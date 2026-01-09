Ft
01. 09.
péntek
erőszak Amerika migráció migráns Schilling Árpád bevándorlás Egyesült Államok

Agyonlövöm az összeset, az összeset!

2026. január 09. 17:53

Migránsokra vadászunk, meg migránssimogatókra.

2026. január 09. 17:53
Schilling Árpád
Schilling Árpád
Schilling Árpád
Facebook

„Azért küldtek minket, hogy összeszedjük az összes taknyot Minneapolisban, és hazavágjuk őket. Az a nő a Hondájában nem volt együttműködő, igaz, hogy fehér volt, és rájuk nem vonatkozott a tűzparancs, de mindenféle fas..ágot kiabált, szidta az anyánkat és elállta az utat. Odamentünk, hogy kirángassuk a kocsiból, és bevigyük a bázisra. Erre benyomta a gázt, és akkor belelőttem. Háromszor is, hogy biztos legyek benne, hogy lenyugszik a ku..ája. Hát lenyugodott. Amikor meghúztam a ravaszt, igazából nem csak bele lőttem, hanem az összes kib…ott anyaba..óba, aki nem engedelmeskedik nekem.

Nálam a fegyver, én mondom meg, hogy mit csináljanak, ez a szabály, ezt mondta a főnök, hogy ne kérdezzünk, hanem menjünk oda, aztán csináljunk rendet, de ezt ők is tudták, meg lett mondva előre, szóltak nekik, mit nem lehet ezen érteni, miért nem félnek rendesen, amikor üvöltök velük. Bas..a meg!

Most lesz rend, akár akarják, akár nem, rend lesz. Agyonlövöm az összeset, az összeset, mondom.

Rajtam golyóálló mellény van, kezemben a stukker, ők meg meztelenül állnak és én beléjük lövök, ha nem állnak egyenesen. Akárhányszor beléjük lövök. Most ez lesz. Megyünk és lövünk. Migránsokra vadászunk, meg migránssimogatókra. Aki átmászik a kerítésen, agyonlőjük, aki nem megy arrébb, amikor ráordítunk, agyonlőjük, aki nem nyitja ki az ajtót, nem mutatja meg, hol rejti a migránst, agyonlőjük.

A nyakára térdelünk, eltörjük a karját, beleverjük a fejét az aszfaltba, bevisszük a böribe, lehet nő, gyerek, akárki, megverjük, megalázzuk, és kibas..uk a hóra pihenni. Ezek vagyunk mi. És büszkék vagyunk rá, mert nélkülünk nem lenne itt semmi, csak a káosz, meg az erőszak. Igen, mi vagyunk a ti őrangyalaitok, mi vigyázunk a biztonságotokra, miattunk van rend és félelem és béke. Mi vagyunk a nyugati civilizáció keresztes vitézei. És kib..zott boldog vagyok, hogy ennyien szerettek minket! Büszke vagyok a hazámra, a vezetőmre, a vallásomra, a szeretetteli közösségemre. A nehéz munka után mindig vár a család, a vacsora, a sör, a tévé. Imádom ezt az életet! Imádom Amerikát! És a csatlósait is!”

Nyitókép: MTI / Koszticsák Szilárd

 

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

recipp
2026. január 09. 19:54
Gondolom, erre a feladatra nem találnak normális embert, csak ilyen alkalmatlan idiótákat. A fickó konkrétan úgy helyezkedett, hogy a kocsi előtt legyen és elővette a fegyverét. Amerikai szakértők már le is nyilatkozták, hogy ezután a csávót nem is lehetett volna akcióba küldeni, mert nem volt képes higgadt döntést hozni. Az, aki fél méterről, egy nyitott ablakon keresztül fejbelő a középosztálybeli nőt egy jelentéktelen konfliktus után, az alkalmatlan a feladata ellátására. Nem PTSD-je volt, hanem egy idióta gyökér aki egyértelműen arra készült, hogy lelő valakit aki autóval próbál elhajtani és direkt úgy helyezkedett, hogy önvédelemre hivatkozhasson. Ha a nő elüti a francba a kikerülés helyett akkor a világ most egy kicsivel jobb hely lenne.
szilvarozsa
2026. január 09. 19:54
Ez is migráns, persze, hogy be van szarva.
fenris
2026. január 09. 19:51
szépen megmutatta a lelkét, mert amit itt leírt, az bizony az ő lelke, az ő érzései, csak az ismert kocsi trükköt alkalmazza. Ők azok, akik mindig jobban fognak gyűlölni minket...
gullwing
2026. január 09. 19:50
Ezt a foson írta ki ez a senki szardarab? Mert ha igen javaslom a fos tagoknak jelentsék ezt a taknyot.... Had örüljön a szardarab korcs.
