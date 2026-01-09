„Azért küldtek minket, hogy összeszedjük az összes taknyot Minneapolisban, és hazavágjuk őket. Az a nő a Hondájában nem volt együttműködő, igaz, hogy fehér volt, és rájuk nem vonatkozott a tűzparancs, de mindenféle fas..ágot kiabált, szidta az anyánkat és elállta az utat. Odamentünk, hogy kirángassuk a kocsiból, és bevigyük a bázisra. Erre benyomta a gázt, és akkor belelőttem. Háromszor is, hogy biztos legyek benne, hogy lenyugszik a ku..ája. Hát lenyugodott. Amikor meghúztam a ravaszt, igazából nem csak bele lőttem, hanem az összes kib…ott anyaba..óba, aki nem engedelmeskedik nekem.

Nálam a fegyver, én mondom meg, hogy mit csináljanak, ez a szabály, ezt mondta a főnök, hogy ne kérdezzünk, hanem menjünk oda, aztán csináljunk rendet, de ezt ők is tudták, meg lett mondva előre, szóltak nekik, mit nem lehet ezen érteni, miért nem félnek rendesen, amikor üvöltök velük. Bas..a meg!