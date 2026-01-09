Ft
kereki gergő fodor gábor mesterterv Mráz Ágoston Sámuel

Brüsszeli rémálom: Magyar Péter vereségre készül, Trump Orbán mögött – itt az új Mesterterv

2026. január 09. 16:54

Erős újévi politikai rajt a Mestertervben: Kereki Gergő műsorában Mráz Ágoston Sámuel és G. Fodor Gábor elemzi Magyar Péter újévi beszédét, Bajnai Gordon színre lépését, az Orbán–Magyar nemzetközi sajtócsatát, a közelgő választás forgatókönyveit, a világrendszerváltás jeleit és az év eleji gazdasági intézkedések politikai hatását.

2026. január 09. 16:54
null

Háromhetes szünet után visszatér a Mesterterv, ahol Kereki Gergő, a Mandiner.hu főszerkesztője két állandó szakértőjével, Mráz Ágoston Sámuellel, a Nézőpont Intézet vezetőjével és G. Fodor Gáborral, a XXI. Század Intézet stratégiai igazgatójával indul az új politikai év értékelése. Az évadzáró óta karácsony és szilveszter ellenére sem állt meg a politika: újévi beszédet mondott a köztársasági elnök és Magyar Péter is, utóbbi pedig egy különös performanszba vonta be Szily Nórát. A szakértők elemzik, mi lehetett ennek a kommunikációs akciónak a célja, és valóban a női választók megszólítása volt-e a cél. Szóba kerül Magyar Péter újévi beszédének sokat vitatott mondata is, amely alkotmányos puccsot, szabotázst és pánikkeltést vizionál. 

A kérdés adott: mire készül a Tisza, és mit üzen ez a politikai ellenfélnek és a közvéleménynek?

A beszélgetés kitér arra az elemzői felvetésre is, miszerint az ellenzék már egy vereség forgatókönyvére készül, és végig veszik, mi történhetne egy olyan választási eredmény után, ahol a Fidesz nyer, de kétharmad nélkül. A nemzetközi tér sem marad ki: Orbán Viktor és Magyar Péter egymásra szervezett nemzetközi sajtótájékoztatóinak visszhangját és hitelességét is mérlegre teszik. Külön szó esik Magyar Péter külpolitikai ellentmondásairól, az ukrán EU-tagságtól a migrációs paktumig, valamint az EP-ben mutatott aktivitásáról. 

A műsor nagyobb ívű kérdéseket is feltesz: világrendszerváltás zajlik-e, és milyen jövőt vetít előre a nagyhatalmi alkuk logikája.

A gazdasági blokkban az év elején életbe lépett kormányzati intézkedések és a javuló konjunktúraérzet kerül fókuszba, adatokkal alátámasztva. Éles kontrasztként jelenik meg Bajnai Gordon visszatérése és nyílt üzenete a Tisza felé, valamint Kéri László egyre szorosabb kapcsolata Magyar Péterrel. A Mesterterv ezúttal is arra vállalkozik, hogy a napi politikai zaj mögött feltárja a mélyebb összefüggéseket, és segítsen eligazodni az új év meghatározó kérdéseiben.

A teljes adást az első bekezdés alatt található linkre, vagy ide kattintva tudja megnézni!

 

 

nyolcadikutasagyozo
2026. január 09. 17:50
"visszatér a Mesterterv" 😁😁😁🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️MESTERTERV😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😂😂😂😂😂😂😂😂😂😆😆😆😆
massivement5
2026. január 09. 17:46
A fideszesek (nyomorult moszkovita narancsbolsevik gerontokrácia) érzik, hogy ebből nekik bukta lesz, legkésőbb 2030-ban. Megy is a vergődés a spermaszagú heccsajtóban és a pártlapokban. Teszik, amit tudnak, ez pedig a hazudozás.
lendvaiildiko
2026. január 09. 17:38
Je suis un COCHON /MALAC voire un PORC / DISZNÓ
states-2
2026. január 09. 17:33
A komcsi hátország már keresi Pszichopeti utódját, kíváncsi vagyok, hogy harmadszorra is valami pszichopatával, futóbolonddal próbálkoznak-e, mert első kettőre nagyon nem jött be. Valszeg az lehet, hogy más már viszont nem vállalja, csak az ilyen mentálisan betegek.
