontos: a becsületesebb helyeken igyekeznek kontextust tekerni a közlés köré, hogy persze nem tudjuk, Magyar honnan értesült mindeme dolgokról, mi a bizonyítéka. Ez tényleg fontos kitétel. Érteni vélem aztán is, hogy eme portálok FB-oldalán ezeket a posztokat kattintja-lájkolja a mára e tekintetben elég homogénné lett közönség; valamint hogy a szemle hiányát a szerkesztőségek elleni dühödt támadással szokta megtorolni Magyar Péter és a tiszás kommentelők hada, és kell a francnak ez pont vasárnap. Világos.

Ezzel együtt érdekelne, hogy az is címlapot és fektcsekkmentes, részletes szemlét kapna-e ugyane helyeken, ha mondjuk Kocsis Máté arról posztolna, hogy a Tisza legbelső köreiből származó információi szerint hosszú ideje fúrják Tóth Péter kampányfőnököt, vagy hogy Radnai Márk újkeletű influenszerkedését a teljes Tisza-elnökség gyanakvással vegyes értetlenséggel szemléli, például a muscle-up kihívás már végképp sok volt nekik. Vagy hogy ő pontosan tudja, hogy a Tisza belső felméréseiben is a Fidesz vezet. Megírnák vajon?”

Nyitókép forrása: Kisbenedek Attila / AFP

tapir32
2026. január 11. 21:22
Mit érnek Magyar Péter alap nélküli korrupciós vádjai az alábbiakkal szemben? Semmit. Hazugságok. Eurobarometer: Magyarország a 7. legkevésbé korrupt állam az EU-ban. A Világbanknál a 6. Magyar Péter mivel tudja alátámasztani a Fidesz-KDNP gazdaságpolitikáját ostorozó szavai? Semmivel. Hazudik. Az OECD szerint a magyar gazdaság volt az egyik legsikeresebb az elmúlt tíz évben. Az EU-ban a 4. Az OECD adatai szerint világviszonylatban is kiemelkedő volt a magyar emberek jövedelem növekedése. Az elmúlt 15 évben a magyar gazdaság stabil növekedést mutatott az egy főre jutó GDP 46,4 százalékkal nőtt.
tapir32
2026. január 11. 21:17
Fidesz-KDNP kormány sikerei! orvosok és ápolók béremelése, pedagógusok béremelése, rendvédelmi és vízügyi dolgozók béremelése, minimálbér-emelés, közmunka, gyermekek után járó adómentesség, rezsicsökkentés, CSOK, ingyenes tankönyvek, 13.havi nyugdíj, fiatalok adómentessége, babaváró hitel, diákhitel, munkáshitel, lakás hitel ház és lakásfelújítási támogatás, napelem támogatás, gáz interkonnektorok, állampapírok magyarok kezébe kerültek, stratégiai szektorokban állami rész vásárlás, déli határkerítés, jó közbiztonság, Békepolitika. Állami cégek visszavásárlása. A WHO indikátorai alapján a magyar egészségügy jól teljesít és az elmúlt 15 évben jelentősen előrelépett. Magyarország az EU-ban a legkevésbé korrupt országok közé tartozik! (Eurobarometer 7.) Magyarország a befektetésre ajánlott országok közé tartozik! Az OECD szerint a magyar gazdaság volt az egyik legsikeresebb az elmúlt tíz évben. Az EU-ban a 4.
Darthvader
2026. január 11. 21:16
Ez micsoda kérdés, hát persze! Hiszen ők a “független” média. Vagy?
Hangillat
2026. január 11. 21:04
Démonkrata démonstráció.
