Lövöldözés, zászlóégetés Minneapolisban: szövetségi ügynök végzett egy nővel, mire tüntetések robbantak ki, bevethetik a nemzeti gárdát is (VIDEÓ)
Az ICE ügynök önvédelemből lőtt.
Migránsokra vadászunk, meg migránssimogatókra.
„Azért küldtek minket, hogy összeszedjük az összes taknyot Minneapolisban, és hazavágjuk őket. Az a nő a Hondájában nem volt együttműködő, igaz, hogy fehér volt, és rájuk nem vonatkozott a tűzparancs, de mindenféle fas..ágot kiabált, szidta az anyánkat és elállta az utat. Odamentünk, hogy kirángassuk a kocsiból, és bevigyük a bázisra. Erre benyomta a gázt, és akkor belelőttem. Háromszor is, hogy biztos legyek benne, hogy lenyugszik a ku..ája. Hát lenyugodott. Amikor meghúztam a ravaszt, igazából nem csak bele lőttem, hanem az összes kib…ott anyaba..óba, aki nem engedelmeskedik nekem.
Nálam a fegyver, én mondom meg, hogy mit csináljanak, ez a szabály, ezt mondta a főnök, hogy ne kérdezzünk, hanem menjünk oda, aztán csináljunk rendet, de ezt ők is tudták, meg lett mondva előre, szóltak nekik, mit nem lehet ezen érteni, miért nem félnek rendesen, amikor üvöltök velük. Bas..a meg!
Most lesz rend, akár akarják, akár nem, rend lesz. Agyonlövöm az összeset, az összeset, mondom.
Rajtam golyóálló mellény van, kezemben a stukker, ők meg meztelenül állnak és én beléjük lövök, ha nem állnak egyenesen. Akárhányszor beléjük lövök. Most ez lesz. Megyünk és lövünk. Migránsokra vadászunk, meg migránssimogatókra. Aki átmászik a kerítésen, agyonlőjük, aki nem megy arrébb, amikor ráordítunk, agyonlőjük, aki nem nyitja ki az ajtót, nem mutatja meg, hol rejti a migránst, agyonlőjük.
A nyakára térdelünk, eltörjük a karját, beleverjük a fejét az aszfaltba, bevisszük a böribe, lehet nő, gyerek, akárki, megverjük, megalázzuk, és kibas..uk a hóra pihenni. Ezek vagyunk mi. És büszkék vagyunk rá, mert nélkülünk nem lenne itt semmi, csak a káosz, meg az erőszak. Igen, mi vagyunk a ti őrangyalaitok, mi vigyázunk a biztonságotokra, miattunk van rend és félelem és béke. Mi vagyunk a nyugati civilizáció keresztes vitézei. És kib..zott boldog vagyok, hogy ennyien szerettek minket! Büszke vagyok a hazámra, a vezetőmre, a vallásomra, a szeretetteli közösségemre. A nehéz munka után mindig vár a család, a vacsora, a sör, a tévé. Imádom ezt az életet! Imádom Amerikát! És a csatlósait is!”
Ezt is ajánljuk a témában
Az ICE ügynök önvédelemből lőtt.
Nyitókép: MTI / Koszticsák Szilárd