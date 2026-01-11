Aggasztó hírek: Fenyő Miklós kórházba került

A hírt a Blikk is megerősítette, amely szerint komoly a baj. A lap felidézte, hogy az énekes december elején már beszélt nekik egy komolyabb nátháról, valamint azt is, hogy 2024 karácsonyán betegsége miatt kénytelen volt lemondani telt házas karácsonyi koncertjét. Fenyő Miklós márciusban tölti be 79. életévét. A rajongók és a zenei élet szereplői egyaránt abban bíznak, hogy az énekes mielőbb felépül, az állapotáról pedig a későbbiekben további tájékoztatást ígértek.

Nyitókép: Facebook / Fenyő Miklós