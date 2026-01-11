Aggasztó hírek: Fenyő Miklós kórházba került

Ennél rosszabb hírt nem is kaphatott volna Magyar Péter: így áll most a Tisza Párt
Aggodalomra ad okot a vasárnap este megjelent közlemény, amely az énekes állapotáról tájékoztat. A hivatalos Facebook-oldalon közzétett információk szerint Fenyő Miklós jelenleg kórházi kezelés alatt áll, és arra kérik a rajongókat, hogy drukkoljanak mielőbbi felépüléséért.
Fenyő Miklós kórházba került, miután tüdőgyulladás miatt orvosi ellátásra szorult. Az énekes hivatalos Facebook-oldalán vasárnap kora este jelent meg a rövid, de annál aggasztóbb bejegyzés, amelyben a rajongók támogatását kérik.
A bejegyzésben szó szerint ez olvasható:
Miklós sajnos tüdőgyulladás következtében kórházi kezelés alatt áll. Drukkoljatok neki, hogy minél előbb meggyógyuljon! További információval kapcsolatban tájékoztatni fogunk Titeket. Ezt az oldalt tekintsétek hivatalos forrásnak.
A hírt a Blikk is megerősítette, amely szerint komoly a baj. A lap felidézte, hogy az énekes december elején már beszélt nekik egy komolyabb nátháról, valamint azt is, hogy 2024 karácsonyán betegsége miatt kénytelen volt lemondani telt házas karácsonyi koncertjét. Fenyő Miklós márciusban tölti be 79. életévét. A rajongók és a zenei élet szereplői egyaránt abban bíznak, hogy az énekes mielőbb felépül, az állapotáról pedig a későbbiekben további tájékoztatást ígértek.
