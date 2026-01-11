Ft
Fenyő Miklós tüdőgyulladás kórházi kezelés

Aggasztó hírek: Fenyő Miklós kórházba került

2026. január 11. 19:40

Aggodalomra ad okot a vasárnap este megjelent közlemény, amely az énekes állapotáról tájékoztat. A hivatalos Facebook-oldalon közzétett információk szerint Fenyő Miklós jelenleg kórházi kezelés alatt áll, és arra kérik a rajongókat, hogy drukkoljanak mielőbbi felépüléséért.

2026. január 11. 19:40
null

Fenyő Miklós kórházba került, miután tüdőgyulladás miatt orvosi ellátásra szorult. Az énekes hivatalos Facebook-oldalán vasárnap kora este jelent meg a rövid, de annál aggasztóbb bejegyzés, amelyben a rajongók támogatását kérik.

Fenyő Miklós állapotáról hivatalos közlemény jelent meg

A bejegyzésben szó szerint ez olvasható:

Miklós sajnos tüdőgyulladás következtében kórházi kezelés alatt áll. Drukkoljatok neki, hogy minél előbb meggyógyuljon! További információval kapcsolatban tájékoztatni fogunk Titeket. Ezt az oldalt tekintsétek hivatalos forrásnak.

A hírt a Blikk is megerősítette, amely szerint komoly a baj. A lap felidézte, hogy az énekes december elején már beszélt nekik egy komolyabb nátháról, valamint azt is, hogy 2024 karácsonyán betegsége miatt kénytelen volt lemondani telt házas karácsonyi koncertjét. Fenyő Miklós márciusban tölti be 79. életévét. A rajongók és a zenei élet szereplői egyaránt abban bíznak, hogy az énekes mielőbb felépül, az állapotáról pedig a későbbiekben további tájékoztatást ígértek.

Nyitókép: Facebook / Fenyő Miklós

 

Rodolfo
2026. január 11. 21:07
Jobbulást!!
Válasz erre
0
0
Bicsike
2026. január 11. 21:04
Jobbulást!
Válasz erre
0
0
fortissima
2026. január 11. 20:23
Hajrá, Miki!
Válasz erre
4
0
kalyibagaliba
2026. január 11. 19:53
Jobbulást!
Válasz erre
5
0
