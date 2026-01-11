Súlyos lehet a csecsen elnök állapota, a Kreml már az utódját keresi

Az ukránok azt állítják: kritikus az állapota Kadirovnak
Ukrán források szerint kómában lehet a csecsen hadvezér.
Ramzan Kadirov csecsen vezető egészségi állapota az elmúlt időszakban jelentősen romlott, ami komoly bizonytalanságot okozhat a régió politikai jövőjében. Csecsenföld esetében már nemcsak egészségügyi, hanem hatalmi kérdésekről is szó van, miután értesülések szerint Moszkvában az utódlás lehetősége is napirendre került.
Ramzan Kadirov egészségi állapota súlyosan romlott, miután veseelégtelenség alakult ki nála, emiatt jelenleg dialíziskezelés alatt áll. Csecsenföld vezetője saját csecsenföldi kórházában tartózkodik, ahol az orvosok nem adnak egyértelmű prognózist az állapotáról.
Az ügyben az Ukrinform számolt be elsőként, egy ukrán katonai hírszerzési forrásra hivatkozva. A jelentés szerint Kadirov köré az elmúlt időszakban összegyűltek befolyásos családi klánjának, vagyis teipjének tagjai, köztük külföldről érkezett rokonok is.
A romló egészségi állapot miatt felgyorsult a lehetséges utód kiválasztásának folyamata. A források szerint a Kremlben már aktívan egyeztetnek arról, ki lehet Csecsenföld következő vezetője. A leggyakrabban emlegetett nevek között szerepel
A TVP World beszámolója szerint Ahmat Kadirov mindössze húszéves, mégis nemrég nevezték ki a köztársaság kormányának megbízott miniszterelnök-helyettesévé, miközben sportminiszteri tisztségét is megtartotta. Ez azt jelentené, hogy ő lenne a Kadirov család harmadik tagja, aki a Kreml támogatásával irányítaná a régiót.
A jelentések emlékeztetnek arra is, hogy nem először merülnek fel hírek Ramzan Kadirov egészségi problémáiról. Az ukrán hírszerzés már 2023 szeptemberében is kritikus állapotról számolt be, amit akkor Kadirov egy videóval igyekezett cáfolni. A mostani információk azonban súlyosabb helyzetre utalnak, és azt sugallják, hogy Csecsenföld politikai jövője rövid időn belül jelentős változások elé nézhet.
Nyitókép: Evgenia Novozhenina / POOL / AFP