Brüsszeli rémálom: Magyar Péter vereségre készül, Trump Orbán mögött – itt az új Mesterterv

Háromhetes szünet után visszatér a Mesterterv, ahol Kereki Gergő, a Mandiner.hu főszerkesztője két állandó szakértőjével, Mráz Ágoston Sámuellel, a Nézőpont Intézet vezetőjével és G. Fodor Gáborral, a XXI. Század Intézet stratégiai igazgatójával indul az új politikai év értékelése. Az évadzáró óta karácsony és szilveszter ellenére sem állt meg a politika: újévi beszédet mondott a köztársasági elnök és Magyar Péter is, utóbbi pedig egy különös performanszba vonta be Szily Nórát. A szakértők elemzik, mi lehetett ennek a kommunikációs akciónak a célja, és valóban a női választók megszólítása volt-e a cél. Szóba kerül Magyar Péter újévi beszédének sokat vitatott mondata is, amely alkotmányos puccsot, szabotázst és pánikkeltést vizionál.

A kérdés adott: mire készül a Tisza, és mit üzen ez a politikai ellenfélnek és a közvéleménynek?