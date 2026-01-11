Súlyos lehet a csecsen elnök állapota, a Kreml már az utódját keresi

Ramzan Kadirov egészségi állapota súlyosan romlott, miután veseelégtelenség alakult ki nála, emiatt jelenleg dialíziskezelés alatt áll. Csecsenföld vezetője saját csecsenföldi kórházában tartózkodik, ahol az orvosok nem adnak egyértelmű prognózist az állapotáról.

Az ügyben az Ukrinform számolt be elsőként, egy ukrán katonai hírszerzési forrásra hivatkozva. A jelentés szerint Kadirov köré az elmúlt időszakban összegyűltek befolyásos családi klánjának, vagyis teipjének tagjai, köztük külföldről érkezett rokonok is.