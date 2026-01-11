Ft
Ft
-4°C
-12°C
Ft
Ft
-4°C
-12°C
01. 11.
vasárnap
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
01. 11.
vasárnap
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
veseelégtelenség Ramzan Kadirov Csecsenföld oroszország

Súlyos lehet a csecsen elnök állapota, a Kreml már az utódját keresi

2026. január 11. 19:51

Ramzan Kadirov csecsen vezető egészségi állapota az elmúlt időszakban jelentősen romlott, ami komoly bizonytalanságot okozhat a régió politikai jövőjében. Csecsenföld esetében már nemcsak egészségügyi, hanem hatalmi kérdésekről is szó van, miután értesülések szerint Moszkvában az utódlás lehetősége is napirendre került.

2026. január 11. 19:51
null

Ramzan Kadirov egészségi állapota súlyosan romlott, miután veseelégtelenség alakult ki nála, emiatt jelenleg dialíziskezelés alatt áll. Csecsenföld vezetője saját csecsenföldi kórházában tartózkodik, ahol az orvosok nem adnak egyértelmű prognózist az állapotáról.

Az ügyben az Ukrinform számolt be elsőként, egy ukrán katonai hírszerzési forrásra hivatkozva. A jelentés szerint Kadirov köré az elmúlt időszakban összegyűltek befolyásos családi klánjának, vagyis teipjének tagjai, köztük külföldről érkezett rokonok is.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Újra itt a vadnyugat: így befolyásolhatja a magyar választásokat Donald Trump döntése

Újra itt a vadnyugat: így befolyásolhatja a magyar választásokat Donald Trump döntése
Tovább a cikkhezchevron

Csecsenföld vezetésének kérdése már napirenden van

A romló egészségi állapot miatt felgyorsult a lehetséges utód kiválasztásának folyamata. A források szerint a Kremlben már aktívan egyeztetnek arról, ki lehet Csecsenföld következő vezetője. A leggyakrabban emlegetett nevek között szerepel 

  • Magomed Daudov, a csecsen parlament elnöke, 
  • Apti Alaudinov katonai parancsnok, 
  • valamint Kadirov legidősebb fia, Ahmat Kadirov.

A TVP World beszámolója szerint Ahmat Kadirov mindössze húszéves, mégis nemrég nevezték ki a köztársaság kormányának megbízott miniszterelnök-helyettesévé, miközben sportminiszteri tisztségét is megtartotta. Ez azt jelentené, hogy ő lenne a Kadirov család harmadik tagja, aki a Kreml támogatásával irányítaná a régiót.

Ramzan Kadirov betegsége miatt Csecsenföld jövője is kérdésessé vált.
Ramzan Kadirov betegsége miatt Csecsenföld jövője is kérdésessé vált.
Forrás: VYACHESLAV PROKOFYEV / POOL / AFP

A jelentések emlékeztetnek arra is, hogy nem először merülnek fel hírek Ramzan Kadirov egészségi problémáiról. Az ukrán hírszerzés már 2023 szeptemberében is kritikus állapotról számolt be, amit akkor Kadirov egy videóval igyekezett cáfolni. A mostani információk azonban súlyosabb helyzetre utalnak, és azt sugallják, hogy Csecsenföld politikai jövője rövid időn belül jelentős változások elé nézhet.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Evgenia Novozhenina / POOL / AFP

Összesen 21 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
In_memoriam_fleto
2026. január 11. 21:34
A pokolban nincs jó dolguk az árulóknak, úgy tudom.
Válasz erre
0
0
bekeev-2025
2026. január 11. 21:32
Ízisz bekeev-2025 2026. január 11. 21:29 Z. Akik a banderista nácikat ölik, rossz emberek nem lehetnek!!! Hát igen, ezért vagytok ti keresztények. Nyugi, a ruszkijaitok meg magyarokat ölnek meg a fronton. Minden működik.
Válasz erre
0
0
Burdisgarage
2026. január 11. 21:10
A dialízis kezeléléssel azért van aki sokáig elél, ha összegyűltek a rokonok az kevésbé szetencsés. Gonolom a fiát szánta maga helyett, a vak is megmondta, majd meglátjuk.
Válasz erre
1
0
csulak
2026. január 11. 21:00
jo gyogyulast
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!